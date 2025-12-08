Aulas estão suspensas na rede estadual em medida preventiva contra riscos dos temporais em Santa Catarina

O Governo de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado da Educação (SED), informa que, em virtude dos alertas da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil e a título de prevenção, sejam suspensas as aulas nas escolas estaduais nas regiões com áreas em laranja (alto risco) e vermelho (muito alto), conforme a imagem acima.

Desta forma, as aulas do turno vespertino e noturno estão suspensas nas áreas em laranja nesta segunda-feira, 8, e nas áreas em laranja e vermelho nos turnos matutino e vespertino na terça-feira, 9. A medida já foi comunicada às Coordenadorias Regionais de Ensino pela SED.

Os temporais com chuva pontualmente intensa começam a partir da tarde e noite desta segunda. No Grande Oeste, Alto Vale do Itajaí e Planaltos, o alerta é maior, com possibilidade de rajadas de vento e eventual queda de granizo. No Litoral, a circulação marítima mantém maior nebulosidade e condição para mar agitado. Já as temperaturas máximas seguem altas, com marcas entre 27°C e 31°C na maior parte do estado.

Na medida em que o ciclone avança em direção a Santa Catarina, na terça-feira, 9, as instabilidades aumentam. A chuva segue persistente, por vezes intensa em curtos períodos de tempo, especialmente nas áreas litorâneas e áreas serranas próximas. O risco é alto para ocorrências associadas, principalmente alagamentos e enxurradas. No Litoral, as rajadas de vento ficam mais fortes, podendo atingir 70 km/h.

Na quarta-feira, 10, o ciclone se afasta para alto mar e a instabilidade perde força. No entanto, o vento aumenta, com rajadas entre 60 e 80km/h na maior parte das regiões. Nas áreas mais costeiras e serranas essas rajadas podem chegar aos 100 km/h em alguns momentos. Neste dia, ainda são esperadas pancadas de chuva rápidas, mas o risco de ocorrências diminui.

Ciclone atípico

De acordo com meteorologistas da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina e da Epagri/Ciram, o ciclone extratropical previsto para esta semana é considerado atípico por se desenvolver em período mais quente do ano e por se formar muito próximo da costa, entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul.

Outro aspecto incomum é a pressão atmosférica mais baixa do que a observada normalmente e o deslocamento lento do sistema, fatores que aumentam os impactos sobre o estado. Por isso, os efeitos do ciclone devem se estender desde seu processo de formação na segunda-feira, 8, até seu afastamento para alto-mar, previsto para quinta-feira, 10.

