Brasil tem recorde de 9 milhões de turistas internacionais em 2025

Centro de inteligência da Embratur estuda comportamento de visitante

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
19/12/2025 às 16h44
Brasil tem recorde de 9 milhões de turistas internacionais em 2025
© Tomaz Silva/Agência Brasil

O Brasil alcançou nesta sexta-feira (19) o recorde de 9 milhões de turistas internacionais em 2025. A marca histórica é 40% maior que o recorde de 6,77 milhões de visitantes internacionais registrados em 2024.

O presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Marcelo Freixo, ressaltou que o setor de turismo traz geração de emprego e renda.

“Os hotéis, os restaurantes, os quiosques geram emprego. O turismo pode ser uma grande solução para a economia. O Brasil tem grande potencial. Todos os estados cresceram”, disse Freixo.

O presidente da Embratur atribuiu o crescimento à ampliação da malha aérea brasileira que cresceu 16%, com o Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, tendo uma recuperação fundamental. Freixo também destaca que a Embratur montou um centro de inteligência de dados que estuda os mercados internacionais.

“Hoje sabemos quando o alemão vem para cá, para onde ele vem, o tempo que ele fica. Isso vale para o italiano, argentino, chileno, norte-americano. O norte-americano tem um consumo de afro-turismo que é diferente do argentino, que é de sol e praia. Já é diferente do francês, que consome mais cultura e gastronomia. O Brasil tem seis biomas, não é só uma praia ou um resort”, detalhou Freixo.

Ao som da Escola de Samba Mangueira, foi realizada a contagem para a marca dos 9 milhões de turistas estrangeiros na orla de Copacabana, na capital fluminense.

Rio de Janeiro

Nesta quinta-feira (18), Copacabana foi palco da abertura do projeto #tônoRio. O espaço (216m²) na orla da praia reúne cenografia, painéis de LED, atendimento ao público e divulgação de roteiros turísticos, além de uma programação cultural contínua.

Representantes de municípios do interior são convidados a expor informações sobre os destinos. O local também abriga uma área dedicada ao artesanato fluminense, onde artesãos de diferentes municípios se revezam para apresentar técnicas, materiais e tradições locais.

A iniciativa é da Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (Setur-RJ) e da TurisRio. Segundo a secretaria, em 2025, o Rio de Janeiro já recebeu 1.972.928 turistas internacionais até o mês de novembro, número que representa crescimento de 45,9% em relação ao ano anterior. Em apenas 10 meses, o estado já superou 100% de todo o fluxo internacional registrado em 2024.

