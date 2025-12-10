Quarta, 10 de Dezembro de 2025
Governo do Estado alerta para a última semana de adesão ao Refaz Reconstrução II para resolver dívidas de ICMS

O prazo para adesão ao Refaz Reconstrução II entra na reta final. Empresas gaúchas têm até 17 de dezembro para quitar débitos de ICMS com condições...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
10/12/2025 às 16h19
Governo do Estado alerta para a última semana de adesão ao Refaz Reconstrução II para resolver dívidas de ICMS
-

O prazo para adesão ao Refaz Reconstrução II entra na reta final. Empresas gaúchas têm até 17 de dezembro para quitar débitos de ICMS com condições excepcionais. O programa, desenvolvido pelo governo do Estado, por meio da Receita Estadual e da Procuradoria-Geral do Estado (PGE-RS), é uma oportunidade única para quem não participou da primeira fase e deseja regularizar sua situação fiscal com descontos expressivos.

Até esta quarta-feira (10/12), o balanço parcial mostra que 292 contribuintes já aderiram ao programa, totalizando 358 pedidos. O valor bruto negociado chega a R$ 86 milhões, com R$ 37,7 milhões já pagos, garantindo recursos imediatos para o Estado e fôlego financeiro para as empresas.

Como funciona

O Refaz Reconstrução II permite o pagamento de débitos de ICMS vencidos até 28 de fevereiro de 2025, com reduções significativas em juros e multas. A adesão deve ser feita até 17 de dezembro, exclusivamente em parcela única:

  • 95% de descontoem juros e multas para a maioria dos débitos comuns de ICMS.
  • 90% de descontopara casos específicos, como infrações menos graves ou ligadas a obrigações acessórias.

Por que aproveitar?

Além de regularizar a situação fiscal, a medida contribui para a retomada econômica do Rio Grande do Sul. Na primeira fase do Refaz Reconstrução, mais de 8 mil empresas aderiram, renegociando R$ 7,18 bilhões em débitos e garantindo R$ 2,86 bilhões de economia para o setor produtivo.

Prazos importantes

  • 12/12/2025:prazo final para denúncias espontâneas.
  • 17/12/2025:último dia para adesão e pagamento.

Como aderir

  • Com login,peloPortal e-CAC(Pessoa Jurídica) ou peloPortal do Cidadão(Pessoa Física).
  • Área Pública(sem login): através do Portal da Sefaz .

Após o pagamento, contribuintes com débitos em discussão devem protocolar a desistência de ações ou recursos em até 10 dias. Importante: débitos em cobrança judicial terão incidência de honorários advocatícios e não incluem custas processuais.


Texto: Juliane Kerschner/Ascom Sefaz
Edição: Secom

DENGUE
