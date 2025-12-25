Quinta, 25 de Dezembro de 2025
19°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Acidente grave deixa mulher e quatro crianças feridas na BR-468 em Três Passos

Colisão em Três Passos mobilizou Bombeiros, SAMU e Brigada Militar na noite de Natal

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações MB Notícias
25/12/2025 às 10h34
Acidente grave deixa mulher e quatro crianças feridas na BR-468 em Três Passos
(Foto: Divulgação Redes Sociais)

Um grave acidente de trânsito foi registrado por volta das 19h20 desta quarta-feira (24) na BR-468, em Três Passos. A colisão envolveu um veículo não identificado e um VW/Gol de cor verde.

Cinco pessoas ficaram feridas no sinistro. Uma mulher de 26 anos e quatro crianças, com idades de 3, 7, 9 e 10 anos, sofreram ferimentos. A mulher teve traumatismo craniano, enquanto ao menos uma das crianças apresentou fratura de fêmur. As demais crianças sofreram cortes e escoriações, inspirando cuidados. Todas as vítimas estavam no veículo VW/Gol.

O Corpo de Bombeiros Militar e uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) atenderam a ocorrência e encaminharam os feridos ao Hospital de Caridade de Três Passos.

A Brigada Militar também esteve no local, prestando atendimento e comunicando o Comando Rodoviário da Brigada Militar, que ficará responsável por apurar as circunstâncias do acidente.

 
 
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Guia Crissiumal)
Nota Oficial Há 47 minutos

Viralização de postagem natalina e postagem fake levam prefeitura de Crissiumal e emitir nota

Administração municipal afirma que publicação atribuída ao Executivo é montagem de má-fé e repudia a disseminação de fake news

 (Foto: Carlos Moura/Agência Senado)
Estado Clínico Há 2 horas

Médicos dizem que Bolsonaro está deprimido e ansioso antes de cirurgia

Segundo a equipe médica, ansiedade tem provocado crises recorrentes de soluço que prejudicam o sono do ex-presidente
Geral Há 2 horas

Reconhecida, comunidade quilombola em Goiás quer saída de fazendeiros

Retomada interrompe processo de desmatamento, diz liderança

 (Foto: Ton Molina/STF)
Internação Há 3 horas

Bolsonaro passa a noite de Natal no hospital com familiares

Ex-presidente está ansioso na véspera de cirurgia para correção de hérnia e permanece acompanhado de Michelle e Carlos Bolsonaro, segundo o senador Flávio

 (Foto: Ricardo Stuckert/PR)
Brasilia Há 4 horas

Em pronunciamento de Natal, Lula cita desafios do tarifaço e comemora isenção do Imposto de Renda em pronunciamento

Em mensagem de Natal, presidente mencionou o tarifaço dos EUA, elogiou a Polícia Federal, defendeu mudanças trabalhistas e celebrou conquistas sociais

Tenente Portela, RS
25°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 22°
26° Sensação
1.32 km/h Vento
90% Umidade
100% (12.06mm) Chance chuva
05h39 Nascer do sol
19h31 Pôr do sol
Sexta
28° 19°
Sábado
33° 20°
Domingo
31° 19°
Segunda
28° 19°
Terça
30° 19°
Últimas notícias
Nota Oficial Há 47 minutos

Viralização de postagem natalina e postagem fake levam prefeitura de Crissiumal e emitir nota
Chuvas Fortes Há 53 minutos

Enxurrada provoca danos em estrada do interior de Nova Candelária
Fantasia Há 1 hora

A descoberta sobre o Papai Noel e os efeitos emocionais na infância
FGTS Liberado Há 1 hora

Governo autoriza saque antecipado do FGTS para trabalhadores demitidos
Acidente Grave Há 1 hora

Acidente grave deixa mulher e quatro crianças feridas na BR-468 em Três Passos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,52 +0,00%
Euro
R$ 6,50 -0,32%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 512,132,94 -0,08%
Ibovespa
160,455,83 pts 1.46%
Mega-Sena
Concurso 2954 (20/12/25)
01
09
37
39
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6911 (24/12/25)
03
51
56
59
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3571 (24/12/25)
02
03
04
05
06
08
11
12
13
14
17
20
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2866 (24/12/25)
07
16
17
18
23
24
38
41
44
45
50
52
56
58
66
75
76
80
90
94
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2903 (24/12/25)
06
11
13
45
49
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias