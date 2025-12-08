Terça, 09 de Dezembro de 2025
16°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Aulas estão suspensas na rede estadual em medida preventiva contra riscos dos temporais em Santa Catarina

A medida já foi comunicada às Coordenadorias Regionais de Ensino pela SED.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/ ASCOM | SED
08/12/2025 às 17h39
Aulas estão suspensas na rede estadual em medida preventiva contra riscos dos temporais em Santa Catarina
Foto: Divulgação ASCOM | SED

O Governo de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado da Educação (SED), informa que, em virtude dos alertas da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil e a título de prevenção, sejam suspensas as aulas nas escolas estaduais nas regiões com áreas em laranja (alto risco) e vermelho (muito alto), conforme a imagem acima.

Desta forma, as aulas do turno vespertino e noturno estão suspensas nas áreas em laranja nesta segunda-feira, 8, e nas áreas em laranja e vermelho nos turnos matutino e vespertino na terça-feira, 9. A medida já foi comunicada às Coordenadorias Regionais de Ensino pela SED.

Os temporais com chuva pontualmente intensa começam a partir da tarde e noite desta segunda. No Grande Oeste, Alto Vale do Itajaí e Planaltos, o alerta é maior, com possibilidade de rajadas de vento e eventual queda de granizo. No Litoral, a circulação marítima mantém maior nebulosidade e condição para mar agitado. Já as temperaturas máximas seguem altas, com marcas entre 27°C e 31°C na maior parte do estado.

Na medida em que o ciclone avança em direção a Santa Catarina, na terça-feira, 9, as instabilidades aumentam. A chuva segue persistente, por vezes intensa em curtos períodos de tempo, especialmente nas áreas litorâneas e áreas serranas próximas. O risco é alto para ocorrências associadas, principalmente alagamentos e enxurradas. No Litoral, as rajadas de vento ficam mais fortes, podendo atingir 70 km/h.

Na quarta-feira, 10, o ciclone se afasta para alto mar e a instabilidade perde força. No entanto, o vento aumenta, com rajadas entre 60 e 80km/h na maior parte das regiões. Nas áreas mais costeiras e serranas essas rajadas podem chegar aos 100 km/h em alguns momentos. Neste dia, ainda são esperadas pancadas de chuva rápidas, mas o risco de ocorrências diminui.

Ciclone atípico

De acordo com meteorologistas da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina e da Epagri/Ciram, o ciclone extratropical previsto para esta semana é considerado atípico por se desenvolver em período mais quente do ano e por se formar muito próximo da costa, entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul.

Outro aspecto incomum é a pressão atmosférica mais baixa do que a observada normalmente e o deslocamento lento do sistema, fatores que aumentam os impactos sobre o estado. Por isso, os efeitos do ciclone devem se estender desde seu processo de formação na segunda-feira, 8, até seu afastamento para alto-mar, previsto para quinta-feira, 10.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Há 11 horas

Tempestade deixa 129 mil clientes sem luz na grande São Paulo

Chuvas fortes com granizo atingiram toda a cidade

 Gabriel destacou agenda de reformas estruturantes, que recuperaram a capacidade de investimento do Estado -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG
Vice-governador Há 12 horas

Gabriel Souza apresenta ações e investimentos do Estado em Santo Antônio da Patrulha e Litoral Norte

O vice-governador Gabriel Souza esteve em Santo Antônio da Patrulha, nesta segunda-feira (8/12), para falar sobre as ações e os investimentos reali...

 Foto: Divulgação Redes Sociais Agência Impacto
Destelhamento Há 14 horas

Chuva com vento causa destelhamento em empresa no Oeste Catarinense

Vento forte destelhou parte de empresa em Ipuaçu; Defesa Civil segue em monitoramento
Geral Há 14 horas

Flexibilização de uso de armas favoreceu desvio de pistolas

Constatação é de estudo do Instituto Sou da Paz

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Há 15 horas

Cadernos das provas discursivas do CNU 2025 já estão disponíveis

Resultados preliminares serão divulgados em janeiro

Tenente Portela, RS
19°
Chuva
Mín. 16° Máx. 22°
20° Sensação
1.72 km/h Vento
99% Umidade
100% (47.09mm) Chance chuva
05h33 Nascer do sol
19h22 Pôr do sol
Quarta
17° 13°
Quinta
28° 12°
Sexta
24° 14°
Sábado
24° 17°
Domingo
30° 17°
Últimas notícias
Justiça Há 3 minutos

STF: julgamento pode condenar mais seis réus pela trama golpista
Política Há 22 minutos

No Dr com Demori, historiador analisa política e desafios para 2026
Esportes Há 7 horas

Arrascaeta é escolhido como craque do Prêmio Brasileirão 2025
Economia Há 8 horas

Haddad diz que aporte aos Correios deve ser menor que R$ 6 bilhões
Economia Há 8 horas

Haddad: Câmara deve votar projeto de devedores contumazes nesta terça

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 -0,27%
Euro
R$ 6,31 -0,27%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 518,789,30 -0,65%
Ibovespa
158,187,44 pts 0.52%
Mega-Sena
Concurso 2948 (06/12/25)
06
24
37
52
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6897 (08/12/25)
03
19
35
75
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3557 (08/12/25)
05
06
07
09
10
13
14
15
16
17
19
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2859 (08/12/25)
02
11
12
14
17
19
20
28
31
32
41
51
55
68
73
75
77
90
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2896 (08/12/25)
02
05
15
23
26
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias