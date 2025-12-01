EUA: especialista em vistos explica causas de recusa

Ao submeter um pedido de visto norte-americano, são diversas as etapas pelas quais a solicitação passa até que seja aprovada, podendo ser recusada por diferentes motivos. Hoje, com o acesso facilitado à internet, é comum que os solicitantes tentem fazer o pedido de visto por conta própria. Entretanto, a falta de conhecimento técnico sobre o processo aumenta significativamente o risco de uma negativa.

Ana Santana, diretora geral das empresas Schultz, destaca que é preciso redobrar a atenção antes de dar entrada ao processo de emissão do visto norte-americano.

Ela revela que, dentre os principais motivos que levam à recusa do visto americano, é possível destacar fatores como a falta de comprovação de vínculos sólidos no Brasil. "Além disso, ganham destaque problemas como inconsistências nas informações prestadas, histórico de viagens limitado, problemas financeiros ou erros durante a entrevista", afirma.

Quando questionada sobre o que o solicitante pode ou deve fazer imediatamente após receber a negativa, Santana ressalta que é importante manter a calma: "É preciso analisar o motivo da recusa e revisar a documentação. O solicitante deve identificar o que faltou ou foi mal interpretado antes de considerar uma nova solicitação", instrui.

A especialista em vistos destaca que, em alguns casos de visto para os EUA negado, é recomendável reaplicar o visto rapidamente. Em outros momentos, é melhor aguardar antes de voltar a procurar uma nova entrevista no consulado americano.

"Se a negativa foi causada por erro de preenchimento ou falta de documento simples, a reaplicação pode ser feita logo. Porém, quando envolve fatores como renda insuficiente ou ausência de vínculos claros, é melhor aguardar até que a situação seja fortalecida", explica.

De acordo com Santana, o apoio de uma consultoria especializada, como a Schultz Vistos, pode ajudar a reverter esse cenário: "A consultoria avalia o histórico do solicitante, orienta sobre os documentos mais relevantes, prepara para a entrevista e reduz a chance de erros que possam gerar uma nova recusa", esclarece.

A diretora geral das empresas Schultz ressalta que existem perfis de solicitantes mais suscetíveis à negativa de visto para os EUA, mas é possível tomar algumas medidas para fortalecer a argumentação. "Pessoas sem emprego fixo, com baixa renda declarada, jovens sem vínculos familiares ou profissionais e aqueles sem histórico de viagens têm mais chances de negativa", explica.

Nesses casos, prossegue, é essencial reforçar comprovações financeiras, acadêmicas ou profissionais que demonstrem laços sólidos com o Brasil.

Segundo Santana, o cenário atual da emissão de vistos para os EUA no Brasil em termos de tempo de espera e volume de solicitações segue elevado, com prazos variando de acordo com o consulado. "Em algumas cidades, ainda há filas longas, mas o processo está gradualmente normalizando com novas vagas sendo abertas ao longo do ano", afirma.

Para mais informações, basta acessar: https://vistos.com.br/