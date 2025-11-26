Bolsonaro Fica Inelegível Até 2060 Após Nova Decisão do STF

O ex-presidente Jair Bolsonaro tornou-se inelegível pela terceira vez, após decisão assinada pelo ministro Alexandre de Moraes. Com a nova determinação, ele fica impedido de disputar eleições até 2060. Antes disso, havia possibilidade de que Bolsonaro pudesse voltar a concorrer em 2030, caso não sofresse novas condenações.

A legislação eleitoral estabelece que, quando há condenação definitiva, o prazo de inelegibilidade só começa a contar após o cumprimento integral da pena. No caso de Bolsonaro, a condenação soma 27 anos e 3 meses de prisão, inicialmente em regime fechado. Por isso, o período sem direito de candidatura se estende por várias décadas.

Mesmo já impedido de disputar as eleições de 2026, Bolsonaro busca manter influência política. A postura tem causado desconforto no Centrão, que avalia que o ex-presidente precisa reconhecer suas limitações e apoiar uma candidatura alinhada à direita. O nome mais cotado é o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que deve pedir autorização para visitar Bolsonaro na sede da Polícia Federal.

A execução da sentença nesta terça-feira (25) surpreendeu a defesa, que pretendia apresentar embargos infringentes antes do início do cumprimento da pena. Ainda assim, os advogados informaram que irão protocolar os recursos até sexta-feira (28).