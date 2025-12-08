Terça, 09 de Dezembro de 2025
Gabriel Souza apresenta ações e investimentos do Estado em Santo Antônio da Patrulha e Litoral Norte

O vice-governador Gabriel Souza esteve em Santo Antônio da Patrulha, nesta segunda-feira (8/12), para falar sobre as ações e os investimentos reali...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
08/12/2025 às 19h42
Gabriel destacou agenda de reformas estruturantes, que recuperaram a capacidade de investimento do Estado -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG

O vice-governador Gabriel Souza esteve em Santo Antônio da Patrulha, nesta segunda-feira (8/12), para falar sobre as ações e os investimentos realizados pelo governo do Estado, no município e no Litoral Norte, em palestra-almoço promovida pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços do município (Acisap). Durante o encontro, Gabriel apresentou iniciativas do governo estadual em áreas como turismo, infraestrutura, saúde, educação e segurança, que apresentaram melhoras depois que as contas do Estado entraram em dia.

Gabriel começou falando sobre responsabilidade fiscal e modernização do Estado, que possibilitaram ao Rio Grande do Sul voltar a investir em diversas áreas. “A agenda de reformas estruturantes, que recuperaram a capacidade de investimento do Estado, hoje apresenta resultados efetivos na vida dos gaúchos. Conseguimos uma queda do déficit previdenciário, aumentamos o número de servidores em áreas essenciais e proporcionamos mais benefícios para os servidores”, salientou o vice-governador. “Além disso, conseguimos investir em rodovias apenas no ano passado R$ 1,7 bilhão, valor onze vezes maior do que a média anual entre 2010 e 2020”, acrescentou.

Investimentos em estradas e pavimentação urbana

O aumento do valor investido em infraestrutura foi o que permitiu realizar obras em rodovias importantes para o Litoral Norte. Em Santo Antônio da Patrulha, a ERS-030 contou com R$ 1,8 milhão na recuperação de 1,8 km, no entroncamento com a ERS-474. Em Imbé, foram R$ 17,7 milhões investidos na duplicação de 2,7 km da Avenida Paraguassú.

Em Tramandaí, 3 km da Avenida Fernandes Bastos foram reformados (R$ 2,5 milhões). A ERS-494, em Três Cachoeiras, recebeu um investimento de R$ 5,2 milhões em 40,3 metros de uma ponte. A ERS-030, em Caraá, contou com R$ 6,5 milhões para 65,5 metros de uma ponte. Além dessas obras, que já foram concluídas, a ponte sobre o Rio Três Forquilhas, na ERS-417, em Itati, está em execução com um investimento de R$ 8, 2 milhões.

Já a ERS-484, entre Maquiné a Barra do Outro, foi contemplada no Programa Rotas de Resiliência e receberá 7 km de pavimentação. O convênio, com valor total de investimento de R$ 7 milhões, foi assinado no dia 3 deste mês e a previsão é de que a obra comece no ano que vem.

Mais investimentos em saúde e segurança

O vice-governador tratou ainda dos investimentos em saúde no Litoral Norte, incluindo Santo Antônio da Patrulha, que somaram mais de R$ 23,3 milhões, entre 2021 e 2025, por meio dos programas Hospitais Avançar, Rede Bem Cuidar, Farmácia Cuidar+, SER Mulher e TEAcolhe.

Investimentos em saúde no Litoral Norte somaram mais de R$ 23,3 milhões, entre 2021 e 2025 -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG
Investimentos em saúde no Litoral Norte somaram mais de R$ 23,3 milhões, entre 2021 e 2025 -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG

O Hospital de Santo Antônio da Patrulha foi beneficiado com uma série de investimentos do Programa Avançar na Saúde: R$ 1,2 milhão para reforma do Ambulatório de Especialidades, R$ 1,2 milhão para aquisição e instalação de tomógrafo digital, R$ 999 mil para reforma geral do prédio, R$ 850 mil para aquisição de mamógrafo digital, R$ 850 mil para aquisição e instalação de 50 camas hospitalares para usuários SUS e R$ 179,3 mil para aquisição e instalação de gerador de energia.

Por meio do Programa Assistir, o hospital teve ainda um aumento de 63,6% para custeio, contando com mais de R$ 4,3 milhões por ano. “Esse aumento se deve a mudança que fizemos na distribuição dos recursos. Antigamente havia casos de hospitais que atendiam mais pacientes que os hospitais vizinhos, mas recebiam menos. Era uma injustiça. Por isso, agora, pagamos por produção”, explicou o Gabriel.

O município aderiu ainda ao SUS Gaúcho e, com isso, registrou aumento no número de consultas ofertadas na área oftalmológica, tendo em vista a redução de filas. Além disso, passou a receber R$ 8,6 mil mensais do Estado para transporte sanitário, atendendo a uma demanda dos municípios da região do Litoral Norte.

Gabriel destacou ainda os investimentos feitos pelo Estado em segurança, que resultaram em uma melhora dos índices de criminalidade. Com mais de R$ 57,8 milhões investidos pelo Estado, entre 2019 e 2025, em obras e aquisição de viaturas, o Litoral Norte registrou, na comparação de 2024 com 2018, queda de 72% nos roubos de veículos, 67% nos roubos em geral, 63% nos abigeatos, 23% nos crimes violentos letrais intencionais e 28 % nos homicídios.

Já Santo Antônio da Patrulha, que teve investimento de R$ 1,1 milhão em aquisição de viaturas, reduziu em 58% os roubos de veículos, 54% os roubos em geral, 15% os abigeatos, 70% os crimes violentos letais intencionais e 80% os homicídios.

Investimentos em turismo e Operação Verão Total

O turismo recebeu, em todo o Estado, entre 2021 e 2023, R$ 248,5 milhões em investimentos por meio dos programas Avançar e Avançar Mais no Turismo. A área também contou R$ 200 milhões pelo Progantur, programa que concede subsídios de juros para grandes empreendimentos, e R$ 80 milhões para campanhas de fomento ao setor.

Além disso, o Litoral Norte está recebendo investimentos extras por meio da Operação Verão Total 2025/2026, que integra 29 órgãos e entidades estaduais para atender o aumento da demanda durante a alta temporada. A edição deste ano será lançada oficialmente no próximo dia 13, às 10h, em Tramandaí.

Texto: Aline Duvoisin/Ascom GVG
Edição: Secom

