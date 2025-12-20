Domingo, 21 de Dezembro de 2025
Governo Leite entrega moradias temporárias para afetados pela enchente em Eldorado do Sul

O governo Leite realizou, neste sábado (20/12), a entrega das primeiras 80 moradias temporárias para famílias atingidas pelas enchentes de 2024, no...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
20/12/2025 às 19h18
Titular da Sehab, Carlos Gomes, e prefeita Juliana Carvalho, de Eldorado, acompanharam a chegada de moradores -Foto: Pablo Reis/Prefeitura de Eldorado do Sul

O governo Leite realizou, neste sábado (20/12), a entrega das primeiras 80 moradias temporárias para famílias atingidas pelas enchentes de 2024, no bairro Progresso, em Eldorado do Sul. Outras 25 famílias serão realocadas no início de janeiro, quando o trabalho de arruamento, executado pela prefeitura, deve estar concluído.

O secretário de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), Carlos Gomes, e a prefeita Juliana Carvalho acompanharam a chegada dos moradores. Parte dessas famílias ainda dependia de aluguel social e outras ainda estavam em abrigos coletivos ou casa de parentes.

"Um momento de muito significado para essas famílias. Muitas delas retornam agora para a sua cidade. Ainda não é a casa definitiva, mas é um acolhimento individual, com privacidade e dignidade para reconstruir a vida ", destacou o secretário Carlos Gomes.

Novos moradores foram recepcionados pelas autoridades estadual e municipal -Foto: Pablo Reis/Prefeitura de Eldorado do Sul
Novos moradores foram recepcionados pelas autoridades estadual e municipal -Foto: Pablo Reis/Prefeitura de Eldorado do Sul

Frentes de atuação

A instalação de casas temporárias faz parte do Programa A Casa é Sua — Calamidade, que atua em três frentes: disponibilização de casas temporárias, instalação de casas definitivas e desapropriação de terrenos para a instalação dessas casas. No caso de Eldorado, houve ainda o aporte financeiro para a infraestrutura de terrenos.

Cada unidade possui 27 metros quadrados e é composta por dormitório, sala e cozinha conjugadas e banheiro, além de possuir mobiliário sob medida e eletrodomésticos da linha branca. Por dispensar a construção no local, os módulos são ambientalmente sustentáveis, pois não geram resíduos de obra e possibilitam uma economia de oito vezes menos água em comparação com métodos tradicionais. Além disso, os módulos ficam incorporados ao acervo do Estado e poderão ser reutilizados por várias vezes em outras situações em que houver necessidade.

No total, foram entregues 500 desses módulos em 10 municípios. Eldorado do Sul, uma das cidades da Região Metropolitana mais atingidas pelo evento climático ocorrido no ano passado, enfrentou uma grande dificuldade para a seleção de terreno fora da área alagada. Para a instalação dos módulos temporários, foram necessárias a nivelação e a preparação do terreno, serviço realizado em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur).

Reconstrução da cidade

Em agosto desse ano, o governo do Estado formalizou a compra de um terreno de 72,9 mil metros quadrados para a construção de casas definitivas em Eldorado do Sul. No local, que pertencia a um loteamento privado, devem ser construídas 473 moradias. A assinatura de uma parte das ordens de início das obras deve ocorrer em breve. Além dessas 473 unidades, serão construídas 347 casas definitivas em outros dois terrenos, um de propriedade do Estado e outro do município.

No terreno municipal, serão 170 moradias, com investimentos de R$ 23,6 milhões para a construção e de R$ 20,1 milhões para a execução da infraestrutura. No terreno estadual, localizado em uma área adjacente de onde estão instaladas as casas temporárias, serão 177 unidades, com aportes de R$ 24,6 milhões para a construção e de R$ 30 milhões para a infraestrutura.

A Sehab já repassou a primeira parcela referente aos R$ 50,1 milhões para a execução da infraestrutura nos dois terrenos à prefeitura. Os demais repasses financeiros serão realizados de forma gradual, conforme o cumprimento do cronograma de execução acordado entre o Estado e o município.

Texto: Nathalie Sulzbach/Ascom Sehab
Edição: Secom

DENGUE
