Quarta, 10 de Dezembro de 2025
14°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Homem que atropelou e arrastou mulher vai para presídio em São Paulo

Douglas Alves da Silva teve a prisão convertida para preventiva

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
10/12/2025 às 10h38

Douglas Alves da Silva, de 26 anos, que atropelou e arrastou Tainara Souza Santos por cerca de um quilômetro, foi levado para o Centro de Detenção Provisória 2 de Guarulhos, na Grande São Paulo.

O homem estava detido numa delegacia na capital paulista e teve sua prisão temporária convertida para preventiva.

Segundo informações da Secretaria da Administração Penitenciária, ele chegou ao presídio de Guarulhos na última segunda-feira (8).

O agressor foi detido pela Polícia Civil num hotel na zona leste após a tentativa de feminicídio contra Tainara.

No dia em que tentou matá-la, sábado (29), eles discutiram e, em seguida, Douglas a atropelou com seu carro e a arrastou por cerca de um quilômetro na região do Parque Novo Mundo, zona norte de SP.

Como consequência, a vítima teve as pernas amputadas. Ela passou por quatro cirurgias e permanece internada em estado grave.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Prazo para conclusão da obra é de 45 dias -Foto: Ascom SOP
Obras Há 11 minutos

Governo inicia demolição do antigo Presídio Estadual de Bento Gonçalves

O Governo do Rio Grande do Sul iniciou a demolição do antigo Presídio Estadual de Bento Gonçalves, na Serra. Os trabalhos, iniciados em 2 de dezemb...

 (Foto: Rafael Piasecki)
Orçamento Público Há 2 horas

Audiência Pública em Tenente Portela Debate LDO e Pedido de Aumento para o Legislativo

Audiência discute prioridades do orçamento e aumento de recursos para a Câmara
Geral Há 2 horas

Mortes no país crescem 4,6% em 2024, maior alta fora anos de pandemia

IBGE identificou quase 1,5 milhão de óbitos

 (Foto: Arte- Sistema Província)
Infraestrutura Há 2 horas

Poste caído chama atenção na Rua Uruguai em Tenente Portela

MegaNet abriu ordem de serviço para avaliar a situação, que pode envolver também a rede elétrica e cabos de outras operadoras

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Geral Há 2 horas

Número de nascimentos cai 5,8% em 2024; sexto recuo consecutivo

Queda é a mais expressiva em 20 anos, mostra IBGE

Tenente Portela, RS
16°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 18°
16° Sensação
5.64 km/h Vento
97% Umidade
100% (8.75mm) Chance chuva
05h33 Nascer do sol
19h22 Pôr do sol
Quinta
28° 12°
Sexta
21° 15°
Sábado
26° 15°
Domingo
31° 17°
Segunda
27° 18°
Últimas notícias
Entretenimento Há 11 minutos

Saber Viver ganha transmissão diária e chega a Portugal
Política Há 11 minutos

CCJ do Senado adia votação do PL do Impeachment para 2026
Obras Há 11 minutos

Governo inicia demolição do antigo Presídio Estadual de Bento Gonçalves
Câmara Há 25 minutos

Comissão discute falta de atendimento especializado a pessoas com epidermólise bolhosa
Senado Federal Há 25 minutos

Atos antidemocráticos: dosimetria de penas terá relatoria de Esperidião Amin

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,47 +0,74%
Euro
R$ 6,37 +0,70%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,86%
Bitcoin
R$ 533,231,83 -1,35%
Ibovespa
158,453,75 pts 0.3%
Mega-Sena
Concurso 2949 (09/12/25)
04
06
11
38
49
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6898 (09/12/25)
13
32
63
65
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3558 (09/12/25)
02
03
04
07
09
12
13
14
15
18
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2859 (08/12/25)
02
11
12
14
17
19
20
28
31
32
41
51
55
68
73
75
77
90
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2896 (08/12/25)
02
05
15
23
26
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias