Quarta, 24 de Dezembro de 2025
20°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo Leite lança nova rodada para negociação de débitos do Acordo Gaúcho

O governo Leite lançou, nesta terça-feira (23), a segunda etapa do Acordo Gaúcho, programa de transação tributária que passa a contemplar débitos d...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
24/12/2025 às 17h48
Governo Leite lança nova rodada para negociação de débitos do Acordo Gaúcho
-

O governo Leite lançou, nesta terça-feira (23), a segunda etapa do Acordo Gaúcho, programa de transação tributária que passa a contemplar débitos de ICMS inscritos em dívida ativa até 30 de junho de 2025. A iniciativa amplia as possibilidades de regularização fiscal para contribuintes, com condições diferenciadas conforme o perfil do débito.

Para créditos classificados como irrecuperáveis ou de difícil recuperação – incluindo aqueles atingidos direta ou indiretamente pela catástrofe climática ocorrida nos meses de abril e maio de 2024 –, o programa prevê redução de até 75% nas multas e nos juros, conforme a modalidade escolhida. As regras constam em edital conjunto da Procuradoria-Geral do Estado (PGE-RS) e da Receita Estadual, publicado no Diário Oficial do Estado. A adesão poderá ser realizada a partir de março de 2026.

Na Modalidade 1, a quitação ou o parcelamento do débito poderá ser feito em até 10 parcelas mensais, iguais e sucessivas, com pagamento da parcela única ou da primeira parcela até 30 de abril de 2026. Já a Modalidade 2 permite o pagamento em moeda corrente nacional e por meio de precatórios admitidos para compensação, também com parcelamento em até 10 parcelas mensais. Nesse caso, o contribuinte deverá apresentar, no momento da adesão, os precatórios que pretende utilizar para a transação.

Trabalho integrado

A operacionalização do Acordo Gaúcho envolve a adoção de novos procedimentos e o desenvolvimento de sistemas específicos, resultado do trabalho integrado entre a Receita Estadual e a Procuradoria-Geral do Estado. Além de facilitar a quitação de débitos, o programa possibilita a migração de parcelamentos antigos para o novo modelo, com cancelamento automático dos acordos anteriores mediante a adesão e o pagamento da primeira parcela ou da quitação dentro do prazo estabelecido.

Em agosto do ano passado, o governador Eduardo Leite já havia iniciado a primeira etapa do Acordo Gaúcho, voltada à negociação de débitos de IPVA de empresas e pessoas físicas, com dívidas vencidas até 2023 e inscritas em dívida ativa há mais de dois anos. Para essa modalidade, o prazo de adesão foi encerrado no último dia 12.

Sobre o Acordo Gaúcho

O Acordo Gaúcho é o programa de transação tributária do Estado, instituído pela Lei 16.241/2024 e regulamentado pelo Decreto 58.264/2025. A iniciativa permite a negociação de débitos inscritos em dívida ativa ou em discussão judicial, com condições diferenciadas de acordo com o perfil do crédito.

Entre as situações contempladas estão:

  • Débitos de pequeno valor
  • Créditos considerados de difícil recuperação ou irrecuperáveis
  • Casos com relevante controvérsia jurídica

Como aderir

O devedor deverá realizar a adesão à proposta de transação por meio eletrônico, no período de 16 de março de 2026 até 15 de abril de 2026.

A adesão eletrônica será realizada por meio de acesso ao Portal e-CAC ou por meio do Portal Pessoa Física , observadas as instruções previstas na Carta de Serviço da Receita Estadual .

Texto: Ascom Sefaz
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
O investimento total é de R$ 80,95 milhões, sendo R$ 44,5 mi do Tesouro do Estado e R$ 36,45 mi do Fundo do Plano Rio Grande -Foto: Divulgação/Ascom Selt
Estradas Há 36 minutos

Governo Leite consolida rota turística na região das Hortênsias com a pavimentação da ERS-373

A pavimentação da ERS-373, que conecta Santa Maria do Herval e Gramado, na região das Hortênsias, avança para a fase final. Com a obra, que abrange...
Geral Há 2 horas

Polícia de Minas procura detentos que fugiram usando alvarás falsos

Foram usados alvarás de soltura falsos produzidos por um hacker
Geral Há 3 horas

Rio Grande do Sul e Santa Catarina têm alerta para tempestade

Algumas regiões podem ter vento forte e granizo na véspera de Natal

 Nova legislação estabelece diretrizes para a estrutura e o funcionamento da BM, com foco na modernização e na eficiência -Foto: Vitor Rosa/Secom
Segurança Pública Há 4 horas

Governador Eduardo Leite sanciona Lei de Organização Básica da Brigada Militar (BM)

O governador Eduardo Leite sancionou, nesta quarta-feira (24/12), a Lei de Organização Básica (LOB) da Brigada Militar (BM), aprovada pela Assemble...

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Geral Há 4 horas

Pilotos e comissários podem entrar em greve a partir de 1º de janeiro

Categoria vai votar proposta salarial para decidir sobre paralisação

Tenente Portela, RS
23°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 26°
24° Sensação
0.64 km/h Vento
96% Umidade
100% (8.95mm) Chance chuva
05h38 Nascer do sol
19h30 Pôr do sol
Quinta
23° 20°
Sexta
27° 19°
Sábado
32° 19°
Domingo
30° 19°
Segunda
29° 18°
Últimas notícias
Justiça Há 28 minutos

Hospital confirma cirurgia de Bolsonaro para esta quinta
Estradas Há 28 minutos

Governo Leite consolida rota turística na região das Hortênsias com a pavimentação da ERS-373
Esportes Há 28 minutos

Ranking da CBF: Flamengo segue líder e Corinthians sobe para segundo
Fazenda Há 1 hora

Governo Leite lança nova rodada para negociação de débitos do Acordo Gaúcho
Internacional Há 1 hora

Embaixador do Brasil na ONU pede fim da ação dos EUA contra Venezuela

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,52 -0,06%
Euro
R$ 6,52 +0,21%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 512,901,41 -0,02%
Ibovespa
160,455,83 pts 1.46%
Mega-Sena
Concurso 2954 (20/12/25)
01
09
37
39
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6910 (23/12/25)
02
18
20
49
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3570 (23/12/25)
01
02
03
05
06
10
11
13
15
18
19
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2865 (22/12/25)
02
17
25
34
40
41
46
49
52
55
57
63
71
75
76
80
84
88
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2902 (22/12/25)
04
43
44
48
49
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias