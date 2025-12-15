Segunda, 15 de Dezembro de 2025
Especialista revela checklist essencial para uso de elevador

Com a proximidade do fim de ano e das férias escolares, a rotina de prédios residenciais e comerciais muda consideravelmente. O aumento da circulaç...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
15/12/2025 às 16h43

Com a proximidade do fim de ano e das férias escolares, a rotina de prédios residenciais e comerciais muda consideravelmente. O aumento da circulação de pessoas, o transporte de bagagens, compras e a presença constante de crianças e visitantes elevam a demanda dos elevadores, nos quais a capacidade de carga é frequentemente desafiada pelos passageiros.

Crianças e adolescentes, ao passarem mais tempo em casa, podem utilizar o elevador com maior frequência, por vezes de forma inadequada. Em edifícios de veraneio ou com alta rotatividade de turismo, o cenário se intensifica com a movimentação atípica de malas, equipamentos de praia e pessoas molhadas, fatores que podem comprometer componentes elétricos e mecânicos.

Rodrigo Lameiras, diretor de Instalações Existentes da Atlas Schindler, uma das maiores empresas de transporte vertical do país, comenta a importância do cuidado dos usuários com os elevadores. "Um elevador não é apenas um meio de transporte, é um investimento de longo prazo. O cuidado e o uso consciente de cada usuário são fundamentais para preservar sua vida útil, garantindo uma viagem segura e confortável e evitando custos desnecessários de manutenção corretiva. Cuidar do elevador é um ato de respeito à convivência e garante que o equipamento esteja sempre disponível, sem falhas, para todos os usuários".

Por isso, o diretor da Atlas Schindler aponta algumas dicas para o uso adequado dos elevadores em diferentes situações e ocasiões, com base nas orientações do departamento de Segurança e Qualidade da empresa. "No caso das crianças, nunca as deixe desacompanhadas. Importante ainda ensiná-las a não pular e a não apertar os botões deliberadamente, além de falar para manter a distância das portas em movimento. Já no caso dos pets, o ideal é trazê-los na coleira ou no colo, garantindo que a guia esteja sempre curta e jamais presa ou solta para fora da cabine antes da porta fechar. E em edifícios com piscina ou praia nas proximidades, lembre-se de que a água pode comprometer os componentes eletrônicos do equipamento, sendo assim, não entre com roupas molhadas — o mesmo vale para guarda-chuvas e capas em dias de chuva — e certifique-se de que a areia e a água não sejam levadas para o piso da cabine", destaca.

Alerta para período de chuvas

O verão é marcado não apenas pelo calor, mas também pelas chuvas intensas. Tempestades, ventos fortes e oscilações na rede elétrica exigem atenção especial ao uso dos elevadores. Em caso de retenção de passageiros no interior do equipamento, a orientação do departamento de Segurança e Qualidade da empresa é manter a calma e aguardar o resgate, que deve ser realizado exclusivamente por um profissional habilitado da empresa de manutenção ou pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar. É importante reforçar: tentar retirar pessoas sem o treinamento adequado pode resultar em acidentes graves, inclusive fatais.

Ainda segundo informações do departamento de Segurança e Qualidade da companhia, se houver alagamento no poço, recomenda-se enviar a cabine para os andares mais altos e desligar o equipamento. Esse procedimento deve ser executado pelo eletricista do edifício ou por pessoa devidamente qualificada.

"Orientar os usuários sobre as melhores práticas no uso dos elevadores durante o verão, aliado à manutenção preventiva regular, é essencial para garantir o funcionamento seguro e eficiente do equipamento nesse período movimentado do ano, transportando todos com conforto e segurança", conclui Lameiras.

Imagem de Freepik
