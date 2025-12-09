Terça, 09 de Dezembro de 2025
16°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo Leite registra avanços que marcam o Dia Internacional contra a Corrupção

No Dia Internacional contra a Corrupção, celebrado nesta terça-feira (9/12), o governo Leite, por meio da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (C...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
09/12/2025 às 15h52
Governo Leite registra avanços que marcam o Dia Internacional contra a Corrupção
Projeto Escola Íntegra leva temática do combate à corrupção a escolas estaduais -Foto: Robson Nunes Guedes/Ascom Sefaz

No Dia Internacional contra a Corrupção, celebrado nesta terça-feira (9/12), o governo Leite, por meio da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (Cage), vinculada à Secretaria da Fazenda, destaca um 2025 de conquistas e avanços nas práticas de controle interno no Rio Grande do Sul. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 2003, e busca conscientizar a sociedade sobre os impactos negativos da corrupção, além de desenvolver ações para preveni-la e combatê-la.

"Essas conquistas validam a forma profissional e técnica com que tratamos nossas entregas à sociedade, tornando o Rio Grande do Sul uma referência no controle de recursos públicos e no combate à corrupção”, enfatiza o contador e auditor-geral do Estado, Carlos Geminiano, que enfatiza a importância da integridade e da transparência nas instituições públicas e privadas, eixos principais da data instituída pela ONU, são também temas centrais para a atuação da Cage.

Segundo Geminiano, a atuação do órgão púbico não se restringe ao caráter meramente fiscalizatório. "Sim, a uma abordagem sistêmica no uso de suas ferramentas contra a corrupção. Seja com viés preventivo e educativo, no contato com os gestores ou com os jovens nas escolas. Seja com a transparência pública, proporcionando um controle social mais efetivo, ou mesmo com o uso da auditoria interna governamental, de reconhecida qualidade", exemplificou.

Selo Diamante

Neste ano, a Cage teve atuação importante na conquista de algumas marcas importantes. Em trabalho conjunto com diversos órgãos, Casa Civil e Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), o Estado conquistou o Selo Diamante em transparência pública, do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon). O reconhecimento foi recebido na semana passada, em Florianópolis (SC). O Portal da Transparência, gerido pela subsecretaria, foi o fundamental na obtenção da nota que levou à conquista do selo.

Também na semana que passou, a Cage recebeu a certificação internacional do Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci), o qual atesta o atingimento do nível 2 do Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (IA-CM) pelas melhores práticas de auditoria. O evento ocorreu na quinta-feira (4/12), em Belém (PA). A certificação tem dimensão internacional e reconhece as melhores práticas em auditoria. A adesão ao modelo foi feita há dois anos e desde então têm sido feitos planos de ação para redefinição de normas e procedimentos.

Ações importantes, como atualizações da Lei Anticorrupção Estadual (Lei 15.228/2018), de responsabilização das pessoas jurídicas que contratam com a administração pública estadual, e parcerias com a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e com o Ministério Público (MP), também fortalecem a atuação da Cage e do governo do Estado na prevenção e no combate à corrupção.

A atuação na Rede de Controle da Gestão Pública do Rio Grande do Sul (Rede de Controle RS), que integra vários órgãos de controle em nível municipal, estadual e federal; é outra iniciativa que contribui para o combate às práticas criminosas contra a administração pública, em vários níveis.

Troféus e estímulo global de R$ 40 mil foram entregues a escolas, professores e alunos em ação pela cultura da ética -Foto: Robson Nunes Guedes/Ascom Sefaz
Troféus e estímulo global de R$ 40 mil foram entregues a escolas, professores e alunos em ação pela cultura da ética -Foto: Robson Nunes Guedes/Ascom Sefaz

Ética e transparência

Além disso, este ano a Cage expandiu o alcance do Projeto Escola Íntegra (PEI) em sua terceira edição. A iniciativa estimula a produção de manifestações artísticas sobre prevenção e combate à corrupção realizadas por estudantes de Ensino Médio das escolas estaduais do Rio Grande do Sul. Este ano, escolas de todo o estado puderam participar.

O reconhecimento à iniciativa garantiu que o projeto fosse agraciado com o Prêmio Inovar Contábil, conferido pelo Conselho Regional de Contabilidade do estado (CRCRS) em agosto deste ano. O reconhecimento é atribuído a práticas inovadoras desenvolvidas por profissionais da contabilidade, organizações contábeis e estudantes de ciências contábeis do Brasil.

São marcas importantes para a Cage, que este ano também se fortaleceu, com a nomeação de novos auditores do Estado e de analistas tributários em seus quadros. O objetivo, estabelecido no planejamento estratégico realizado em novembro deste ano, é qualificar cada vez mais suas ações, de maneira a cumprir a missão de servir à comunidade gaúcha na prevenção e combate à corrupção.


Texto: Ascom Sefaz
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 2 horas

Sem receber 13º salário, motoristas de ônibus de SP entram em greve

Prefeito Ricardo Nunes classificou de inaceitável a postura patronal

 -
Fazenda Há 4 horas

Nota Fiscal Gaúcha realiza sorteio especial de Natal com R$ 350 mil em prêmios na quinta-feira (11)

Na quinta-feira (11/12), será realizado o sorteio mensal de dezembro do Nota Fiscal Gaúcha (NFG), com uma premiação mais generosa para os cidadãos ...

 -
Fazenda Há 5 horas

Assembleia aprova projeto que autoriza governo a aderir ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados

A Assembleia Legislativa aprovou, nesta terça-feira (9/12), com 47 votos favoráveis e dois contrários, o Projeto de Lei Complementar 437/2025 , que...
Geral Há 6 horas

Inmet emite alerta vermelho para RS com chegada de ciclone

Ciclone trará grande quantidade de chuva, avisa Inmet

 Representações municipais estiveram na Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária -Foto: Nathalie Sulzbach/Ascom Sehab
Habitação Há 9 horas

Governo do Estado assina convênio para perfurar poços em mais 77 municipios, beneficiando 4,1 mil famílias

O governo do Estado formalizou, nesta terça-feira (9/12), assinatura de 77 convênios com prefeituras para a perfuração de poços tubulares profundos...

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 22°
17° Sensação
2.32 km/h Vento
98% Umidade
100% (47.09mm) Chance chuva
05h33 Nascer do sol
19h22 Pôr do sol
Quarta
17° 13°
Quinta
28° 12°
Sexta
24° 14°
Sábado
24° 17°
Domingo
30° 17°
Últimas notícias
Política Há 2 horas

Site do governo visa chegar aos líderes do crime organizado
Geral Há 2 horas

Sem receber 13º salário, motoristas de ônibus de SP entram em greve
Câmara Há 2 horas

Comissão Mista de Orçamento aprova 11 dos 16 relatórios setoriais do Orçamento de 2026
Senado Federal Há 2 horas

Vai à Câmara projeto que exclui do cálculo da renda familiar renda de safristas
Política Há 2 horas

Terras indígenas: Senado aprova PEC do Marco Temporal

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,44 +0,07%
Euro
R$ 6,32 +0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 533,412,73 -0,66%
Ibovespa
157,981,13 pts -0.13%
Mega-Sena
Concurso 2948 (06/12/25)
06
24
37
52
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6897 (08/12/25)
03
19
35
75
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3557 (08/12/25)
05
06
07
09
10
13
14
15
16
17
19
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2859 (08/12/25)
02
11
12
14
17
19
20
28
31
32
41
51
55
68
73
75
77
90
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2896 (08/12/25)
02
05
15
23
26
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias