Bolsonaro passa a noite de Natal no hospital com familiares

Ex-presidente está ansioso na véspera de cirurgia para correção de hérnia e permanece acompanhado de Michelle e Carlos Bolsonaro, segundo o senador Flávio

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informaçoes O Sul
25/12/2025 às 08h31
(Foto: Ton Molina/STF)

O ex-presidente Jair Bolsonaro passa a noite de Natal no hospital ao lado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e do vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ). Ele apresenta um quadro de ansiedade na véspera da cirurgia à qual será submetido nesta quinta-feira (25) para correção de uma hérnia inguinal bilateral.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho mais velho do ex-presidente, esteve com o pai no início da noite desta quarta-feira e afirmou que Bolsonaro está ansioso, mas passa bem.

Segundo Flávio, o ex-presidente escreveu uma carta de próprio punho, descrita como uma espécie de desabafo, que será lida por ele momentos antes do início do procedimento cirúrgico, na porta do Hospital DF Star, em Brasília, onde Bolsonaro será operado.

“É uma espécie de desabafo e um comunicado ao povo brasileiro, que vou ler amanhã. Eu me emocionei muito ao ler, é um pedido dele. Meu pai está ansioso, nervoso pela cirurgia, o que é normal nessas condições pré-operatórias. Ele vai passar a noite com a Michelle e com o Carlos, o que lhe traz mais conforto. Por incrível que pareça, ele está melhor aqui, no hospital, ao lado da família, na véspera de uma cirurgia, do que estaria na Superintendência da Polícia Federal sozinho”, afirmou Flávio.

A presença de Carlos Bolsonaro no hospital ocorre após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizou os filhos de Jair Bolsonaro a visitarem o ex-presidente durante o período de internação, sem necessidade de novo pedido judicial a cada visita. No despacho, Moraes atendeu solicitação da defesa e liberou a visitação do senador Flávio Bolsonaro, dos vereadores Carlos Bolsonaro e Jair Renan Bolsonaro, além da estudante Laura Bolsonaro, enquanto o ex-presidente permanecer hospitalizado, desde que respeitadas as regras gerais do hospital.

O ministro, no entanto, reforçou que continuam em vigor as restrições determinadas em decisão anterior, incluindo a proibição da entrada no quarto hospitalar de telefones celulares, computadores ou quaisquer dispositivos eletrônicos.

“Reitero que deverão ser observadas todas as medidas determinadas na decisão de 23/12/25, inclusive quanto à vedação de ingresso no quarto hospitalar de computadores, telefones celulares ou quaisquer dispositivos eletrônicos e que todas as demais visitas deverão ser previamente autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal”, escreveu Moraes.

A estimativa é de que Bolsonaro permaneça internado entre cinco e sete dias, prazo que será reavaliado após a cirurgia.

Em boletim médico divulgado pelo Hospital DF Star por volta das 16h, foi informado que o ex-presidente realizou exames pré-operatórios, incluindo avaliação cardiológica e de risco cirúrgico, sendo considerado apto para o procedimento. A cirurgia está programada para ocorrer a partir das 9h desta quinta-feira, sob anestesia geral, com previsão de duração de quatro horas. De acordo com o hospital, a necessidade de bloqueio anestésico do nervo frênico será avaliada durante a internação, conforme a evolução do pós-operatório e a condição clínica do paciente.

 
 
