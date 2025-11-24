Segunda, 24 de Novembro de 2025
16°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Vereadora Cris contesta versão de vereadores da oposição sobre protocolo da Feira

Em mensagem enviada à reportagem pela vereadora, ela afirma que os vereadores presentes foram, sim, lembrados e citados no protocolo

Por: Andre Eberhardt Fonte: Fonte: Jornal Província/Cristiane Feyth (PSDB)
24/11/2025 às 16h12
Vereadora Cris contesta versão de vereadores da oposição sobre protocolo da Feira
Foto: Divulgação

A vereadora Cristiane Feyth (PSDB) em contato com a redação do Jornal Província contestou, nesta segunda-feira, a versão apresentada por vereadores da oposição, que afirmam não terem sido chamados ou citados no protocolo de abertura oficial da 4ª Feira Negócios Daqui, em Tenente Portela. Segundo Cris, todos os parlamentares receberam convite formal para a cerimônia e para a participação no evento, juntamente com a programação completa encaminhada pela organização.

Em mensagem enviada à reportagem pela vereadora, ela afirma que os vereadores presentes foram, sim, lembrados e citados no protocolo, reforçando que a representação do Legislativo esteve garantida. Cris também destacou que a ausência do presidente da Câmara durante a abertura se deu por decisão pessoal, e não por falta de convite ou omissão do cerimonial.

A posição da vereadora contraria diretamente as declarações de parlamentares da oposição, que alegaram terem sido ignorados durante a solenidade. Com isso, o episódio segue gerando divergências políticas sobre a condução do protocolo e a relação entre os poderes durante o evento.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação Câmara de Vereadores
Nota Há 2 horas

Câmara de Vereadores emite nota e manifesta descontentamento com protocolo da Feira Negócios Daqui

Segundo a Mesa Diretora, a omissão representa uma falta de respeito institucional, especialmente considerando que o Poder Legislativo é um pilar fundamental da administração pública.

Política Há 3 horas

Lula recebe título de doutor honoris causa em Moçambique

Homenagem reconhece apoio do Brasil para a educação no país africano

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Política Há 2 dias

Ministros defendem decisão de Moraes sobre prisão de Bolsonaro

Ex-presidente tentou violar a tornozeleira eletrônica
Política Há 2 dias

No G20, Lula destaca transição energética e crescimento inclusivo

Presidente disse que grupo é fundamental para afastar mundo de fósseis
Política Há 2 dias

Parlamentares se dividem entre apoios e críticas à prisão de Bolsonaro

Segundo STF, ex-presidente tentou romper a tornozeleira eletrônica

Tenente Portela, RS
25°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 26°
25° Sensação
2.14 km/h Vento
64% Umidade
100% (2mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h10 Pôr do sol
Terça
29° 13°
Quarta
31° 14°
Quinta
32° 15°
Sexta
34° 17°
Sábado
37° 19°
Últimas notícias
Senado Federal Há 2 segundos

Confúcio Moura relata visita à cidade natal e destaca legado de Hagahús Araújo
Esportes Há 6 segundos

Brasil perde para Portugal e fica fora do Mundial Sub-17
Tecnologia Há 21 minutos

Prisma RD Station reforça IA aplicada a marketing e vendas
Obras Há 21 minutos

Governo do Estado realiza reparos nas 21 escolas estaduais atingidas por granizo em Erechim
Tecnologia Há 34 minutos

BRAIN se consolida como hub de influência no Centro-Oeste brasileiro

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 -0,22%
Euro
R$ 6,21 -0,23%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 507,800,93 +4,70%
Ibovespa
155,112,38 pts 0.22%
Mega-Sena
Concurso 2942 (22/11/25)
12
30
40
46
54
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6884 (22/11/25)
05
18
46
55
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3544 (22/11/25)
01
04
05
06
08
10
11
12
15
17
20
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2852 (21/11/25)
01
02
04
06
17
20
21
25
33
37
38
43
53
55
67
75
83
90
94
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2889 (21/11/25)
17
22
25
26
47
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias