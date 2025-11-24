Segunda, 24 de Novembro de 2025
Câmara de Vereadores emite nota e manifesta descontentamento com protocolo da Feira Negócios Daqui

Segundo a Mesa Diretora, a omissão representa uma falta de respeito institucional, especialmente considerando que o Poder Legislativo é um pilar fundamental da administração pública.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Fonte: Jornal Província/Câmara de Vereadores Tenente Portela
24/11/2025 às 16h10
Foto: Divulgação Câmara de Vereadores

A Câmara de Vereadores de Tenente Portela divulgou uma nota oficial em que, além de parabenizar os organizadores e expositores pelo sucesso da 4ª Feira Negócios Daqui, manifesta profundo descontentamento com a ausência total de referências ao Poder Legislativo no protocolo da abertura oficial do evento.

Na nota, o Legislativo destaca que a feira demonstrou, mais uma vez, a força do comércio local e o engajamento da comunidade, mas lamenta aquilo que classificou como uma falha grave no cerimonial, que sequer mencionou a Câmara de Vereadores — um dos poderes constituídos do município.

Segundo a Mesa Diretora, a omissão representa uma falta de respeito institucional, especialmente considerando que o Poder Legislativo é um pilar fundamental da administração pública. A posição reforça ainda que é difícil acreditar que o episódio tenha sido deliberado, levando em conta a experiência política do prefeito e de seu primeiro escalão.

A Câmara ressalta que, independentemente do ocorrido, continuará exercendo seu papel com independência, responsabilidade e compromisso com a população, acima de divergências políticas ou partidárias, honrando o dever constitucional e a confiança depositada pelos portelenses.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação
Contestação Há 2 horas

Vereadora Cris contesta versão de vereadores da oposição sobre protocolo da Feira

Em mensagem enviada à reportagem pela vereadora, ela afirma que os vereadores presentes foram, sim, lembrados e citados no protocolo
