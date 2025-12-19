Sábado, 20 de Dezembro de 2025
Leite entrega em Muçum 30 casas definitivas doadas pelo Movimento União BR com aporte do Estado e da prefeitura

O governador Eduardo Leite entregou, nesta sexta-feira (19/12), 30 casas definitivas na cidade de Muçum, no Vale do Taquari, para famílias atingida...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
19/12/2025 às 14h49
Governo estadual investiu R$ 1,9 milhão na infraestrutura e na pavimentação das ruas -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

O governador Eduardo Leite entregou, nesta sexta-feira (19/12), 30 casas definitivas na cidade de Muçum, no Vale do Taquari, para famílias atingidas pelas enchentes de 2023 e de 2024. As unidades foram doadas pela organização apartidária Movimento União BR, com aportes do Estado e da prefeitura.

O governo estadual investiu R$ 1,9 milhão na infraestrutura e na pavimentação das ruas. O Movimento União BR viabilizou, junto a parceiros, os recursos para a construção das unidades habitacionais. A Prefeitura de Muçum cedeu a área e aportou cerca de R$ 1 milhão para complementar serviços de infraestrutura.

"Não basta apenas construir as casas. É necessário identificar terrenos seguros, realizar contratações e enfrentar uma série de desafios até que se chegue a este momento. A parceria entre a sociedade civil e o poder público foi fundamental, com muitas pessoas mobilizadas para que a entrega se tornasse possível, sob a liderança de um grupo que se sensibilizou para resolver a situação", destacou Leite. "As ajudas são importantes do ponto de vista material, mas vão além disso: há também um impacto moral, a certeza de que ninguém está sozinho, de que existem pessoas que se preocupam com o outro. Isso nos dá ânimo para seguir em frente. Que este momento seja um grande símbolo deste período do ano e represente um novo começo na vida das famílias que vão morar aqui."

As moradias foram fabricadas pelo métodolight steel frame, com perfis leves de aço galvanizado revestidos com placas e isolantes térmicos e acústicos. Além dessas casas, a cidade receberá do governo do Estado 134 unidades pelo Programa A Casa é Sua – Calamidade. Até o fim de 2026, o investimento total da gestão Leite em políticas habitacionais em Muçum será de R$ 23,84 milhões.

"Que este momento seja um grande símbolo deste período do ano e represente um novo começo", disse o governador -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

"Sonhamos todos juntos com este momento. O Estado fez os aportes necessários para entregar o terreno pronto para o Movimento União BR realizar as construções. A vitória é de quem persevera, e todos perseveramos juntos e chegamos a esta entrega", disse o titular da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), Carlos Gomes.

Da parceria entre Movimento União BR, Estado e prefeitura, Muçum receberá, no total, 42 casas. A previsão é que estejam todas prontas até o final de janeiro. Com a arrecadação de doações da iniciativa privada, o investimento da organização foi de R$ 10 milhões, incluindo as construções e o mobiliário. O município de Bom Retiro do Sul também receberá 66 casas definitivas doadas pela instituição.

84 casas definitivas em quatro municípios

Ao todo, o governador Eduardo Leite entrega, nesta sexta-feira, 84 moradias definitivas em quatro municípios: além de Muçum, são beneficiadas as cidades de Encantado, Nova Alvorada e Nova Bréscia. Dois desses municípios – Encantado e Nova Bréscia – recebem as primeiras moradias definitivas entregues pelo Estado a vítimas da enchente de 2024.

Texto: Ascom Sehab e Secom
Edição: Secom

© Sgt Vanessa Sonaly/ Divulgação
