Austrália anuncia medidas para reduzir imigração

O governo da Austrália anunciou novas medidas para controlar as políticas migratórias do país. A Migration Strategy tem como meta central reduzir a Migração Líquida Internacional (NOM, na sigla em inglês), saldo que mede a diferença entre entradas e saídas de longo prazo no território. O objetivo é limitar o NOM a 260 mil pessoas entre 2024 e 2025, menos da metade do recorde de 536 mil registrado em 2022 e 2023, segundo informações do site Seu Dinheiro.

Ainda conforme o portal, para alcançar essa meta, uma das principais ações tem sido o endurecimento das regras para a concessão de vistos de estudante, apontado como um dos fatores que mais impulsionaram o crescimento do número de migrantes.

Diretora geral da Schultz Vistos, Ana Santana explica que as mudanças incluem reajuste de taxas, aumento das exigências financeiras, critérios mais rígidos de proficiência em inglês e a substituição de algumas categorias de vistos de trabalho e estudo por modelos mais segmentados.

De acordo com a profissional, os reajustes nas taxas e a exigência de novos testes de proficiência têm um impacto direto no perfil dos solicitantes. "O processo ficou mais seletivo, exigindo melhor preparo financeiro e acadêmico. Muitos candidatos precisam comprovar recursos adicionais e apresentar nível de inglês avançado para atender às novas regras", detalha.

Reabertura das fronteiras

De acordo com informações da revista Exame, o aumento de estudantes internacionais em 2023 ocorreu após a reabertura das fronteiras australianas no ano anterior, medida adotada pelo país depois do período mais crítico da pandemia. A flexibilização das entradas contribuiu para reduzir a falta de mão de obra. Em 2023, a taxa de desemprego ficou em torno de 3,7%, uma das mais baixas do mundo.

Ana Santana ressalta que os vistos familiares e os pedidos de extensão de permanência agora estão sujeitos a controles mais rígidos, com limites mais claros de duração da estadìa. "Nos vistos familiares, as exigências financeiras também aumentaram, e a análise do vínculo familiar passou a ser mais criteriosa", acrescenta.

Segundo a diretora, atualmente é necessário comprovar valores mais altos de renda e manutenção, além de respeitar a carga horária limitada de trabalho durante os estudos e seguir prazos de permanência bem definidos, sem tantas possibilidades de extensão automática.

A especialista reforça que, devido às novas regras contra irregularidades impostas pelo governo australiano, é essencial manter os documentos atualizados, respeitar as condições do visto e evitar trabalhar além do permitido, a fim de não correr risco de cancelamento ou deportação.

"Uma assessoria especializada orienta sobre os documentos necessários, ajuda a escolher a categoria de visto adequada, organiza os prazos e reduz os riscos de erro no processo, oferecendo segurança em cada etapa da solicitação", conclui.

Para mais informações, basta acessar: https://vistos.com.br/