Quarta, 10 de Dezembro de 2025
14°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Rio Grande do Sul apresenta queda de crimes violentos superior a 30% no mês de novembro

O Rio Grande do Sul manteve os indicadores criminais em queda no penúltimo mês do ano, reforçando a tendência de que 2025 deve ser ainda mais segur...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
10/12/2025 às 16h19
Rio Grande do Sul apresenta queda de crimes violentos superior a 30% no mês de novembro
-

O Rio Grande do Sul manteve os indicadores criminais em queda no penúltimo mês do ano, reforçando a tendência de que 2025 deve ser ainda mais seguro. Conforme dados do Observatório Estadual da Segurança Pública, novembro apresentou queda de 32% nos crimes violentos letais e intencionais (CVLI),na comparação ao mesmo período de 2024. Antes, eram 143 ocorrências. Agora, reduziu-se para 97 registros.

Já os homicídios, que já foram 117, agora caíram para 82, representando uma redução de 30% em relação a novembro de 2024. Por fim, os feminicídios diminuíram 50%, recuando de 10 para cinco casos.

A redução dos crimes violentos fortalece ainda mais o trabalho das forças de segurança do Estado. Uma das áreas prioritárias do governador Eduardo Leite é frequentemente reconhecida no cenário nacional. Recentemente, a segurança pública gaúcha ficou no top 3 do Ranking de Competitividade dos Estados de 2025.

Mais uma marca histórica

O Rio Grande do Sul está diferente. Pelo segundo mês consecutivo, o Estado registrou o menor número de ocorrências em estabelecimentos comerciais desde o início da série histórica. Em novembro de 2025 foram 235 casos, contra 376 do mesmo período do ano anterior (-38%). Nos crimes patrimoniais, vale destacar também a retração de 38% nos roubos de veículos (de 220 para 136) e de 23% nos roubos a pedestre (1.106 para 854).

No campo, os abigeatos caíram de 257 para 237 (-8%). Os delitos em transporte coletivo tiveram redução de 13% (de 16 para 14 casos). Por fim, as ocorrências bancárias passaram de uma para três. Contudo, no acumulado do ano, este tipo de crime registra queda de 21% (de 24 para 19).

"No último mês, o governo do Estado entregou mais de 100 milhões em viaturas semiblindadas para a segurança pública. Esse investimento contínuo proporciona condições de trabalho ainda melhores para os homens e mulheres que compõem as fileiras das nossas polícias e refletem na queda da criminalidade. Vamos continuar trabalhando, buscando novas estratégias para que a população gaúcha continue protegida e para que possamos fechar 2025 com indicadores de segurança ainda melhores", afirmou o secretário da Segurança Pública, Mário Ikeda.

Texto: Letícia Jardim e Leonardo Fister/Ascom SSP
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 2 horas

São Paulo combate fraude fiscal de R$ 70 milhões no setor de autopeças

No interior, polícia desarticula grupo que adulterava agrotóxicos

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Há 2 horas

Prefeitura de SP regulamenta mototáxi; Uber e 99 apontam ilegalidade

Empresas vão recorrer e desistiram de começar atuação nesta quinta

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Há 2 horas

Rio registra fortes ventos devido à passagem de frente fria

Previsão para esta quarta-feira (10) é de ventos moderados a fortes

 -
Planejamento Há 3 horas

Assembleia Legislativa aprova projeto do governo sobre imóveis foreiros

A Assembleia Legislativa aprovou, na terça-feira (9/12), por 30 votos favoráveis e dez contrários, o projeto de lei apresentado pelo Executivo esta...

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Há 3 horas

Defesa Civil de SP recebe 514 chamados por quedas de árvores

Abastecimento de água foi afetado por queda no fornecimento de energia

Tenente Portela, RS
16°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 18°
16° Sensação
1.99 km/h Vento
99% Umidade
100% (8.75mm) Chance chuva
05h33 Nascer do sol
19h22 Pôr do sol
Quinta
28° 12°
Sexta
21° 15°
Sábado
26° 15°
Domingo
31° 17°
Segunda
27° 18°
Últimas notícias
Região Celeiro Há 20 minutos

Óbitos Superam Nascimentos na Região Celeiro aponta o IBGE.
Geral Há 2 horas

São Paulo combate fraude fiscal de R$ 70 milhões no setor de autopeças
Esporte e lazer Há 2 horas

Governo do Estado assina convênio para revitalização de quadra esportiva em Alvorada
Câmara Há 2 horas

Entra em vigor lei que garante isenção de taxas para Embrapa
Senado Federal Há 2 horas

Ministra defende solução negociada para terra indígena em Rondônia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,48 +0,19%
Euro
R$ 6,41 +0,22%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 525,882,31 -2,19%
Ibovespa
159,074,97 pts 0.69%
Mega-Sena
Concurso 2949 (09/12/25)
04
06
11
38
49
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6898 (09/12/25)
13
32
63
65
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3558 (09/12/25)
02
03
04
07
09
12
13
14
15
18
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2859 (08/12/25)
02
11
12
14
17
19
20
28
31
32
41
51
55
68
73
75
77
90
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2896 (08/12/25)
02
05
15
23
26
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias