Terça, 09 de Dezembro de 2025
16°C 22°C
Tenente Portela, RS
Chuva com vento causa destelhamento em empresa no Oeste Catarinense

Vento forte destelhou parte de empresa em Ipuaçu; Defesa Civil segue em monitoramento

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/Agência Impacto
08/12/2025 às 17h35
Chuva com vento causa destelhamento em empresa no Oeste Catarinense
Foto: Divulgação Redes Sociais Agência Impacto

A Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil de Xanxerê informou que, no final da manhã desta segunda-feira (8), por volta das 11h30, o município de Ipuaçu foi atingido por uma pancada de chuva acompanhada de rajadas de vento.

A instabilidade, típica do período em que sistemas de baixa pressão e circulação de umidade se intensificam no Oeste catarinense, provocou o destelhamento parcial da empresa Sanimax, situada na Linha Ceron, às margens da SC-479, no sentido Abelardo Luz. Apesar dos danos, não houve registro de feridos.

Até o momento, não há relatos de desabrigados, desalojados, bloqueio de vias ou danos em residências. A ocorrência foi atendida pela Defesa Civil Municipal, que permanece monitorando a área para verificar possíveis agravamentos, já que a região Oeste tem histórico de episódios de vendavais e microexplosões associados a temporais de rápida evolução.

O município informou que não solicitará Itens de Assistência Humanitária (IAH) e não emitirá decreto devido ao impacto limitado do evento. A Coordenadoria Regional de Xanxerê segue acompanhando as condições meteorológicas, especialmente diante da previsão de novas áreas de instabilidade para os próximos dias, e permanece à disposição para fornecer suporte técnico aos municípios da região.

© Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Há 11 horas

Tempestade deixa 129 mil clientes sem luz na grande São Paulo

Chuvas fortes com granizo atingiram toda a cidade

 Gabriel destacou agenda de reformas estruturantes, que recuperaram a capacidade de investimento do Estado -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG
Vice-governador Há 12 horas

Gabriel Souza apresenta ações e investimentos do Estado em Santo Antônio da Patrulha e Litoral Norte

O vice-governador Gabriel Souza esteve em Santo Antônio da Patrulha, nesta segunda-feira (8/12), para falar sobre as ações e os investimentos reali...

 Foto: Divulgação ASCOM | SED
Aulas Suspensas Há 14 horas

Aulas estão suspensas na rede estadual em medida preventiva contra riscos dos temporais em Santa Catarina

A medida já foi comunicada às Coordenadorias Regionais de Ensino pela SED.
Geral Há 14 horas

Flexibilização de uso de armas favoreceu desvio de pistolas

Constatação é de estudo do Instituto Sou da Paz

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Há 15 horas

Cadernos das provas discursivas do CNU 2025 já estão disponíveis

Resultados preliminares serão divulgados em janeiro

DENGUE
