Professor de Tenente Portela morre dançando em baile no Mato Grosso

O professor aposentado Saul Colossi, muito conhecido em Tenente Portela, faleceu na madrugada deste domingo, 16 de novembro, após sofrer um infarto fulminante enquanto dançava em um baile de idosos em Canarana, no estado de Mato Grosso. Apesar dos esforços de enfermeiros presentes no local, ele não resistiu.

Saul Colossi dedicou boa parte de sua vida à educação na cidade de Tenente Portela, onde se tornou uma figura bastante querida pela comunidade. Nos últimos anos, residia em Canarana, onde continuava a participar ativamente de eventos sociais. Sua morte, de forma inesperada e trágica, deixa uma grande lacuna em sua família e amigos.