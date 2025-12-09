Nota Fiscal Gaúcha realiza sorteio especial de Natal com R$ 350 mil em prêmios na quinta-feira (11)

Na quinta-feira (11/12), será realizado o sorteio mensal de dezembro do Nota Fiscal Gaúcha (NFG), com uma premiação mais generosa para os cidadãos cadastrados que solicitaram CPF na nota durante o mês de novembro. Como forma de celebrar o fim de ano, o prêmio principal será dobrado, passando de R$ 50 mil para R$ 100 mil. Além disso, o número de contemplados também aumenta: serão 211 ganhadores, cem a mais do que nos sorteios regulares.
Ao todo, serão distribuídos R$ 350 mil em prêmios, R$ 150 mil a mais do que o habitual. A premiação especial inclui:
Essa ampliação ocorre porque, tradicionalmente, em dezembro são sorteados os valores remanescentes de prêmios não resgatados ao longo do ano.
Como participar
Estão automaticamente concorrendo todos os consumidores cadastrados no NFG que solicitaram a inclusão do CPF nas notas fiscais de compras feitas em novembro. Quanto mais notas e maior o valor das aquisições, mais bilhetes são gerados, aumentando as chances de ganhar.
Os vencedores serão divulgados no site e no aplicativo do NFG e comunicados por e-mail e SMS. Para receber o valor, basta acessar a área “Meus Prêmios” e solicitar o depósito, que é feito dentro do prazo estipulado.
Além de concorrer a prêmios, quem participa do NFG contribui para o combate à sonegação e ajuda entidades sociais cadastradas no programa. É uma atitude simples que faz diferença para toda a sociedade.
Conheça as vantagens do NFG
Com 4,2 milhões de participantes, o NFG é um programa que incentiva os contribuintes a solicitar a inclusão do número do CPF nas notas fiscais na hora da compra, em uma iniciativa de cidadania fiscal.
Com isso, a iniciativa combate a concorrência desleal e a sonegação e ainda oferece diferentes vantagens à população. Confira os detalhes sobre cada modalidade:
Texto: Juliane Kerschner/Ascom Sefaz
Edição: Secom