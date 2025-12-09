Terça, 09 de Dezembro de 2025
16°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

CPI do Crime convoca Bacellar, presidente da Alerj solto por colegas

Comissão aprovou ainda convite a Garotinho, ex-governador do Rio

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
09/12/2025 às 15h19
CPI do Crime convoca Bacellar, presidente da Alerj solto por colegas
© Lula Marques/Agência Brasil

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado no Senado aprovou, nesta terça-feira (9), a convocação do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), deputado estadual Rodrigo Baceller (União), preso preventivamente acusado de vazar informações sobre operações contra o Comando Vermelho.

Em decisão nessa segunda-feira (8), os colegas do político na Alerj votaram pela soltura dele por 42 votos contra 21 . Bacellar é acusado de vazar informações da Operação Zargun, que prendeu o ex-deputado estadual TH Joias, acusado de intermediar a compra e venda de armas para a principal facção carioca.

A convocação de Bacellar, que será obrigado a comparecer à CPI do Senado, foi aprovada como item extra pauta durante a sessão que ouviu o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski.

Ao justificar a convocação do político fluminense, o relator da CPI, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), enfatizou que o trabalho da Comissão é “entender como essa força criminosa atua para corromper instituições e desviar recursos vitais da nação”.

“A contribuição do Senhor Rodrigo Bacellar é imprescindível para que esta CPI possa construir um diagnóstico fidedigno acerca da ameaça representada pela infiltração econômica do crime organizado”, completou Vieira.

Antonhy Garotinho

A CPI também aprovou o convite a Antonhy Garotinho, que governou o Rio de Janeiro entre 1998 e 2002.

O relator da CPI Alessandro Vieira disse que a oitiva do político é fundamental por causa das denúncias que tem feito sobre a infiltração do crime organizado no estado fluminense.

“O senhor Anthony Garotinho, ex-governador, ex-secretário de Segurança, figura pública de longa e conturbada trajetória, mas que vem apresentando reiteradas e densas denúncias com relação ao estado de coisas do Estado do Rio de Janeiro”, afirmou Vieira durante a sessão.

No requerimento apresentado para o convite a Garotinho, o relator da CPI acrescenta que o depoimento do ex-governador é “imprescindível para que esta CPI possa aprofundar a compreensão sobre os mecanismos de infiltração do crime organizado nas estruturas estatais”.

Como se trata de um convite, e não de uma convocação, o ex-governador Garotinho pode escolher se comparece, ou não, à CPI.

O presidente da Comissão, senador Fabiano Contarato (PT-ES), informou que há “grande possibilidade” de pautar as oitivas aprovadas hoje já na próxima semana.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Tânia Rêgo/Agência Brasil
Política Há 2 horas

Site do governo visa chegar aos líderes do crime organizado

Secretário diz que projeto vai estimular população a denunciar

 © Antônio Cruz/Agência Brasil
Política Há 2 horas

Terras indígenas: Senado aprova PEC do Marco Temporal

Texto passará por análise dos deputados

 © Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Política Há 3 horas

CAE do Senado aprova marco legal do Sistema de Pagamentos Brasileiro

Projeto visa aumentar segurança nas transações, como Pix

 © Joédson Alves/Agência Brasil
Política Há 3 horas

Congresso isenta IPVA de veículos com mais de 20 anos

Emenda constitucional foi promulgada nesta terça-feira

 © Lula Marques/Agência Brasil
Política Há 4 horas

Glauber Braga é retirado à força após ocupar mesa da Câmara

Deputado protestava contra votação de cassação

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 22°
17° Sensação
2.32 km/h Vento
98% Umidade
100% (47.09mm) Chance chuva
05h33 Nascer do sol
19h22 Pôr do sol
Quarta
17° 13°
Quinta
28° 12°
Sexta
24° 14°
Sábado
24° 17°
Domingo
30° 17°
Últimas notícias
Política Há 2 horas

Site do governo visa chegar aos líderes do crime organizado
Geral Há 2 horas

Sem receber 13º salário, motoristas de ônibus de SP entram em greve
Câmara Há 2 horas

Comissão Mista de Orçamento aprova 11 dos 16 relatórios setoriais do Orçamento de 2026
Senado Federal Há 2 horas

Vai à Câmara projeto que exclui do cálculo da renda familiar renda de safristas
Política Há 2 horas

Terras indígenas: Senado aprova PEC do Marco Temporal

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,44 +0,07%
Euro
R$ 6,32 +0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 533,412,73 -0,66%
Ibovespa
157,981,13 pts -0.13%
Mega-Sena
Concurso 2948 (06/12/25)
06
24
37
52
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6897 (08/12/25)
03
19
35
75
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3557 (08/12/25)
05
06
07
09
10
13
14
15
16
17
19
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2859 (08/12/25)
02
11
12
14
17
19
20
28
31
32
41
51
55
68
73
75
77
90
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2896 (08/12/25)
02
05
15
23
26
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias