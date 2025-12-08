Terça, 09 de Dezembro de 2025
16°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Turismo brasileiro cresce no Japão e na Coreia do Sul

Imersão cultural, gastronomia, beleza natural e templos históricos são algumas das experiências mais buscadas no Japão e na Coreia do Sul, afirma R...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
08/12/2025 às 13h33
Turismo brasileiro cresce no Japão e na Coreia do Sul
Imagem de tawatchai07 no Freepik

Mais brasileiros estão visitando o Japão. Em 2024, um recorde de 80 mil turistas do Brasil foram à Terra do Sol Nascente, como o país é conhecido, segundo dados da embaixada da nação asiática repercutidos pelo R7. O crescimento também é observado na Coreia do Sul: a quantidade de visitantes brasileiros saltou de 22 mil em 2023 para 30 mil em 2024. A estatística foi anunciada por Lawrence Reinisch, representante do turismo sul-coreano no Brasil, e compartilhada pelo site especializado Brasilturis.

No caso japonês, o aumento se deu logo após o fim da exigência de visto para turistas brasileiros. Desde setembro de 2023, é possível passar até 90 dias no Japão apenas com o passaporte. Quem deseja ir à Coreia do Sul também não precisa de visto para estadias a turismo ou negócios, no mesmo período de 90 dias. É necessário, no entanto, solicitar a Autorização Eletrônica de Viagem (K-ETA).

"Temos registrado um crescimento expressivo na busca por roteiros no Oriente, com destaque para Coreia e Japão. Temos ampliado constantemente nossos roteiros para a Ásia, com guias que falam português e itinerários personalizados", comenta Rodrigo Rodrigues, diretor comercial da operadora de turismo Schultz.

De acordo com o executivo, o forte interesse é resultado de uma combinação de fatores que vão além da não exigência de visto. Uma das mais importantes é a questão histórica, com o Brasil sendo lar da maior comunidade de origem japonesa fora do Japão, o que favorece a formação de vínculos. Ele menciona ainda que os preços estão mais acessíveis do que há alguns anos, principalmente pela maior oferta de voos e parcerias internacionais.

"Mais recentemente, o K-pop, os doramas coreanos e os animes japoneses passaram a exercer um papel relevante nesse movimento de turistas interessados em conhecer a Coreia do Sul e o Japão. Muitos viajantes desejam visitar os locais icônicos mostrados nas séries e filmes, vivenciar o cotidiano das grandes metrópoles e, claro, se conectar com essa cultura que já faz parte do dia a dia dos brasileiros", destaca Rodrigues.

No Japão, o Castelo de Osaka, o Templo do Pavilhão Dourado, o Santuário Fushimi Inari-Taisha, o Monte Fuji e o Memorial da Paz de Hiroshima são alguns dos principais pontos turísticos. Já a Coreia do Sul oferece atrativos como o Palácio Gyeongbokgung, a N Seoul Tower, a Praia de Haeundae, a cidade milenar de Gyeongju, a Fortaleza de Hwasong, entre outros.

"As experiências mais procuradas em ambos os países incluem gastronomia local, tecnologia, templos históricos e passeios urbanos. Em Tóquio e Seul, por exemplo, muitos turistas se encantam com a mistura de tradição e modernidade, além da boa hospitalidade e da segurança", explica o diretor comercial da Schultz.

Para quem está planejando conhecer a Coreia do Sul e o Japão, a recomendação de Rodrigues é viajar entre março e maio (primavera) ou entre setembro e novembro (outono), quando o clima é mais agradável. "É importante também reservar com antecedência, especialmente em períodos de alta demanda", orienta.

Para saber mais, basta acessar o site da Schultz: https://www.schultz.com.br/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem de wavebreakmedia_micro Freepik
Turismo Há 19 horas

Cresce a demanda por lifting facial entre adultos jovens

O fato de celebridades mostrarem o procedimento tem estimulado o número de pacientes. Ana Paula Oliveira, gerente da Estego Clinic, localizada em I...

 Imagem de Freepik
Turismo Há 4 dias

ETIAS será exigido de brasileiros na Europa a partir de 2026

Documento será obrigatório para viagens de até 90 dias, com processo para obtenção realizado de forma online. Alemanha, França, Itália e Portugal s...

 Imagem de Freepik
Turismo Há 4 dias

Austrália anuncia medidas para reduzir imigração

Estratégia migratória busca conter o crescimento no número de imigrantes após forte alta impulsionada por estudantes internacionais

 Imagem de stockking no Freepik
Turismo Há 5 dias

Viagem para assistir à Copa 2026 requer atenção com vistos

Especialista da Schultz Vistos explica quais autorizações são necessárias para entrar e circular entre os países-sede do evento esportivo

 Imagem de Freepik
Turismo Há 1 semana

EUA: especialista em vistos explica causas de recusa

Ana Santana, diretora da Schultz, esclarece as dúvidas sobre o processo e os motivos pelos quais uma solicitação pode ser recusada pelos EUA

Tenente Portela, RS
19°
Chuva
Mín. 16° Máx. 22°
20° Sensação
1.72 km/h Vento
99% Umidade
100% (47.09mm) Chance chuva
05h33 Nascer do sol
19h22 Pôr do sol
Quarta
17° 13°
Quinta
28° 12°
Sexta
24° 14°
Sábado
24° 17°
Domingo
30° 17°
Últimas notícias
Política Há 7 minutos

No Dr com Demori, historiador analisa política e desafios para 2026
Esportes Há 7 horas

Arrascaeta é escolhido como craque do Prêmio Brasileirão 2025
Economia Há 7 horas

Haddad diz que aporte aos Correios deve ser menor que R$ 6 bilhões
Economia Há 7 horas

Haddad: Câmara deve votar projeto de devedores contumazes nesta terça
Câmara Há 10 horas

Comissão aprova inclusão da podologia na lista de serviços sujeitos ao ISS

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 -0,27%
Euro
R$ 6,31 -0,27%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 518,063,31 -0,78%
Ibovespa
158,187,44 pts 0.52%
Mega-Sena
Concurso 2948 (06/12/25)
06
24
37
52
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6897 (08/12/25)
03
19
35
75
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3557 (08/12/25)
05
06
07
09
10
13
14
15
16
17
19
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2859 (08/12/25)
02
11
12
14
17
19
20
28
31
32
41
51
55
68
73
75
77
90
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2896 (08/12/25)
02
05
15
23
26
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias