Governo participa de evento que destaca potencial do Estado para energias renováveis

Para secretário Ernani Polo, Rio Grande do Sul tem condições únicas para se consolidar como líder nacional em energia eólica -Foto: Eliézer Falcão/Ascom Sedec

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) representou o governo do Estado no 2º Encontro de Investidores do Setor de Energia Eólica do Rio Grande do Sul, que reuniu empresários, autoridades e especialistas nesta quarta-feira (10/12) na Federação das Indústrias do Estado (Fiergs). O objetivo foi debater oportunidades e desafios da matriz energética renovável no território gaúcho.

O evento, promovido pelo Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do RS (Sindienergia-RS), reforçou o papel estratégico do Rio Grande do Sul como um dos principais polos de geração de energia limpa no Brasil, especialmente pela sua localização privilegiada e pelo potencial dos ventos na região.

O encontro teve painéis que trataram de inovação, investimentos e indústria eólica. Além disso, foram discutidos temas como regulação do setor, infraestrutura de transmissão, ambiente de negócios e investimentos –onshore (em terra) eoffshore (no mar) – que estão previstos para o Estado.

O titular da Sedec, Ernani Polo, destacou a relevância da iniciativa para o futuro sustentável do Estado. “O Rio Grande do Sul tem condições únicas para se consolidar como líder nacional em energia eólica. Nosso objetivo é criar um ambiente favorável para que os investidores tenham segurança e possam contribuir com o desenvolvimento econômico e social, gerando empregos e fortalecendo a transição energética – que é um dos objetivos do nosso Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável”, disse.

“O encontro demonstra que o Rio Grande do Sul está preparado para atrair investimentos, gerar empregos qualificados e se consolidar como referência em energias renováveis, tanto onshore quanto offshore”, afirmou a presidente do Sindienergia-RS, Daniela Cardeal.

Também participou do evento o presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki.