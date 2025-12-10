Governo inicia demolição do antigo Presídio Estadual de Bento Gonçalves

O Governo do Rio Grande do Sul iniciou a demolição do antigo Presídio Estadual de Bento Gonçalves, na Serra. Os trabalhos, iniciados em 2 de dezembro, terão um custo de R$ 330,8 mil e são coordenados pelas secretarias de Obras Públicas (SOP) e de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS).

O prazo para conclusão é de 45 dias. A fiscalização cabe à 16ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), de Bento Gonçalves.

Construído entre 1950 e 1956 em um terreno no centro da cidade, o presídio estava desativado desde 2019. No mesmo ano em que foi fechado, o governo inaugurou, em uma área afastada, a Penitenciária Estadual de Bento Gonçalves, com capacidade para 420 vagas. A unidade recebeu os detentos que ficavam na antiga estrutura.

Antes, os apenados estavam em um espaço que não servia mais ao propósito de ressocialização e de oferecer segurança às pessoas, além de ser uma preocupação por estar em um local de grande circulação. Foi necessário, assim, fechar o presídio e investir na construção de um novo, mais qualificado.