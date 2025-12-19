Governador Eduardo Leite entrega 15 casas definitivas em Nova Alvorada pelo Programa A Casa é Sua - Município Resiliência

O governador Eduardo Leite entregou, nesta sexta-feira (19/12), 15 casas definitivas no município de Nova Alvorada, para famílias em situação de vulnerabilidade social. O investimento do governo do Estado foi de R$ 1,2 milhão, com contrapartida de R$ 799 mil da prefeitura. As moradias foram viabilizadas por meio do Programa A Casa é Sua – Município Resiliência. A entrega se torna mais significativa pelo momento, já que possibilita às famílias comemorar o Natal e Ano-Novo em suas novas moradias.

A entrega das moradias simboliza um recomeço na vidas das famílias, destacou Leite. “Quando entregamos uma casa, entregamos um recomeço. Hoje, passamos por Encantado, Muçum, Nova Bréscia e chegamos aqui, em Nova Alvorada, para fazer o que mais importa: melhorar a vida das pessoas. O Rio Grande do Sul viveu momentos muito difíceis, mas fizemos escolhas duras para colocar o Estado de pé."

Para Leite, nova realidade do Estado permite voltar a sonhar e transformar esses sonhos em moradia e dignidade para as famílias - Foto: Vitor Rosa/Secom

"Agora, com as contas em dia, conseguimos voltar a sonhar e transformar esses sonhos em moradia, obra e dignidade para as famílias. Nosso Estado está diferente. Estamos cuidando das pessoas, reconstruindo com responsabilidade e preparando o Estado para seguir sendo o centro do nosso compromisso com os gaúchos", concluiu o governador.

Com esse ato, o total de moradias definitivas entregues pelo A Casa é Sua – Município Resiliência chega a 243 unidades. Por meio desse programa, há 1.761 unidades em construção, em 55 municípios, com investimento total de R$ 139,8 milhões.

O titular da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), Carlos Gomes, agradeceu a todas as equipes de trabalho e cumprimentou as famílias. "Nesta época do ano, em que se deseja paz, queremos promover a paz em cada um dos lares que agora começam nessas novas casas. Cuidem dessas moradias com carinho, pois elas permanecerão com vocês para sempre. Deus abençoe vocês sempre."

As unidades habitacionais possuem 40 metros quadrados de área construída, dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e área para tanque. Nesta modalidade, as prefeituras participam por adesão, com contrapartida mínima de 30% do valor do Estado. Elas ficam encarregadas pela contratação da empresa responsável pelas obras e pela seleção dos beneficiários.

Novas moradias construídas em harmonia com a paisagem na cidade -Foto: Vitor Rosa/Secom

84 casas definitivas em 4 municípios

Ao todo, o governador entrega, nesta sexta-feira, 84 moradias definitivas, em quatro municípios: além de Nova Alvorada, são beneficiadas as cidades de Encantado, Nova Bréscia e Muçum. Dois desses municípios – Encantado e Nova Bréscia – recebem as primeiras moradias definitivas entregues pelo Estado a vítimas da enchente de 2024.