Acidente grave deixa mulher e quatro crianças feridas na BR-468 em Três Passos

Um grave acidente de trânsito foi registrado por volta das 19h20 desta quarta-feira (24) na BR-468, em Três Passos. A colisão envolveu um veículo não identificado e um VW/Gol de cor verde.

Cinco pessoas ficaram feridas no sinistro. Uma mulher de 26 anos e quatro crianças, com idades de 3, 7, 9 e 10 anos, sofreram ferimentos. A mulher teve traumatismo craniano, enquanto ao menos uma das crianças apresentou fratura de fêmur. As demais crianças sofreram cortes e escoriações, inspirando cuidados. Todas as vítimas estavam no veículo VW/Gol.

O Corpo de Bombeiros Militar e uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) atenderam a ocorrência e encaminharam os feridos ao Hospital de Caridade de Três Passos.

A Brigada Militar também esteve no local, prestando atendimento e comunicando o Comando Rodoviário da Brigada Militar, que ficará responsável por apurar as circunstâncias do acidente.