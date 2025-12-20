Sábado, 20 de Dezembro de 2025
Foguete tem problema técnico e lançamento em Alcântara é adiado

Nova tentativa deve ocorrer no domingo, às 14h45

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
20/12/2025 às 00h23
O lançamento do foguete Hanbit-Nano, a partir do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), no Maranhão, foi adiado mais uma vez após a detecção de um problema em uma válvula do equipamento. De acordo com a empresa sul-coreana Innospace, que desenvolveu o veículo espacial, uma nova tentativa de lançamento deverá ocorrer no domingo (21), às 14h45.

Trata-se do primeiro lançamento comercial de um veículo espacial a partir do território nacional.

Inicialmente, o lançamento estava previsto para ocorrer na quarta-feira (17). No entanto, durante a etapa final de averiguação dos sistemas, foi detectada uma anomalia em parte do sistema de refrigeração do oxidante do combustível. A empresa decidiu então adiar o lançamento para poder trocar os componentes.

A previsão de lançamento, então, passou para as 15h45 desta sexta-feira. No início da tarde, porém, foi novamente adiado para as 21h30. Por volta das 20h30, a Innospace comunicou que, devido a detecção de problemas técnicos, o lançamento nesta sexta-feira havia sido cancelado.

De acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB), que conduz a operação de lançamento, a janela para uma nova tentativa se estende até o dia 22 de dezembro.

O veículo espacial, com 21,8 metros de comprimento, 1,4 metros de diâmetro, e 20 toneladas, levará satélites para a órbita baixa da Terra (LEO), a uma altitude de aproximadamente 300 km e inclinação de 40 graus.

Um total de oito cargas úteis estão dentro da coifa na parte superior do veículo de lançamento: cinco pequenos satélites para colocação em órbita e três dispositivos experimentais, desenvolvidos por instituições e empresas do Brasil e da Índia. A propulsão do equipamento é híbrida, com combustível sólido e líquido.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Vice-governador Há 7 horas

Gabriel Souza destaca investimentos em infraestrutura na Fronteira Noroeste em visita à Santa Rosa

O vice-governador Gabriel Souza se reuniu nesta sexta-feira (19/12), em Santa Rosa, com os prefeitos da Associação dos Municípios da Fronteira Noro...

 Em Encantado, casas integram o conjunto de investimentos, em infraestrutura e habitação, de R$ 21,13 milhões já aprovados -Foto: Mauricio Tonetto/Secom
Habitação Há 9 horas

Governador Eduardo Leite entrega 84 casas definitivas em quatro municípios

O governador Eduardo Leite entregou, nesta sexta-feira (17/12), 84 casas definitivas a famílias atingidas por enchentes ou em situação de vulnerabi...

 Iniciativa faz parte do acompanhamento estratégico de monitoramento e avaliação do Plano Estadual de Educação para PPLs do RS -Foto: Lucille Soares/Ascom Polícia Penal
Sistema prisional Há 9 horas

Participação de pessoas privadas de liberdade no Enem tem aumento de 58,2% no Estado

No Rio Grande do Sul, 6.567 apenados participaram das provas do Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL), reali...

 Programa do governo Leite prevê 1.761 unidades habitacionais em 55 municípios, com investimento total de R$ 139,8 milhões -Foto: Vitor Rosa/Secom
Habitação Há 10 horas

Governador Eduardo Leite entrega 15 casas definitivas em Nova Alvorada pelo Programa A Casa é Sua - Município Resiliência

O governador Eduardo Leite entregou, nesta sexta-feira (19/12), 15 casas definitivas no município de Nova Alvorada, para famílias em situação de vu...
