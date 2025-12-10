Quarta, 10 de Dezembro de 2025
Governo participa de evento que destaca potencial do Estado para energias renováveis

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) representou o governo do Estado no 2º Encontro de Investidores do Setor de Energia Eólica do Rio ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
10/12/2025 às 17h18
Para secretário Ernani Polo, Rio Grande do Sul tem condições únicas para se consolidar como líder nacional em energia eólica -Foto: Eliézer Falcão/Ascom Sedec

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) representou o governo do Estado no 2º Encontro de Investidores do Setor de Energia Eólica do Rio Grande do Sul, que reuniu empresários, autoridades e especialistas nesta quarta-feira (10/12) na Federação das Indústrias do Estado (Fiergs). O objetivo foi debater oportunidades e desafios da matriz energética renovável no território gaúcho.

O evento, promovido pelo Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do RS (Sindienergia-RS), reforçou o papel estratégico do Rio Grande do Sul como um dos principais polos de geração de energia limpa no Brasil, especialmente pela sua localização privilegiada e pelo potencial dos ventos na região.

O encontro teve painéis que trataram de inovação, investimentos e indústria eólica. Além disso, foram discutidos temas como regulação do setor, infraestrutura de transmissão, ambiente de negócios e investimentos –onshore (em terra) eoffshore (no mar) – que estão previstos para o Estado.

O titular da Sedec, Ernani Polo, destacou a relevância da iniciativa para o futuro sustentável do Estado. “O Rio Grande do Sul tem condições únicas para se consolidar como líder nacional em energia eólica. Nosso objetivo é criar um ambiente favorável para que os investidores tenham segurança e possam contribuir com o desenvolvimento econômico e social, gerando empregos e fortalecendo a transição energética – que é um dos objetivos do nosso Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável”, disse.

“O encontro demonstra que o Rio Grande do Sul está preparado para atrair investimentos, gerar empregos qualificados e se consolidar como referência em energias renováveis, tanto onshore quanto offshore”, afirmou a presidente do Sindienergia-RS, Daniela Cardeal.

Também participou do evento o presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki.

Texto: Renata da Silva Spanhol/Ascom Sedec
Edição: Secom

