Quarta, 26 de Novembro de 2025
17°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Bolsonaro Fica Inelegível Até 2060 Após Nova Decisão do STF

A execução da sentença nesta terça-feira (25) surpreendeu a defesa, que pretendia apresentar embargos infringentes antes do início do cumprimento da pena.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/O Sul
26/11/2025 às 08h47
Bolsonaro Fica Inelegível Até 2060 Após Nova Decisão do STF
(Foto: Isac Nóbrega/Arquivo/PR)

O ex-presidente Jair Bolsonaro tornou-se inelegível pela terceira vez, após decisão assinada pelo ministro Alexandre de Moraes. Com a nova determinação, ele fica impedido de disputar eleições até 2060. Antes disso, havia possibilidade de que Bolsonaro pudesse voltar a concorrer em 2030, caso não sofresse novas condenações.

A legislação eleitoral estabelece que, quando há condenação definitiva, o prazo de inelegibilidade só começa a contar após o cumprimento integral da pena. No caso de Bolsonaro, a condenação soma 27 anos e 3 meses de prisão, inicialmente em regime fechado. Por isso, o período sem direito de candidatura se estende por várias décadas.

Mesmo já impedido de disputar as eleições de 2026, Bolsonaro busca manter influência política. A postura tem causado desconforto no Centrão, que avalia que o ex-presidente precisa reconhecer suas limitações e apoiar uma candidatura alinhada à direita. O nome mais cotado é o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que deve pedir autorização para visitar Bolsonaro na sede da Polícia Federal.

A execução da sentença nesta terça-feira (25) surpreendeu a defesa, que pretendia apresentar embargos infringentes antes do início do cumprimento da pena. Ainda assim, os advogados informaram que irão protocolar os recursos até sexta-feira (28).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto : Montagem / CP
Eleições 2026 Há 57 minutos

Eleições 2026: Pesquisa aponta para disputa acirrada pelo governo do RS

O instituto entrevistou 1.200 gaúchos (de diferentes regiões do Estado) entre os dias 21 e 24 de novembro. A margem de erro é de três pontos percentuais.

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Há 1 hora

Motoristas de aplicativo caíram no “conto do vigário”, diz Sakamoto

Análise é do cientista político e jornalista Leonardo Sakamoto

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Política Há 1 hora

Exposição no Senado homenageia mulheres na redemocratização do país

Entre elas está a jornalista e comunicadora Mara Régia, da EBC

 © José Cruz/Agência Brasil
Política Há 13 horas

Senado marca sabatina de Messias para 10 de dezembro

Advogado-geral da União foi indicado por Lula para vaga no STF

 © Lula Marques/Agência Brasil
Política Há 19 horas

Falta integrar polícias contra facções, diz promotor que investiga PCC

Para especialista, Brasil caminha para se tornar um narcoestado

Tenente Portela, RS
25°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 31°
25° Sensação
1.84 km/h Vento
58% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h12 Pôr do sol
Quinta
32° 16°
Sexta
33° 18°
Sábado
34° 18°
Domingo
32° 19°
Segunda
21° 18°
Últimas notícias
Seberi Há 12 minutos

Seberi é contemplado no RS Qualificação Recomeçar
Consulta Popular Há 23 minutos

Cinco municípios da região recebem recursos da Consulta Popular para projetos sociais e de desenvolvimento
Erval Seco Há 26 minutos

Casa é atingida por bala perdida em Erval Seco
Golpe Há 34 minutos

Golpe do Falso Oficial de Justiça Alerta Comarcas do RS
Câmara Há 40 minutos

Conselho de Ética reúne-se nesta tarde para analisar representações contra quatro parlamentares

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 -0,09%
Euro
R$ 6,22 -0,10%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 493,048,65 -0,88%
Ibovespa
155,910,19 pts 0.41%
Mega-Sena
Concurso 2943 (25/11/25)
08
29
30
36
39
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6886 (25/11/25)
09
20
33
63
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3546 (25/11/25)
02
03
05
07
08
11
12
13
18
19
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2853 (24/11/25)
11
27
37
41
43
52
53
57
60
62
66
68
71
73
77
79
82
87
90
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2890 (24/11/25)
03
11
12
16
23
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias