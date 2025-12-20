Gabriel Souza inaugura obras do Programa Pavimenta em Seberi

Cones para o alto simbolizam o fim das obras e a entrega das benfeitorias para a comunidade de Seberi -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

O vice-governador Gabriel Souza inaugurou, neste sábado (20/12), duas obras do Programa Pavimenta no município de Seberi. As intervenções somam investimento de R$ 3,3 milhões— sendo R$ 2 milhões aportados pelo governo do Estado e o restante em contrapartida do município— e garantem mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para a população. O ato contou com a presença de autoridades locais e regionais.

Durante a inauguração, Gabriel destacou o caráter municipalista do programa e a importância das parcerias com as prefeituras. “Mesmo não sendo uma atribuição do Estado cuidar das ruas internas dos municípios, entendemos que investir em parceria com as prefeituras é uma forma direta de melhorar a vida das pessoas. Hoje isso parece normal, mas só é possível porque colocamos as contas em dia e recuperamos a capacidade de investimento do Rio Grande do Sul”, afirmou o vice-governador.

Gabriel ressaltou, ainda, que o impacto das obras vai além da infraestrutura. “Essas entregas não podem ser medidas apenas em metros de asfalto, mas pela melhoria real na qualidade de vida da população. Valoriza os bairros, facilita o deslocamento de ambulâncias, do transporte escolar, dos trabalhadores e traz mais dignidade para quem vive aqui. É para isso que fazemos política”, completou.

Para o vice-governador, obras produzem melhoria real na qualidade de vida da população -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

Asfalto e sinalização

As obras incluíram serviços de capeamento asfáltico sobre pavimentação em pedras irregulares, além de sinalização horizontal e vertical, nas ruas Coronel Firmino de Paula (1.203,91 metros), Coronel Borges do Canto (465,62 metros) e José Bonifácio (119,10 metros), totalizando 1.788,63 metros de extensão. Nessa etapa, o investimento foi de R$ 1 milhão do Estado, com contrapartida municipal de R$ 505.694,10.

Também foi realizada a pavimentação asfáltica das ruas Júlio de Castilhos (1.208,02 metros) e David Canabarro (216,21 metros), somando 1.424,23 metros. Para essa obra, o Estado destinou R$ 1 milhão, enquanto o município aportou R$ 886.561,23.

O secretário interino de Desenvolvimento Urbano, Fernando Classmann, destacou a dimensão do programa Pavimenta no Estado. “São mais de R$ 700 milhões investidos em pavimentação em todo o Rio Grande do Sul. Essas obras melhoram a mobilidade, a saúde, a educação e a segurança, elevando a autoestima das comunidades. É a essência da boa gestão pública: transformar investimentos em qualidade de vida”, ressaltou.

Já o prefeito de Seberi e presidente da Associação dos Municípios da Zona da Produção, Adilson Balestrin, enfatizou os reflexos positivos das obras no desenvolvimento local. “Essa região mudou completamente. O asfalto valorizou os imóveis, atraiu comércio e melhorou a vida dos moradores. Foram mais de 20 quadras pavimentadas, o que só foi possível graças à parceria com o governo do Estado, que deu o impulso inicial para que o município também investisse”, afirmou.

Vice-governador recebeu cumprimentos da comunidade em meio ao ato de inauguração -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG