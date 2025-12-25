Quinta, 25 de Dezembro de 2025
Em pronunciamento de Natal, Lula cita desafios do tarifaço e comemora isenção do Imposto de Renda em pronunciamento

Em mensagem de Natal, presidente mencionou o tarifaço dos EUA, elogiou a Polícia Federal, defendeu mudanças trabalhistas e celebrou conquistas sociais

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações O Sul
25/12/2025 às 07h58
(Foto: Ricardo Stuckert/PR)

Durante pronunciamento de Natal transmitido em rede nacional de rádio e TV na noite desta quarta-feira (24), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que 2025 foi “um ano difícil, com muitos desafios”, mas declarou que “todos que torceram ou jogaram contra o Brasil acabaram perdendo”.

Com duração de seis minutos, o discurso abordou temas como política externa, segurança pública, direitos trabalhistas e avanços sociais. Um dos destaques foi a menção ao “tarifaço” imposto pelos Estados Unidos, sob o governo de Donald Trump, que, segundo Lula, representou um problema inédito para o país.

“Apostamos na diplomacia, protegemos nossas empresas, evitamos demissões. Nossa soberania e nossa democracia saíram vencedoras e o povo brasileiro venceu”, afirmou o presidente.

Lula também abordou a segurança pública, reconhecendo que o crime e a violência continuam sendo grandes desafios nacionais. Ele destacou o trabalho da Polícia Federal e citou a Operação Carbono Oculto, deflagrada em agosto.

“Neste ano, a Polícia Federal comandou a maior operação já feita contra o crime organizado. O combate às facções criminosas chegou pela primeira vez ao andar de cima, e nenhum dinheiro ou influência vai impedir a Polícia Federal de ir adiante”, declarou.

Ainda no tema da segurança, Lula fez um apelo contra a violência de gênero. “Quero aproveitar este momento, também, para falar que um povo tão gentil e capaz de produzir coisas tão belas não pode aceitar a violência contra a mulher. Nós que somos homens devemos fazer um compromisso de alma”, disse.

O presidente também defendeu o fim da jornada de trabalho 6×1 — quando o trabalhador tem apenas um dia de folga por semana — sem redução salarial. Para ele, a mudança é uma demanda popular legítima.

“O fim da escala 6×1, sem redução de salário, é uma demanda do povo que cabe a nós, representantes do povo, escutar e transformar em realidade”, afirmou.

Lula aproveitou o espaço para elencar ações e conquistas do governo ao longo do ano. Comemorou o retorno do Brasil ao Mapa da Fome, segundo relatório da ONU, e a aprovação da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais.

“Estar nesse mapa significa que muita gente no país não tem o que comer. O Brasil tinha saído dessa situação em 2014, mas andou para trás […] Por isso retomamos o Bolsa Família, apoiamos a agricultura familiar, valorizamos o salário mínimo, investimos muito na geração de empregos e na alimentação nas escolas”, explicou.

Lula encerrou sua fala destacando os impactos positivos da nova faixa de isenção do IR: “A partir de janeiro, com o fim do IR, milhões de famílias terão um dinheiro extra todos os meses. Isso vai aliviar as contas, aquecer ainda mais a economia e beneficiar o país inteiro”, concluiu.


