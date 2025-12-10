Quarta, 10 de Dezembro de 2025
Tenente Portela, RS
Operação da PF investiga organização que aliciava mulheres no Brasil

Meta é combater exploração sexual na Europa

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
10/12/2025 às 16h48

Uma operação deflagrada hoje (10) pela Polícia Federal investiga uma organização criminosa responsável por aliciar e traficar mulheres no Brasil para exploração sexual na Europa.

Quatro pessoas foram presas durante a operação e oito mandados de busca e de apreensão foram cumpridos na capital paulista e nas cidades de Ubatuba (litoral paulista), Jundiaí (SP), São Pedro (SP) e Rio das Ostras (RJ). Além disso, duas prisões foram realizadas na cidade espanhola de Álava, com ajuda da Interpol, a Organização Internacional de Polícia Criminal.

De acordo com a Polícia Federal, os criminosos aliciavam as mulheres no Brasil, providenciavam o transporte delas para o exterior e, na Espanha, elas eram submetidas a ameaças e condições degradantes para exploração sexual. Com esse crime, estima a Polícia Federal, os criminosos movimentaram mais de R$ 40 milhões.

A investigação foi conduzida em cooperação com a Polícia Nacional da Espanha, por meio do Centro Especializado de Combate ao Tráfico de Pessoas e ao Contrabando de Migrantes da Ameripol.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
