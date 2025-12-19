Sábado, 20 de Dezembro de 2025
Mesmo com vazamento sanado, plataforma da Petrobras segue sem produção

P-40, na Bacia de Campos, é uma das unidades com adesão à greve

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
19/12/2025 às 16h18
© Archivo Agencia Brasil

A plataforma de produção de petróleo e gás P-40, da Petrobras, segue com a operação interrompida nesta sexta-feira (19), após a identificação de um vazamento de gás na quinta-feira (18).

A estrutura fica no campo de Marlim Sul, na Bacia de Campos, costa do Rio de Janeiro, e registra adesão à greve nacional de petroleiros, iniciada na segunda-feira (15).

Segundo a Petrobras, ao ser detectado, o vazamento foi imediatamente controlado de forma segura pela equipe a bordo da plataforma.

“Como medida preventiva, todas as linhas foram despressurizadas, e a produção da unidade foi temporariamente paralisada”, afirmou a estatal em comunicado.

A companhia acrescenta que não houve ameaça à segurança das equipes. A empresa vai criar uma comissão especial para “investigar minuciosamente as causas do vazamento”.

A produção das demais plataformas da Bacia de Campos segue normalmente.

Greve

A greve nacional de petroleiros da companhia entrou no quinto dia. A Federação Única dos Petroleiros (FUP) aponta que a P-40 estava sob controle de equipes de contingência, quando aconteceu o vazamento.

De acordo com sindicatos ligados à FUP, “o episódio expõe riscos decorrentes da definição unilateral das contingências pela empresa”.

A estatal descarta a correlação e diz que “o incidente não tem relação com o movimento de paralisação de trabalhadores da Petrobras”.

Reivindicação

A categoria cruzou os braços por impasse em relação as seguintes reivindicações:

  • Melhorias no plano de cargos e salários;
  • Solução para os Planos de Equacionamento de Déficit (PEDs) da Petros (fundo de pensão da categoria);
  • Defesa da pauta Brasil Soberano, que defende a manutenção da Petrobras como empresa pública e um modelo de negócios voltado ao fortalecimento da estatal.

Segundo a FUP, entre as unidades com adesão à greve estão nove refinarias, 28 plataformas de produção marítima, 16 terminais operacionais, quatro termelétricas, duas usinas de biodiesel e dez instalações terrestres operacionais.

