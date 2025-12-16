Como fazer o cadastro para ter a renovação automática e gratuita da CNH

Uma das novidades das regras para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é a renovação automática e gratuita do documento para motoristas considerados bons condutores.

O benefício integra o pacote de mudanças aprovado pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e representa uma mudança de direção na política de habilitação brasileira, ao priorizar o incentivo ao bom comportamento no trânsito.

A partir de agora, quem não tiver registrado nenhum ponto por infração nos 12 meses anteriores ao vencimento da CNH poderá renovar o documento automaticamente, sem necessidade de ir ao Detran, sem realizar exames presenciais e sem pagar taxas adicionais.

O novo mecanismo não altera os prazos de validade da CNH, que seguem variando conforme a faixa etária do motorista. A mudança afeta apenas as exigências para renovação, eliminando etapas burocráticas para quem mantém histórico limpo.

A atualização ocorrerá diretamente no sistema.

Como ativar a renovação automática

Para ter direito à renovação automática, o condutor deve estar inscrito no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC), banco de dados que reúne motoristas sem infrações nos últimos 12 meses.

A adesão é voluntária e pode ser feita pelo aplicativo CNH do Brasil ou pelo Portal de Serviços da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

Ao atingir a data de vencimento, a CNH do motorista elegível será atualizada no sistema, sem cobrança de qualquer taxa e sem necessidade de exames médicos ou psicológicos.

A CNH digital será atualizada automaticamente, e a versão física permanece opcional.

Passo a passo pelo aplicativo