Quarta, 24 de Dezembro de 2025
20°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Polícia de Minas procura detentos que fugiram usando alvarás falsos

Foram usados alvarás de soltura falsos produzidos por um hacker

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
24/12/2025 às 17h07

A Polícia Civil de Minas Gerais está à procura de detentos que fugiram no último sábado (20) do Centro de Remanejamento de Presos Gameleira. Quatro homens escaparam usando alvarás de soltura falsos que foram inseridos no sistema de Justiça por um hacker. Um dos foragidos foi capturado nesta terça (23).

Em comunicado, a polícia mineira afirma que “diligências estão em andamento com o objetivo de apurar as circunstâncias do ocorrido, bem como identificar responsabilidades e localizar eventuais foragidos”.

Segundo informações da Radio Nacional , o Tribunal de Justiça de Minas identificou o esquema menos de 24 horas depois da atuação do hacker e os alvarás foram cancelados.

Mateus Simões, vice-governador de Minas, disse que ninguém mais conseguiu deixar a prisão usando este tipo de fraude. Além disso, segundo a Rádio Nacional , haverá a partir de agora o atraso no cumprimento de alvarás de soltura para que sejam conferidas possíveis novas fraudes no sistema.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) informou que não houve invasão ou violação estrutural aos sistemas judiciais sob sua administração. E acrescentou que, até o momento, não há qualquer indício de falha sistêmica ou do envolvimento funcional de servidores.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
O investimento total é de R$ 80,95 milhões, sendo R$ 44,5 mi do Tesouro do Estado e R$ 36,45 mi do Fundo do Plano Rio Grande -Foto: Divulgação/Ascom Selt
Estradas Há 35 minutos

Governo Leite consolida rota turística na região das Hortênsias com a pavimentação da ERS-373

A pavimentação da ERS-373, que conecta Santa Maria do Herval e Gramado, na região das Hortênsias, avança para a fase final. Com a obra, que abrange...

 -
Fazenda Há 1 hora

Governo Leite lança nova rodada para negociação de débitos do Acordo Gaúcho

O governo Leite lançou, nesta terça-feira (23), a segunda etapa do Acordo Gaúcho, programa de transação tributária que passa a contemplar débitos d...
Geral Há 3 horas

Rio Grande do Sul e Santa Catarina têm alerta para tempestade

Algumas regiões podem ter vento forte e granizo na véspera de Natal

 Nova legislação estabelece diretrizes para a estrutura e o funcionamento da BM, com foco na modernização e na eficiência -Foto: Vitor Rosa/Secom
Segurança Pública Há 4 horas

Governador Eduardo Leite sanciona Lei de Organização Básica da Brigada Militar (BM)

O governador Eduardo Leite sancionou, nesta quarta-feira (24/12), a Lei de Organização Básica (LOB) da Brigada Militar (BM), aprovada pela Assemble...

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Geral Há 4 horas

Pilotos e comissários podem entrar em greve a partir de 1º de janeiro

Categoria vai votar proposta salarial para decidir sobre paralisação

Tenente Portela, RS
23°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 26°
24° Sensação
0.64 km/h Vento
96% Umidade
100% (8.95mm) Chance chuva
05h38 Nascer do sol
19h30 Pôr do sol
Quinta
23° 20°
Sexta
27° 19°
Sábado
32° 19°
Domingo
30° 19°
Segunda
29° 18°
Últimas notícias
Justiça Há 28 minutos

Hospital confirma cirurgia de Bolsonaro para esta quinta
Estradas Há 28 minutos

Governo Leite consolida rota turística na região das Hortênsias com a pavimentação da ERS-373
Esportes Há 28 minutos

Ranking da CBF: Flamengo segue líder e Corinthians sobe para segundo
Fazenda Há 1 hora

Governo Leite lança nova rodada para negociação de débitos do Acordo Gaúcho
Internacional Há 1 hora

Embaixador do Brasil na ONU pede fim da ação dos EUA contra Venezuela

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,52 -0,06%
Euro
R$ 6,52 +0,21%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 512,901,41 -0,02%
Ibovespa
160,455,83 pts 1.46%
Mega-Sena
Concurso 2954 (20/12/25)
01
09
37
39
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6910 (23/12/25)
02
18
20
49
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3570 (23/12/25)
01
02
03
05
06
10
11
13
15
18
19
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2865 (22/12/25)
02
17
25
34
40
41
46
49
52
55
57
63
71
75
76
80
84
88
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2902 (22/12/25)
04
43
44
48
49
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias