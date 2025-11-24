Vereadora Cris contesta versão de vereadores da oposição sobre protocolo da Feira

A vereadora Cristiane Feyth (PSDB) em contato com a redação do Jornal Província contestou, nesta segunda-feira, a versão apresentada por vereadores da oposição, que afirmam não terem sido chamados ou citados no protocolo de abertura oficial da 4ª Feira Negócios Daqui, em Tenente Portela. Segundo Cris, todos os parlamentares receberam convite formal para a cerimônia e para a participação no evento, juntamente com a programação completa encaminhada pela organização.

Em mensagem enviada à reportagem pela vereadora, ela afirma que os vereadores presentes foram, sim, lembrados e citados no protocolo, reforçando que a representação do Legislativo esteve garantida. Cris também destacou que a ausência do presidente da Câmara durante a abertura se deu por decisão pessoal, e não por falta de convite ou omissão do cerimonial.

A posição da vereadora contraria diretamente as declarações de parlamentares da oposição, que alegaram terem sido ignorados durante a solenidade. Com isso, o episódio segue gerando divergências políticas sobre a condução do protocolo e a relação entre os poderes durante o evento.