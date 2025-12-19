Sábado, 20 de Dezembro de 2025
Circuitos turísticos pela europa cativam brasileiros

Rodrigo Rodrigues, diretor comercial da Schultz Operadora, explica como funciona a modalidade de Circuito Turístico, onde é possível conhecer vária...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
19/12/2025 às 14h27
Imagem de Freepik

Mais da metade dos brasileiros planeja viajar ainda mais ao exterior em 2026, é o que indica uma pesquisa do Skyscanner noticiada pelo portal Jornal do Brás.

Rodrigo Rodrigues, diretor comercial da Schultz Operadora, ressalta que uma modalidade tem ganhado aderência crescente por parte dos brasileiros que desejam viajar para o exterior, principalmente para Europa, que são os chamados Circuitos Turísticos.

"Os circuitos turísticos são roteiros completos que combinam diversas regiões e cidades em uma única viagem, com todos os serviços integrados, transporte, hospedagem, passeios e acompanhamento de guia", explica.

Esses circuitos se diferem dos pacotes tradicionais por oferecerem uma programação estruturada e acompanhamento de Guia de Turismo durante todo o percurso, buscando garantir conforto, segurança e otimização do tempo do viajante.

"Ter um guia em português faz toda a diferença na experiência: ele facilita a comunicação, enriquece o entendimento sobre os destinos e proporciona uma sensação de acolhimento e segurança, especialmente para quem viaja pela primeira vez ao exterior", ressalta.

Para o diretor comercial da Schultz Operadora, entre as principais vantagens desse formato de viagem também é possível destacar o custo-benefício, a praticidade de ter tudo organizado previamente e a oportunidade de conhecer vários destinos em uma única jornada. "Além disso, o viajante não precisa se preocupar com deslocamentos, reservas ou idioma, tudo é conduzido por profissionais experientes", frisa.

Schultz Operadora e Europamundo

A Schultz Operadora é representante oficial da Europamundo no Brasil há mais de 30 anos. A empresa é especializada em circuitos turísticos pela Europa. "Essa parceria busca garantir acesso a uma ampla rede de roteiros na Europa, América e Ásia, com condições exclusivas, suporte local e a segurança de uma empresa conhecida mundialmente", salienta o diretor.

Na perspectiva de Rodrigues, alguns circuitos se destacam para quem busca uma primeira experiência fora do país. "Para quem vai vivenciar um circuito pela primeira vez, recomendamos roteiros clássicos como ‘Portugal Imperdível’ e ‘Tutta Itália’", cita.

Segundo o diretor comercial da Schultz Operadora, o modelo de viagem é uma tendência em crescimento e tem crescido no país, especialmente entre brasileiros que buscam praticidade e custo-benefício.

"Hoje, o viajante quer aproveitar o destino sem preocupações, e os circuitos turísticos podem entregar exatamente isso", complementa.

Para mais informações, basta acessar: https://www.schultz.com.br/

