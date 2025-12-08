Chuva com vento causa destelhamento em empresa no Oeste Catarinense

A Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil de Xanxerê informou que, no final da manhã desta segunda-feira (8), por volta das 11h30, o município de Ipuaçu foi atingido por uma pancada de chuva acompanhada de rajadas de vento.

A instabilidade, típica do período em que sistemas de baixa pressão e circulação de umidade se intensificam no Oeste catarinense, provocou o destelhamento parcial da empresa Sanimax, situada na Linha Ceron, às margens da SC-479, no sentido Abelardo Luz. Apesar dos danos, não houve registro de feridos.

Até o momento, não há relatos de desabrigados, desalojados, bloqueio de vias ou danos em residências. A ocorrência foi atendida pela Defesa Civil Municipal, que permanece monitorando a área para verificar possíveis agravamentos, já que a região Oeste tem histórico de episódios de vendavais e microexplosões associados a temporais de rápida evolução.

O município informou que não solicitará Itens de Assistência Humanitária (IAH) e não emitirá decreto devido ao impacto limitado do evento. A Coordenadoria Regional de Xanxerê segue acompanhando as condições meteorológicas, especialmente diante da previsão de novas áreas de instabilidade para os próximos dias, e permanece à disposição para fornecer suporte técnico aos municípios da região.

