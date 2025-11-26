Quarta, 26 de Novembro de 2025
17°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Exposição no Senado homenageia mulheres na redemocratização do país

Entre elas está a jornalista e comunicadora Mara Régia, da EBC

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
26/11/2025 às 08h22
Exposição no Senado homenageia mulheres na redemocratização do país
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Mulheres na Redemocratização é o nome da exposição, no Senado Federal, que dá início a uma série de atividades para homenagear 36 profissionais e também seis representantes no Congresso Nacional que atuaram há 40 anos pela liberdade após o fim do regime militar. A mostra foi aberta nessa terça-feira (25).

Segundo as organizadoras do evento, mulheres invisibilizadas também foram fundamentais para a formulação da Constituição de 1988. Entre essas homenageadas, está a jornalista Mara Régia di Perna, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) .

A exposição pode ser vista na galeria Ivandro Cunha Lima, no Senado, e também ser visitada virtualmente em na página do Senado na internet .

A profissional da EBC é uma das comunicadoras mais premiadas do Brasil e tem mais de 40 anos de carreira no rádio. Ela é a responsável pelo programa Viva Maria , da Rádio Nacional de Brasília , desde o início dos anos 1980 e, com suas pautas cidadãs, conseguiu mobilizar os ouvintes naquele período de redemocratização .

"Mobilizamos as pessoas"

Em discurso na inauguração da mostra, Mara Régia recordou da importância da carta entregue pela sufragista Carmen Portilho ao então presidente da Câmara, Ulysses Guimarães.

“Mobilizamos as pessoas nos momentos de votação que aconteciam aqui”, afirmou.

A comunicadora explicou que, a duras penas, foi possível inserir na Constituição que homens e mulheres eram iguais em direitos.

“A palavra é o que fica, a nossa ação, a transformação e a vida em comum”, disse a jornalista da EBC . A iniciativa do evento é da Rede Equidade e do Comitê Permanente de Gênero e Raça do Senado Federal.

"Elas fizeram a diferença"

Segundo a coordenadora da Rede Equidade, Maria Terezinha Nunes, a ideia da exposição e revelar o protagonismo feminino em um período de profundas transformações. Ela diz que essas mulheres deixaram um legado de coragem e resistência.

“Essas mulheres que lutaram muito nesse período tiveram uma contribuição muito significativa, que fez toda a diferença”, disse.

Além da exposição, está prevista a produção de um documentário e também a realização de um seminário no dia 9 de dezembro, das 8h30 às 18h, no auditório Antonio Carlos Magalhães. O evento integra a programação dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres e reunirá pioneiras dos movimentos de resistência.

Segundo os organizadores, a programação contará com três painéis. Um deles fará alusão aos movimentos de mulheres durante a ditadura. O segundo será sobre lutas e resistências no campo e nas florestas e o último trará experiências institucionais voltadas ao fortalecimento da democracia com equidade de gênero e raça.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Isac Nóbrega/Arquivo/PR)
Bolsonaro Há 53 minutos

Bolsonaro Fica Inelegível Até 2060 Após Nova Decisão do STF

A execução da sentença nesta terça-feira (25) surpreendeu a defesa, que pretendia apresentar embargos infringentes antes do início do cumprimento da pena.

 Foto : Montagem / CP
Eleições 2026 Há 59 minutos

Eleições 2026: Pesquisa aponta para disputa acirrada pelo governo do RS

O instituto entrevistou 1.200 gaúchos (de diferentes regiões do Estado) entre os dias 21 e 24 de novembro. A margem de erro é de três pontos percentuais.

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Há 1 hora

Motoristas de aplicativo caíram no “conto do vigário”, diz Sakamoto

Análise é do cientista político e jornalista Leonardo Sakamoto

 © José Cruz/Agência Brasil
Política Há 13 horas

Senado marca sabatina de Messias para 10 de dezembro

Advogado-geral da União foi indicado por Lula para vaga no STF

 © Lula Marques/Agência Brasil
Política Há 19 horas

Falta integrar polícias contra facções, diz promotor que investiga PCC

Para especialista, Brasil caminha para se tornar um narcoestado

Tenente Portela, RS
25°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 31°
25° Sensação
1.84 km/h Vento
58% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h12 Pôr do sol
Quinta
32° 16°
Sexta
33° 18°
Sábado
34° 18°
Domingo
32° 19°
Segunda
21° 18°
Últimas notícias
Geral Há 3 minutos

Saber amazônico: tacacazeiras são agora patrimônio cultural do Brasil
Tenente Portela Há 8 minutos

Tenente Portela realiza coleta de resíduos eletrônicos no dia 3 de dezembro
Seberi Há 20 minutos

Seberi é contemplado no RS Qualificação Recomeçar
Consulta Popular Há 30 minutos

Cinco municípios da região recebem recursos da Consulta Popular para projetos sociais e de desenvolvimento
Erval Seco Há 34 minutos

Casa é atingida por bala perdida em Erval Seco

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 -0,09%
Euro
R$ 6,22 -0,10%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 493,048,65 -0,88%
Ibovespa
155,910,19 pts 0.41%
Mega-Sena
Concurso 2943 (25/11/25)
08
29
30
36
39
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6886 (25/11/25)
09
20
33
63
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3546 (25/11/25)
02
03
05
07
08
11
12
13
18
19
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2853 (24/11/25)
11
27
37
41
43
52
53
57
60
62
66
68
71
73
77
79
82
87
90
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2890 (24/11/25)
03
11
12
16
23
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias