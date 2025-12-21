Hoje é Dia: Natal, ecologia e Cristina Buarque são destaques

A principal efeméride dessa semana é, claro, o Natal. A data máxima do cristianismo reúne as famílias para momentos de confraternização, perdão das desavenças e celebração do nascimento de Jesus Cristo. Também é uma época de intensa movimentação da economia, com a compra de itens para a ceia e a troca de presentes.

Os veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) sempre abordam as expectativas dos setores de comércio e serviços, como nesta reportagem da Agência Brasil , publicada no ano passado. Não podemos nos esquecer das ações de assistência aos mais necessitados nesta época, como mostra esta outra matéria da Agência .

E o programa Viva Maria , da Rádio Nacional , trouxe importantes dicas de saúde para as festividades de fim de ano, em edição de 2021.

Em dezembro temos o Dia do Solstício de Verão no Hemisfério Sul, que este ano cai no dia 21. O solstício é um dia do ano mais longo que os demais. O fenômeno é o momento em que o hemisfério está mais voltado para o sol, ficando iluminado por mais tempo, como explica esta reportagem do Portal EBC , de 2014, e esta da Agência Brasil , publicada em 2020.

Em 22 de dezembro é celebrado o Dia da Consciência Ecológica , data que surgiu na década de 1970 e tem como principal objetivo promover a reflexão sobre os impactos das ações humanas no meio ambiente e incentivar práticas sustentáveis. No Brasil, a efeméride é comemorada de maneira informal.

O Nacional Jovem da Rádio Nacional , abordou a temática sobre a ótica das novas gerações, em 2023. E a Agência Brasil trouxe em reportagem de 2024 uma importante pesquisa, que mostra que mais de 95% dos brasileiros afirmam ter consciência das mudanças climáticas.

No dia 23 de dezembro de 1950 nasceu a cantora paulista Maria Christina Buarque de Hollanda, a Cristina Buarque, que completaria 75 anos se estivesse viva. Com sua voz suave, a irmã do conhecidíssimo Chico Buarque também ajudou a escrever a história do samba e da MPB. O Momento Três , da Rádio Nacional , celebrou sua vida e obra quando ela fez 65 anos, em 2015. Cristina faleceu em abril deste ano, em virtude de complicações de um câncer, como noticiou a Radioagência Nacional e a Agência Brasil .

Há 40 anos, em 23 de dezembro de 1985, morria o radialista e locutor esportivo mineiro Jorge Curi. Um talento que trabalhou durante 30 anos na Rádio Nacional , veículo da EBC . Considerado um dos melhores locutores de seu tempo, Jorge narrou nada menos que nove Copas do Mundo e duas Olímpiadas, e também se destacou na narração de provas de automobilismo. A Rádio Nacional prestou homenagem ao seu colaborador em duas edições do programa Todas as vozes . A primeira em 2015 e a segunda em 2016 .

Esta semana também temos uma lembrança triste. No dia 21 de dezembro o incêndio que atingiu o Museu da Língua Portuguesa, na Estação da Luz, em São Paulo, completa dez anos. Mesmo com o local fechado para visitação no dia da tragédia, um brigadista morreu. Ele foi encontrado desacordado, chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O incêndio foi destaque desta reportagem da Agência Brasil e também na TV Brasil , em 2016, nos jornais Repórter Brasil e Repórter São Paulo . Em 2021, o História Hoje , da Rádio Nacional , relembrou o episódio, seis anos depois.

Confira a relação completa de datas do Hoje é Dia de 21 a 27 de Dezembro de 2025*