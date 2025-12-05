Domingo, 07 de Dezembro de 2025
21°C 37°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

ETIAS será exigido de brasileiros na Europa a partir de 2026

Documento será obrigatório para viagens de até 90 dias, com processo para obtenção realizado de forma online. Alemanha, França, Itália e Portugal s...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
05/12/2025 às 13h28
ETIAS será exigido de brasileiros na Europa a partir de 2026
Imagem de Freepik

Apesar de não solicitarem vistos de turistas brasileiros que viajarão por até 90 dias, os países da Europa que formam o Espaço Schengen passarão a exigir, em 2026, uma permissão de entrada chamada Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagem (ETIAS, na sigla em inglês). A obrigatoriedade passará a valer no último trimestre do ano que vem, embora a data exata ainda não tenha sido confirmada.

Entre as nações do Espaço Schengen (e que, portanto, exigirão o ETIAS), estão: Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Grécia, Itália, Polônia, Portugal e Suíça. A relação completa está disponível neste link.

O processo para obter o documento será totalmente online. O sistema irá cruzar as informações recebidas com bancos de dados de segurança internacional com o objetivo de fazer uma triagem prévia e, assim, diminuir riscos e o tempo de espera nas fronteiras.

"O solicitante preencherá um formulário eletrônico, informando dados pessoais, passaporte, itinerário e perguntas de segurança. Também será necessário efetuar um pagamento eletrônico, e a autorização ficará vinculada diretamente ao passaporte. Ou seja, não há emissão física: a permissão será conferida automaticamente durante o controle migratório", esclarece Ana Santana, diretora geral das Empresas Schultz - que abrange, entre seus negócios, a consultoria Schultz Vistos.

Como explica Santana, o ETIAS será obrigatório para viagens de curta duração (até 90 dias a cada 180) com finalidade de turismo, negócios, trânsito ou tratamento médico. Ele não será válido para estadias de longa duração, como estudos superiores, trabalho, residência ou programas de intercâmbio prolongados. Nesses casos, continuarão sendo exigidos vistos específicos concedidos pelas embaixadas.

No momento, nenhuma ação por parte do turista é necessária, mas, uma vez que o ETIAS entrar em vigor, a orientação é que o turista não deixe para a última hora. "Como pode haver casos que exijam análise manual, a Schultz Vistos recomenda solicitar a autorização com, no mínimo, 30 dias de antecedência da viagem. Assim, o viajante evita contratempos e garante tempo hábil para eventuais correções", pontua Santana.

É possível que, entre os motivos mais comuns de recusa, estejam razões ligadas a inconsistências de dados, pendências de segurança, passaporte vencido ou antecedentes criminais, acredita a executiva. Caso o pedido seja negado, o solicitante poderá corrigir informações e reaplicar, ou apresentar recurso junto às autoridades europeias.

A nova norma está levando empresas e consultorias especializadas em turismo a se adaptarem. "A Schultz Vistos, por exemplo, já está se preparando para atender essa nova demanda. Nossa equipe oferecerá consultoria completa e suporte personalizado, auxiliando o viajante desde o preenchimento do formulário até o acompanhamento do status da autorização. Nosso objetivo é garantir que os brasileiros viajem com tranquilidade, cumprindo todas as novas exigências de forma segura e prática", afirma Santana.

Para saber mais, basta acessar o site da Schultz Vistos: https://vistos.com.br/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem de Freepik
Turismo Há 2 dias

Austrália anuncia medidas para reduzir imigração

Estratégia migratória busca conter o crescimento no número de imigrantes após forte alta impulsionada por estudantes internacionais

 Imagem de stockking no Freepik
Turismo Há 3 dias

Viagem para assistir à Copa 2026 requer atenção com vistos

Especialista da Schultz Vistos explica quais autorizações são necessárias para entrar e circular entre os países-sede do evento esportivo

 Imagem de Freepik
Turismo Há 6 dias

EUA: especialista em vistos explica causas de recusa

Ana Santana, diretora da Schultz, esclarece as dúvidas sobre o processo e os motivos pelos quais uma solicitação pode ser recusada pelos EUA

 Imagem de Freepik
Turismo Há 6 dias

Cresce a procura por seguro com cancelamento garantido

Com mais passageiros circulando pelo país, cresce o interesse por apólices que garantem reembolso e proteção extra em casos de imprevistos.

Imagem de rawpixel.com no Freepik
Turismo Há 6 dias

Crescimento do turismo impulsiona demanda por seguro viagem

Preferência por países da América do Sul revela novo perfil do viajante brasileiro e reforça importância da assistência internacional

Tenente Portela, RS
33°
Tempo limpo
Mín. 21° Máx. 37°
32° Sensação
1.7 km/h Vento
31% Umidade
26% (0.28mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h20 Pôr do sol
Segunda
31° 18°
Terça
23° 17°
Quarta
19° 16°
Quinta
28° 14°
Sexta
20° 16°
Últimas notícias
Saúde Há 17 minutos

Vacinação contra vírus sincicial imuniza cerca de 600 gestantes em SP
Geral Há 58 minutos

Mega-Sena: ninguém acerta as seis dezenas e prêmio vai a RS 20 milhões
Esporte e lazer Há 2 horas

Governo Eduardo Leite amplia investimentos no esporte, revelando novos talentos e fortalecendo inclusão social
Geral Há 4 horas

Hoje é Dia: Clarice Lispector, Noel Rosa e Luiz Gonzaga em destaque
Direitos Humanos Há 4 horas

Mulheres vão às ruas em todo país para protestar contra o feminicídio

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,44 -0,05%
Euro
R$ 6,33 -0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 508,349,40 -1,41%
Ibovespa
157,369,36 pts -4.31%
Mega-Sena
Concurso 2948 (06/12/25)
06
24
37
52
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6896 (06/12/25)
03
23
64
66
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3556 (06/12/25)
01
02
03
04
05
07
09
10
12
14
16
17
19
21
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2858 (05/12/25)
01
03
06
08
09
20
24
25
43
44
52
58
61
66
67
77
88
89
90
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2895 (05/12/25)
09
20
24
26
30
39
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias