Governo Leite consolida rota turística na região das Hortênsias com a pavimentação da ERS-373

A pavimentação da ERS-373, que conecta Santa Maria do Herval e Gramado, na região das Hortênsias, avança para a fase final. Com a obra, que abrange...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
24/12/2025 às 18h29
A pavimentação da ERS-373, que conecta Santa Maria do Herval e Gramado, na região das Hortênsias, avança para a fase final. Com a obra, que abrange 17,2 km de extensão, o governo do Estado promete consolidar uma rota estratégica para o turismo e a economia gaúcha.

O investimento total é de R$ 80,95 milhões, sendo R$ 44,5 milhões do Tesouro do Estado e R$ 36,45 milhões do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs). O segmento entre o km 2,4 e o km 12,4 – que não possuía pavimentação – foi integralmente asfaltado e deve ter a sinalização concluída ainda este mês.

O asfalto antigo, entre os km zero e o km 2,4, passou por recuperação estrutural completa. O trecho entre os km 12,5 e km 17,2, também pavimentado, recebeu serviços de drenagem e será totalmente recuperado em 2026.

Recuperação pós-enchente

A rodovia foi afetada pelo evento climático de 2024, que causou deslizamentos e sobrecarga de tráfego – já que a ERS-373 foi uma das poucas rotas em funcionamento na região durante a calamidade. Em resposta a esses desafios, o projeto recebeu recursos adicionais para obras de contenção e drenagem.

O secretário de Logística e Transportes do Estado, Juvir Costella, enfatiza a relevância da rodovia: "A ERS-373 não só encurta o trajeto entre a capital e a região das Hortênsias, que é um dos maiores polos turísticos do país, mas também fortalece a logística para o agronegócio e impulsiona o comércio local", salienta. "Mais do que isso, a capacidade da rodovia de permanecer funcional em meio às calamidades demonstrou seu papel crucial na conectividade e na resiliência do nosso Estado", complementa.

O diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino, detalhou os próximos passos e as melhorias na ERS-373: "Para 2026, além da recuperação total dos trechos restantes, implantaremos rótulas nos km 0 e 12,5, que qualificarão os acessos, facilitarão as conversões e ampliarão a segurança viária nas interseções", explica. A conclusão total da obra está prevista para 2026.

Desenvolvimento e oportunidades

A pavimentação já transforma a realidade de quem vive e trabalha ao longo da rodovia, incentivando investimentos e facilitando o acesso aos polos turísticos. A turismóloga Bárbara Konrath, que trabalha em Gramado, destaca que o trecho asfaltado já mudou a rotina de deslocamento da família e promete aliviar o tráfego na região. "De outubro a janeiro temos o ponto alto do nosso movimento, durante o Natal Luz. A rodovia vai proporcionar a esse público uma nova forma de chegar aqui, com menos congestionamentos", avalia.

Os empresários Diego Arnold e Cristiane Olbermann, do ramo de chocolates em Santa Maria do Herval, projetam um salto no crescimento do negócio. Diego revela que a fábrica passará por uma ampliação de 100 para 900 metros quadrados: "Isso vai gerar mais empregos, pois precisaremos contratar o dobro de funcionários". Cristiane complementa que o movimento já é superior neste Natal e a expectativa é de vendas ainda maiores para a Páscoa, impulsionadas pela visibilidade que os ônibus de turismo trazem à cidade.

Maico Zimmer, proprietário de um restaurante típico germânico em Santa Maria do Herval, afirma que a pavimentação foi o fator decisivo para a viabilidade do negócio: "O nosso restaurante só existe por conta do asfalto, pois atendemos o turista que vai a Gramado. Esta é a chance de a cidade se colocar como um importante destino turístico", ressalta. Segundo ele, o fim da poeira não apenas melhorou a logística, mas também revitalizou a paisagem natural da região.

Série Ligações Regionais

A pavimentação da ERS-373 integra o programa de obras de ligações regionais do governo do Estado, realizado por meio da Secretaria de Logística e Transportes (Selt) e do Daer.

Antes, não se investia como agora nessas obras estruturantes. Atualmente, quase R$ 1 bilhão está sendo destinado para a pavimentação de rodovias esperadas há décadas pelas comunidades.

A série “Ligando o Rio Grande” apresenta, quinzenalmente, vídeos sobre essas obras pelo estado. E, hoje, o destaque é para a rodovia que liga o município de Santa Maria do Herval a Gramado. O quinto episódio está no ar e pode ser assistido neste link .

Texto: Ascom Selt
Edição: Secom

