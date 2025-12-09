Terça, 09 de Dezembro de 2025
Nota Fiscal Gaúcha realiza sorteio especial de Natal com R$ 350 mil em prêmios na quinta-feira (11)

Na quinta-feira (11/12), será realizado o sorteio mensal de dezembro do Nota Fiscal Gaúcha (NFG), com uma premiação mais generosa para os cidadãos ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
09/12/2025 às 20h07
Nota Fiscal Gaúcha realiza sorteio especial de Natal com R$ 350 mil em prêmios na quinta-feira (11)
-

Na quinta-feira (11/12), será realizado o sorteio mensal de dezembro do Nota Fiscal Gaúcha (NFG), com uma premiação mais generosa para os cidadãos cadastrados que solicitaram CPF na nota durante o mês de novembro. Como forma de celebrar o fim de ano, o prêmio principal será dobrado, passando de R$ 50 mil para R$ 100 mil. Além disso, o número de contemplados também aumenta: serão 211 ganhadores, cem a mais do que nos sorteios regulares.

Ao todo, serão distribuídos R$ 350 mil em prêmios, R$ 150 mil a mais do que o habitual. A premiação especial inclui:

  • 1 prêmio de R$ 100 mil
  • 10 prêmios de R$ 5 mil
  • 200 prêmios de R$ 1 mil

Essa ampliação ocorre porque, tradicionalmente, em dezembro são sorteados os valores remanescentes de prêmios não resgatados ao longo do ano.

Como participar

Estão automaticamente concorrendo todos os consumidores cadastrados no NFG que solicitaram a inclusão do CPF nas notas fiscais de compras feitas em novembro. Quanto mais notas e maior o valor das aquisições, mais bilhetes são gerados, aumentando as chances de ganhar.

Os vencedores serão divulgados no site e no aplicativo do NFG e comunicados por e-mail e SMS. Para receber o valor, basta acessar a área “Meus Prêmios” e solicitar o depósito, que é feito dentro do prazo estipulado.

Além de concorrer a prêmios, quem participa do NFG contribui para o combate à sonegação e ajuda entidades sociais cadastradas no programa. É uma atitude simples que faz diferença para toda a sociedade.

Conheça as vantagens do NFG

Com 4,2 milhões de participantes, o NFG é um programa que incentiva os contribuintes a solicitar a inclusão do número do CPF nas notas fiscais na hora da compra, em uma iniciativa de cidadania fiscal.

Com isso, a iniciativa combate a concorrência desleal e a sonegação e ainda oferece diferentes vantagens à população. Confira os detalhes sobre cada modalidade:

  • Sorteios mensais : ocorrem tradicionalmente após as últimas quartas-feiras de cada mês (com exceções em datas especiais) e distribuem prêmios de R$ 50 mil, R$ 5 mil e R$ 1 mil. No mês de dezembro, a premiação principal é de R$ 100 mil. Todos os inscritos no NFG que incluem o CPF na nota no período válido participam automaticamente.

  • Receita da Sorte : distribui diariamente prêmios instantâneos de R$ 500 e de R$ 50. No total, são R$ 20,5 mil por dia. Em datas especiais, as premiações chegam a R$ 1 mil. Para concorrer, é preciso ter o aplicativo do NFG instalado e solicitar CPF na nota. No mesmo dia da compra, os contribuintes devem acessar a aba “Receita da Sorte” e clicar na nota fiscal ou fazer a leitura do QR Code do documento. O resultado sai na hora.

  • Receita Certa : distribui valores sempre que há aumento real na arrecadação do ICMS do varejo. As apurações são trimestrais. Todos os inscritos no NFG que incluem o CPF na nota no respectivo período participam automaticamente.

  • Bom Cidadão : é um desconto automático no valor do IPVA, que varia de acordo com o número de notas fiscais com CPF. Quem acumula 150 notas ou mais alcança redução de 5%. O desconto é de 3% para quem tem entre 100 e 149 documentos e de 1% para quem acumula de 51 a 99 notas.

  • Repasse a entidades : na hora do cadastro, os cidadãos podem escolher pelo menos uma entidade da sua região que atue nas áreas de assistência social, educação, saúde e proteção animal. As instituições indicadas podem receber repasses em dinheiro – são R$ 21 milhões encaminhados por ano. É possível indicar até cinco entidades, sendo que uma delas deve pertencer a um Conselho Regional de Desenvolvimento diferente dos demais.

Texto: Juliane Kerschner/Ascom Sefaz
Edição: Secom

