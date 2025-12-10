Poste caído chama atenção na Rua Uruguai em Tenente Portela

Um poste caído na Rua Uruguai, no Bairro Fries, vem gerando preocupação moderada entre moradores e comerciantes da região. Embora não tenha provocado interrupções significativas até o momento, a situação demanda atenção por envolver cabos de diferentes serviços.

A MegaNet, que possui fiação instalada no local, informou ter aberto uma ordem de serviço e deve enviar uma equipe técnica ainda hoje para verificar o problema. Moradores comentam, porém, que o poste aparenta ser de energia, o que indica a possibilidade de participação da rede elétrica e de outras empresas de telecomunicação.

Por precaução, a orientação é evitar a aproximação até que a vistoria seja concluída. Caso seja constatado o envolvimento da rede elétrica, a concessionária responsável deverá ser acionada para garantir a segurança e providenciar o reparo.

A expectativa é que as equipes identifiquem a origem do incidente e iniciem o processo de correção, restabelecendo a normalidade na via.