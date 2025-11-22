Sábado, 22 de Novembro de 2025
17°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Ministros defendem decisão de Moraes sobre prisão de Bolsonaro

Ex-presidente tentou violar a tornozeleira eletrônica

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
22/11/2025 às 16h22
Ministros defendem decisão de Moraes sobre prisão de Bolsonaro
© Valter Campanato/Agência Brasil

Após a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro , a ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffman, disse neste sábado (22) que a prisão de Jair Bolsonaro segue rigorosamente os ritos do devido processo legal observado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e pela Procuradoria-Geral da República (PGR) em cada etapa da ação penal contra a tentativa de golpe de estado no Brasil.

“A decisão do ministro Alexandre de Moraes está fundamentada nos riscos reais de fuga do chefe da organização golpista, na iminência do trânsito em julgado de sua condenação para cumprimento da pena”.

Segundo ela, Moraes também levou em conta os antecedentes de um processo marcado por violentas tentativas de coação da Justiça, como o tarifaço e as sanções da Magnitsky. “Na democracia, a Justiça se cumpre”, concluiu a ministra.

Também nas redes sociais, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, disse que “ninguém está acima da democracia”.

“Ninguém pode trair a pátria impunemente. Que a prisão de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado represente um grande marco para nossa história: Ditadura nunca mais!”, disse Boulos.

Um dia antes da prisão do ex-presidente, Boulos já tinha comentado em sua rede social sobre a fuga recente de outros bolsonaristas. “Fugiram do Brasil para escapar da cadeia”, citando os casos de Carla Zambelli (PL-SP), Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e recentemente, Alexandre Ramagem (PL-RJ). “Além de traidores, são covardes. Alguém tem dúvida de que Jair teria fugido se não estivesse em prisão domiciliar”, questionou hora antes, na rede X.

Prisão

A prisão preventiva de Bolsonaro foi realizada em cumprimento a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes , por conta da convocação de uma vigília, neste sábado, nas proximidades da residência onde o ex-presidente cumpre prisão domiciliar.

Segundo Moraes, a reunião poderia causar tumulto e facilitar eventual tentativa de fuga do réu. O ministro disse ainda que foi constatada, na madrugada, tentativa de violar a tornozeleira eletrônica.

Está agendada para amanhã (23) a audiência de custódia do ex-presidente. A defesa diz que vai recorrer.

Condenado a 27 anos e 3 meses de prisão na ação penal do Núcleo 1 da trama golpista. Bolsonaro e os demais réus podem ter as penas executadas nas próximas semanas.

Bolsonaro cumpria prisão domiciliar desde 4 de agosto, determinada após descumprimento de medidas cautelares já fixadas pelo STF. Ele estava com tornozeleira eletrônica e proibido de acessar embaixadas e consulados, de manter contato com embaixadores e autoridades estrangeiras e de utilizar redes sociais, direta ou indiretamente, inclusive por intermédio de terceiros.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Política Há 4 horas

No G20, Lula destaca transição energética e crescimento inclusivo

Presidente disse que grupo é fundamental para afastar mundo de fósseis
Política Há 5 horas

Parlamentares se dividem entre apoios e críticas à prisão de Bolsonaro

Segundo STF, ex-presidente tentou romper a tornozeleira eletrônica

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Política Há 6 horas

Advogado afirma que recorrerá da decisão que prendeu Bolsonaro

Vilardi diz que prisão pode colocar em risco a vida do ex-presidente
Política Há 1 dia

Lula desembarca na África do Sul para participar da Cúpula do G20

Edição deste ano inclui debate sobre terras raras
Política Há 2 dias

Líder do PT questiona no STF e na Câmara saída de Ramagem do país

Deputado foi condenado a 16 anos de prisão por trama golpista

Tenente Portela, RS
26°
Parcialmente nublado
Mín. 17° Máx. 26°
27° Sensação
4.07 km/h Vento
60% Umidade
91% (0.81mm) Chance chuva
05h33 Nascer do sol
19h09 Pôr do sol
Domingo
24° 14°
Segunda
26° 14°
Terça
28° 12°
Quarta
30° 14°
Quinta
32° 15°
Últimas notícias
Internacional Há 1 hora

Ataques aéreos israelenses deixam ao menos 20 mortos em Gaza
Política Há 2 horas

Ministros defendem decisão de Moraes sobre prisão de Bolsonaro
Internacional Há 2 horas

Mais de 300 pessoas são levadas de escola na Nigéria
Justiça Há 2 horas

Bolsonaro ficará em cela da PF com 12 m², frigobar e banheiro privado
Saúde Há 2 horas

Santa Catarina alerta para a importância da vacinação diante de aumento de casos de meningite

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 +0,04%
Euro
R$ 6,22 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 482,365,56 -0,81%
Ibovespa
154,770,10 pts -0.39%
Mega-Sena
Concurso 2941 (18/11/25)
14
30
33
35
48
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6883 (21/11/25)
08
44
45
52
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3543 (21/11/25)
01
04
05
06
07
08
09
14
15
16
17
20
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2852 (21/11/25)
01
02
04
06
17
20
21
25
33
37
38
43
53
55
67
75
83
90
94
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2889 (21/11/25)
17
22
25
26
47
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias