Prefeitura fecha todos os parques de São Paulo por causa dos ventos

Previsão é de que os parques sejam reabertos nesta quinta-feira

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
10/12/2025 às 17h38

A prefeitura de São Paulo determinou o fechamento de todos os parques do município em razão das fortes rajadas de vento que atingem a capital paulista nesta quarta-feira (10). Também foram suspensos os eventos natalinos da região do Largo São Bento e Praça da Sé, como a pista de patinação e a Casa do Papai Noel.

A Ubia, concessionária que administra o Parque Ibirapuera, informou que o local também ficará fechado nesta quarta-feira e a consequente apresentação do evento natalino Quebra Nozes.

De acordo com a prefeitura, os ventos podem atingir média de 50 km/h a 90 km/h, segundo dados do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

“A medida segue as diretrizes da Portaria nº 038/SVMA/2024, que estabelece protocolos para situações de eventos climáticos extremos, e tem como principal objetivo garantir a segurança dos frequentadores”, informa a prefeitura em comunicado.

De acordo com a administração municipal, a previsão é de que os parques sejam reabertos nesta quinta-feira (11). A retomada do funcionamento, no entanto, poderá ser reavaliada caso rajadas intensas continuem a ser registradas na cidade.

Parte da região metropolitana de São Paulo teve o fornecimento de energia interrompido em decorrência da passagem de um ciclone extratropical que tem provocado fortes rajadas de vento. Segundo a Enel, há 2 milhões de clientes em energia na região .

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
