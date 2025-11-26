Eleições 2026: Pesquisa aponta para disputa acirrada pelo governo do RS

Nesta terça-feira, a Real Time Big Data divulgou uma pesquisa sobre as intenções de voto na disputa pelo governo do Rio Grande do Sul em 2026. O instituto entrevistou 1.200 gaúchos (de diferentes regiões do Estado) entre os dias 21 e 24 de novembro. A margem de erro é de três pontos percentuais.
Governo do RS (cenário 1)
Luciano Zucco (PL) – 26%
Edegar Pretto (PT) – 21%
Juliana Brizola (PDT) – 21%
Gabriel Souza (MDB) – 13%
Covatti Filho (PP) – 3%
Paula Mascarenhas (PSDB) – 2%
Nulo/Branco – 6%
Não respondeu – 7%
Governo do RS (cenário 2)
Luciano Zucco (PL) – 27%
Edegar Pretto (PT) – 22%
Juliana Brizola (PDT) – 21%
Gabriel Souza (MDB) – 14%
Nulo/Branco – 7%
Não respondeu – 9%
Governo do RS (cenário 3)
Luciano Zucco (PL) – 24%
Sebastião Melo (MDB) – 23%
Juliana Brizola (PDT) – 21%
Edegar Pretto (PT) – 20%
Nulo/Branco – 6%
Não respondeu – 6%
Governo do RS (cenário 4)
Juliana Brizola (PDT) – 31%
Luciano Zucco (PL) – 29%
Gabriel Souza (MDB) – 16%
Nulo/Branco – 11%
Não respondeu – 13%
Governo do RS (cenário 5)
Edegar Pretto (PT) – 29%
Luciano Zucco (PL) – 29%
Gabriel Souza (MDB) – 17%
Nulo/Branco – 11%
Não respondeu – 14%
Rejeição
Juliana Brizola (PDT) – 37%
Edegar Pretto (PT) – 35%
Luciano Zucco (PL) – 34%
Sebastião Melo (MDB) – 27%
Gabriel Souza (MDB) – 20%
Paula Mascarenhas (PSDB) – 19%
Covatti Filho (PP) – 18%