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Saúde estadual realiza curso de Doação de Tecido Ocular com foco na fila zero de córneas

Fotos: Robson Valverde | ASCOM SESA Secretaria de Estado da Saúde, por meio da SC Transplantes, promove nesta terça-feira, 16, o Curso de Doação de...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
16/06/2026 às 21h10
Saúde estadual realiza curso de Doação de Tecido Ocular com foco na fila zero de córneas
Foto: Reprodução/Secom SC

Fotos: Robson Valverde | ASCOM SES

A Secretaria de Estado da Saúde, por meio da SC Transplantes, promove nesta terça-feira, 16, o Curso de Doação de Tecido Ocular, destinado a 23 profissionais de enfermagem. A capacitação integra o novo modelo de gestão da doação ocular no estado, autorizado pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB). O objetivo é alcançar a fila zero para transplantes de córnea em Santa Catarina.

A formação prepara os profissionais que atuarão diretamente nesse novo modelo, que prevê a implantação de dois coordenadores dedicados à doação de tecido ocular em cada uma das 13 principais instituições hospitalares do estado — unidades com maior número de óbitos e maior potencial de ampliação das doações.

“Nossa expectativa é que, com a qualificação das equipes e a aprovação da alteração da deliberação da CIB, que viabiliza a implantação do novo modelo, Santa Catarina consiga eliminar a fila de espera por córneas nos próximos meses, fortalecendo ainda mais o sistema estadual de transplantes”, destaca o coordenador da SC Transplantes, Dr. Joel de Andrade.

Ao longo do dia, das 9h às 18h, profissionais de diferentes regiões participam de uma programação teórico-prática. A etapa teórica, realizada na sede do SC Transplantes, aborda os principais aspectos da doação de tecido ocular, incluindo identificação do potencial doador, gerenciamento do processo, entrevista familiar, procedimentos técnicos, atuação do Banco de Tecido Ocular e transplantes de córnea.

Na parte prática, cada participante realiza a retirada de dois globos oculares em modelo animal (suínos), como forma de treinamento técnico, atividade desenvolvida no Instituto de Polícia Científica de Santa Catarina, em Florianópolis.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

O curso é ministrado por profissionais do SC Transplantes, do Banco de Olhos que funciona junto a Central Estadual, e do Banco de Olhos de Joinville, reunindo experiência técnica e prática no processo de doação e transplante de córneas.

Os hospitais que fazem parte do projeto são: Hospital Municipal São José e Hospital Regional Hans Dieter Schmidt (Joinville); Associação Hospitalar São José (Jaraguá do Sul); Hospital Santa Isabel e Hospital Santo Antônio (Blumenau); Hospital Regional Ruth Cardoso (Balneário Camboriú); Hospital Marieta Konder Bornhausen (Itajaí); Centro de Pesquisas Oncológicas – CEPON e Hospital Governador Celso Ramos (Florianópolis); Hospital Homero de Miranda Gomes (São José); Hospital Nossa Senhora da Conceição (Tubarão); Hospital São José (Criciúma); Hospital Regional do Oeste (Chapecó); e Hospital e Maternidade Tereza Ramos (Lages).

A iniciativa reforça o compromisso do Estado com a qualificação profissional e com a ampliação do acesso aos transplantes, impactando diretamente a qualidade de vida da população catarinense.

Mais informações:
Gabriela Ressel
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]
Nos siga no instagram @saude.sc

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