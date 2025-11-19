Quarta, 19 de Novembro de 2025
11°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Braga: Justiça Eleitoral nomeia mesários para eleição suplementar

Justiça Eleitoral divulga nomeações para mesas receptoras e apoio logístico no pleito de Braga, marcado para 7 de dezembro de 2025.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Observador Regional
19/11/2025 às 10h13 Atualizada em 19/11/2025 às 10h34
Braga: Justiça Eleitoral nomeia mesários para eleição suplementar
(Foto: Arte- Observador Regional)

A Justiça Eleitoral divulgou nesta semana o edital de nomeação dos componentes das Mesas Receptoras de Votos, bem como das pessoas que atuarão no apoio logístico durante a eleição suplementar de Braga, marcada para o dia 7 de dezembro de 2025.

A nomeação foi assinada pela juíza eleitoral Dra. Ezequiela Basso Bernardi Possani, da circunscrição do Rio Grande do Sul, em conformidade com o artigo 120, §3º do Código Eleitoral e a Resolução TSE nº 23.736/24. Ao todo, 12 mesas receptoras foram formadas para garantir o pleno funcionamento do pleito.

 

As nomeações contemplam presidentes de mesa, primeiros e segundos mesários, conforme as seções eleitorais. Todos os convocados deverão comparecer aos respectivos locais de votação às 7 horas do dia da eleição, para a constituição das mesas e início dos trabalhos.

O edital também ressalta os impedimentos legais para a função, como a participação de candidatos, parentes até o segundo grau, membros de diretórios partidários com função executiva, autoridades policiais e servidores em cargos de confiança, entre outros casos previstos na legislação eleitoral.

Eventuais reclamações ou impugnações à nomeação poderão ser apresentadas pelos partidos políticos no prazo de cinco dias a partir da publicação do edital.

A Justiça Eleitoral reforça ainda que os convocados que não comparecerem ou abandonarem o serviço sem justificativa estarão sujeitos a multas, sanções administrativas ou detenção, conforme estabelecido pelo Código Eleitoral.






* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Política Há 11 horas

Câmara aprova texto-base do projeto de lei antifacção

Governo critica texto e pretende voltar proposta original no Senado
Política Há 17 horas

Lula defende o estado do Pará após declaração de chanceler alemão

Merz disse publicamente que ninguém da equipe quis ficar em Belém

 © Lula Marques/Agência Brasil
Política Há 18 horas

Derrite apresenta 5ª versão do PL Antifacção após críticas do governo

Executivo e especialistas pediam ajustes no substitutivo do relator

 © Lula Marques/Agência Brasil
Política Há 20 horas

Em CPI, PF pede aumento de 38% em orçamento e sugere dobrar efetivo

Andrei Rodrigues critica PL Antifacção por reduzir financiamento da PF

 © Lula Marques/Agência Brasil
Política Há 1 dia

CPI do Crime ouve direção da PF e promotor que atua contra PCC

Comissão recebe diretor de inteligência nacional de presídios

Tenente Portela, RS
22°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 25°
22° Sensação
1.7 km/h Vento
56% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h34 Nascer do sol
19h07 Pôr do sol
Quinta
29° 13°
Sexta
32° 15°
Sábado
25° 17°
Domingo
27° 14°
Segunda
29° 14°
Últimas notícias
Tecnologia Há 2 minutos

Fábrica da Yakult em Santa Catarina recebe certificação internacional
Câmara Há 2 minutos

Depoente admite em CMPI do INSS conhecer investigados, mas evita explicar transferências
Economia Há 2 minutos

Apenas um em cada quatro trabalhadores por conta própria tem CNPJ
Economia Há 2 minutos

Proporção de quem estava em home office recua em 2024 e chega a 7,9%
Tecnologia Há 17 minutos

Centro Edson Bueno amplia estrutura para pesquisa médica

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,34 +0,26%
Euro
R$ 6,18 +0,24%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 518,292,47 -1,36%
Ibovespa
156,104,56 pts -0.27%
Mega-Sena
Concurso 2941 (18/11/25)
14
30
33
35
48
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6881 (18/11/25)
26
49
52
54
57
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3541 (18/11/25)
01
02
03
04
06
08
13
14
16
17
18
19
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2850 (17/11/25)
01
15
18
28
31
32
34
41
52
58
61
62
64
68
71
72
75
83
85
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2887 (17/11/25)
14
16
31
32
35
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias