Professor de Tenente Portela morre dançando em baile no Mato Grosso

Apesar dos esforços de enfermeiros presentes no local, ele não resistiu.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
16/11/2025 às 12h05
Professor de Tenente Portela morre dançando em baile no Mato Grosso
(Foto: Divulgação)

O professor aposentado Saul Colossi, muito conhecido em Tenente Portela, faleceu na madrugada deste domingo, 16 de novembro, após sofrer um infarto fulminante enquanto dançava em um baile de idosos em Canarana, no estado de Mato Grosso. Apesar dos esforços de enfermeiros presentes no local, ele não resistiu.

Saul Colossi dedicou boa parte de sua vida à educação na cidade de Tenente Portela, onde se tornou uma figura bastante querida pela comunidade. Nos últimos anos, residia em Canarana, onde continuava a participar ativamente de eventos sociais. Sua morte, de forma inesperada e trágica, deixa uma grande lacuna em sua família e amigos.

 

 

 
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Agência Brasil
Geral Há 2 horas

Dinossauros viveram na Amazônia, descobrem pesquisadores de Roraima

Pegadas da era jurássico-cretácea foram encontradas na Bacia do Tacutu

 Troféus serão entregues a autores e orientadores das manifestações de integridade -Foto: Robson Nunes/Ascom Sefaz
Fazenda Há 2 horas

Governo do Estado entrega prêmios a professores, estudantes e instituições vencedores do Projeto Escola Íntegra

O governo Eduardo Leite entrega, na terça-feira (18/11), a premiação aos vencedores do Projeto Escola Íntegra (PEI), que tem por objetivo difundir ...

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Há 5 horas

Hoje é Dia destaca consciência negra, trânsito e Rachel de Queiroz

Confira as principais efemérides da semana entre 16 e 22 de novembro.

 (Foto: Divulgação Jornal Sentinela)
Acidente Rural Há 15 horas

Mulher morre ao levar choque enquanto usava lava-jato no interior de Jóia

Professora de 48 anos foi encontrada sem vida após sofrer descarga elétrica em propriedade na localidade de Potreirinhos

 Gabriel Souza lembrou que que obras como esta mudam a vida das pessoas e trazem mais qualidade de vida à comunidade -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG
Estradas Há 21 horas

Vice-governador Gabriel Souza inaugura acesso asfáltico a Capão Bonito do Sul, na ERS-461

A mobilidade da população e o escoamento da produção agropecuária ganham um novo capítulo com a conclusão do acesso asfáltico a Capão Bonito do Sul...

