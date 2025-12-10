Audiência Pública em Tenente Portela Debate LDO e Pedido de Aumento para o Legislativo

A Câmara de Vereadores de Tenente Portela sediou, na manhã desta quarta-feira (10), uma Audiência Pública para discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026.

O encontro começou às 9h e reuniu autoridades, vereadores, secretários municipais, comerciantes, representantes de entidades e o prefeito Rosemar Sala. A participação ampla reforçou o caráter democrático do debate, fundamental para definir metas e prioridades do orçamento em especial em relação a instalação de uma árvore luminosa na Praça do Imigrante ao custo em torno de 40 mil reais.

Um dos temas que mais gerou discussões foi o pedido de aumento de recursos para a Câmara de Vereadores. O Executivo questionou a necessidade de ampliar a dotação, destacando a responsabilidade fiscal e as limitações do orçamento. Em alguns momentos, o debate ficou mais intenso, especialmente quando vereadores questionaram gastos públicos, incluindo despesas com a ornamentação natalina. O prefeito Rosemar, assim como os vereadores e secretários Salaete Sala e Paulo Farias, se manifestaram defendendo suas posições.

A audiência destacou a importância da transparência e da participação social no processo de elaboração da LDO, buscando garantir que o orçamento final reflita os interesses da população de Tenente Portela.





■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.