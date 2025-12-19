Bahia Terra Turismo oferece lancha entre Salvador e Boipeba

A agência de turismo receptivo Bahia Terra Turismo acaba de lançar o serviço de transporte de lancha entre Salvador e Ilha de Boipeba. O pacote inclui transporte marítimo em lancha rápida climatizada, itens de segurança obrigatórios, marinheiros profissionais e permissão para transporte de pets de pequeno porte.

É possível reservar o serviço por meio do site oficial da agência e WhatsApp (75 9 9905 9430) todos os dias da semana, das 07h00 às 23h00. Entre as formas de pagamento, são aceitos PIX, cartão de crédito e transferência bancária. Em alta temporada, a agência recomenda efetuar a reserva com três a quatro meses de antecedência.

Felipe Oliveira Pedreira, diretor da agência de turismo receptivo Bahia Terra Turismo, complementa informando sobre o protocolo para imprevistos, quando o transporte marítimo não pode ser realizado. "Quando o tempo não está bom para navegar, fazemos um transporte alternativo chamado de semi-terrestre, que usa lancha e carro até chegar à capital da Bahia", explica.

No verão 2025/2026, mais de 10 milhões de visitantes devem circular pela Bahia, superando o recorde de 9,4 milhões da alta temporada 2024/2025, conforme uma projeção da Setur-BA. No próximo verão, a malha aérea estadual deve operar com 1,6 milhão de assentos, em voos nacionais e internacionais, 220 mil a mais do que na alta temporada anterior.

De janeiro a outubro de 2025, a atração de turistas internacionais ao estado da Bahia cresceu 56,5% em relação ao mesmo período do ano passado, superando a marca registrada pelo Nordeste (47,4%) e Brasil (42,2%), conforme informações repercutidas pela Setur-BA.

Ao todo, a Bahia recebeu mais de 166 mil estrangeiros, superando o recorde, até então, de todo o ano de 2019, quando foram registrados 152 mil visitantes de outros países.

Além dos visitantes internacionais, iniciativas como a da agência Brasil Terra Turismo podem atender ao turismo doméstico. Segundo a última pesquisa de tendências do Ministério do Turismo, realizada em parceria com a Nexus, 63% dos brasileiros afirmaram que, caso pudessem escolher um destino para viajar, optariam por um destino no Brasil.

Atenta a esse movimento, a agência também deve oferecer serviços adicionais neste verão, como transporte semi-terrestre para Boipeba com horários fixos e saídas diárias, além de passeios completos que fazem toda a volta à ilha de lancha rápida.

Para mais informações sobre traslados e passeios da Bahia Terra Turismo, basta acessar: https://www.bahiaterra.com