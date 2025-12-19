Sábado, 20 de Dezembro de 2025
18°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governador Eduardo Leite entrega 15 casas definitivas em Nova Alvorada pelo Programa A Casa é Sua - Município Resiliência

O governador Eduardo Leite entregou, nesta sexta-feira (19/12), 15 casas definitivas no município de Nova Alvorada, para famílias em situação de vu...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
19/12/2025 às 18h12
Governador Eduardo Leite entrega 15 casas definitivas em Nova Alvorada pelo Programa A Casa é Sua - Município Resiliência
Programa do governo Leite prevê 1.761 unidades habitacionais em 55 municípios, com investimento total de R$ 139,8 milhões -Foto: Vitor Rosa/Secom

O governador Eduardo Leite entregou, nesta sexta-feira (19/12), 15 casas definitivas no município de Nova Alvorada, para famílias em situação de vulnerabilidade social. O investimento do governo do Estado foi de R$ 1,2 milhão, com contrapartida de R$ 799 mil da prefeitura. As moradias foram viabilizadas por meio do Programa A Casa é Sua – Município Resiliência. A entrega se torna mais significativa pelo momento, já que possibilita às famílias comemorar o Natal e Ano-Novo em suas novas moradias.

A entrega das moradias simboliza um recomeço na vidas das famílias, destacou Leite. “Quando entregamos uma casa, entregamos um recomeço. Hoje, passamos por Encantado, Muçum, Nova Bréscia e chegamos aqui, em Nova Alvorada, para fazer o que mais importa: melhorar a vida das pessoas. O Rio Grande do Sul viveu momentos muito difíceis, mas fizemos escolhas duras para colocar o Estado de pé."

Foto mostra governador Eduardo Leite falando ao microfone durante entrega de casas em Nova Alvorada
Para Leite, nova realidade do Estado permite voltar a sonhar e transformar esses sonhos em moradia e dignidade para as famílias -Foto: Vitor Rosa/Secom

"Agora, com as contas em dia, conseguimos voltar a sonhar e transformar esses sonhos em moradia, obra e dignidade para as famílias. Nosso Estado está diferente. Estamos cuidando das pessoas, reconstruindo com responsabilidade e preparando o Estado para seguir sendo o centro do nosso compromisso com os gaúchos", concluiu o governador.

Com esse ato, o total de moradias definitivas entregues pelo A Casa é Sua – Município Resiliência chega a 243 unidades. Por meio desse programa, há 1.761 unidades em construção, em 55 municípios, com investimento total de R$ 139,8 milhões.

O titular da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), Carlos Gomes, agradeceu a todas as equipes de trabalho e cumprimentou as famílias. "Nesta época do ano, em que se deseja paz, queremos promover a paz em cada um dos lares que agora começam nessas novas casas. Cuidem dessas moradias com carinho, pois elas permanecerão com vocês para sempre. Deus abençoe vocês sempre."

As unidades habitacionais possuem 40 metros quadrados de área construída, dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e área para tanque. Nesta modalidade, as prefeituras participam por adesão, com contrapartida mínima de 30% do valor do Estado. Elas ficam encarregadas pela contratação da empresa responsável pelas obras e pela seleção dos beneficiários.

Novas moradias construídas em harmonia com a paisagem na cidade -Foto: Vitor Rosa/Secom
Novas moradias construídas em harmonia com a paisagem na cidade -Foto: Vitor Rosa/Secom

84 casas definitivas em 4 municípios

Ao todo, o governador entrega, nesta sexta-feira, 84 moradias definitivas, em quatro municípios: além de Nova Alvorada, são beneficiadas as cidades de Encantado, Nova Bréscia e Muçum. Dois desses municípios – Encantado e Nova Bréscia – recebem as primeiras moradias definitivas entregues pelo Estado a vítimas da enchente de 2024.

Texto: Ascom Sehab e Secom
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Sgt Vanessa Sonaly/ Divulgação
Geral Há 4 horas

Foguete tem problema técnico e lançamento em Alcântara é adiado

Nova tentativa deve ocorrer no domingo, às 14h45
Vice-governador Há 7 horas

Gabriel Souza destaca investimentos em infraestrutura na Fronteira Noroeste em visita à Santa Rosa

O vice-governador Gabriel Souza se reuniu nesta sexta-feira (19/12), em Santa Rosa, com os prefeitos da Associação dos Municípios da Fronteira Noro...

 Em Encantado, casas integram o conjunto de investimentos, em infraestrutura e habitação, de R$ 21,13 milhões já aprovados -Foto: Mauricio Tonetto/Secom
Habitação Há 9 horas

Governador Eduardo Leite entrega 84 casas definitivas em quatro municípios

O governador Eduardo Leite entregou, nesta sexta-feira (17/12), 84 casas definitivas a famílias atingidas por enchentes ou em situação de vulnerabi...

 Iniciativa faz parte do acompanhamento estratégico de monitoramento e avaliação do Plano Estadual de Educação para PPLs do RS -Foto: Lucille Soares/Ascom Polícia Penal
Sistema prisional Há 10 horas

Participação de pessoas privadas de liberdade no Enem tem aumento de 58,2% no Estado

No Rio Grande do Sul, 6.567 apenados participaram das provas do Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL), reali...
Geral Há 11 horas

Lançamento de foguete em Alcântara (MA) é adiado para 21h30

Será 1º lançamento comercial de um veículo espacial no Brasil

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 33°
18° Sensação
2.2 km/h Vento
65% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h36 Nascer do sol
19h28 Pôr do sol
Domingo
32° 20°
Segunda
29° 19°
Terça
23° 20°
Quarta
26° 19°
Quinta
31° 20°
Últimas notícias
Geral Há 4 horas

Foguete tem problema técnico e lançamento em Alcântara é adiado
Justiça Há 4 horas

TST determina manutenção de 80% do efetivo durante greve dos Correios
Justiça Há 4 horas

STF anula parte de investigação contra governador do Acre
Tecnologia Há 6 horas

Startup brasileira soma R$ 3,1 milhões em aportes
Tecnologia Há 7 horas

Irrigação inteligente combate alta no preço da energia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,53 -0,28%
Euro
R$ 6,48 -0,32%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 517,068,85 +0,28%
Ibovespa
158,473,02 pts 0.35%
Mega-Sena
Concurso 2953 (18/12/25)
05
10
24
25
47
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6907 (19/12/25)
23
41
46
58
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3567 (19/12/25)
01
02
04
08
09
10
11
12
14
15
18
19
20
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2864 (19/12/25)
01
04
15
17
18
22
23
32
37
40
42
71
73
77
79
81
84
96
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2901 (19/12/25)
03
16
19
21
28
41
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias