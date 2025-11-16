Domingo, 16 de Novembro de 2025
15°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo do Estado entrega prêmios a professores, estudantes e instituições vencedores do Projeto Escola Íntegra

O governo Eduardo Leite entrega, na terça-feira (18/11), a premiação aos vencedores do Projeto Escola Íntegra (PEI), que tem por objetivo difundir ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
16/11/2025 às 10h41
Governo do Estado entrega prêmios a professores, estudantes e instituições vencedores do Projeto Escola Íntegra
Troféus serão entregues a autores e orientadores das manifestações de integridade -Foto: Robson Nunes/Ascom Sefaz

O governo Eduardo Leite entrega, na terça-feira (18/11), a premiação aos vencedores do Projeto Escola Íntegra (PEI), que tem por objetivo difundir a cultura da integridade nas escolas públicas de Ensino Médio do Rio Grande do Sul. O prêmio, que está em sua terceira edição, reconhece trabalhos destacados no Concurso de Manifestações Artísticas sobre Integridade.

A entrega do reconhecimento para instituições, professores e estudantes ocorrerá no auditório do Ministério Público, localizado na Avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, 80, no bairro Praia de Belas, em Porto Alegre. A premiação integra a programação do Seminário em Celebração ao Dia Internacional Contra a Corrupção.

Criado em 2023 pela Secretaria da Fazenda (Sefaz), por meio da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (Cage), em parceria com a Secretaria de Educação (Seduc), o PEI busca consolidar o entendimento da ética como guia principal nas relações cidadãs.

Mais de mil inscritos

A cada edição, uma premiação em dinheiro é distribuída para estudantes, professores e escolas. Os trabalhos incluem redação, poesia, desenho, música, curta-metragem e vídeo. Em 2025, o projeto passou a abranger escolas de todas as cidades gaúchas, somando 1.074 trabalhos inscritos.

A premiação total atinge R$ 40 mil, os quais serão compartilhados entre nove alunos premiados, além de duas escolas e duas professoras “madrinhas” dos participantes. Os vencedores receberão troféus.

Combate à corrupção

O Seminário alusivo ao Dia Internacional Contra a Corrupção é promovido pela Rede de Controle da Gestão Pública do Rio Grande do Sul, entidade que reúne órgãos de controle de várias esferas da administração pública com atuação no Estado. Neste ano, o evento foi antecipado, não ocorrendo em 9 de dezembro, quando a data é efetivamente comemorada.

O encontro ocorrerá entre 8h30 e 12h. A programação terá palestras de representantes da Controladoria-Geral da União (CGU) e do MP. Durante o evento, a Cage também assinará o termo de adesão ao Pacto Brasil pela Integridade Empresarial, iniciativa da CGU que estimula empresas e entidades privadas a assumir o compromisso público com o tema.

A cerimônia de entrega dos prêmios do Escola Íntegra se dará entre 9h30 e 10h30. O evento é aberto ao público. As inscrições podem ser feitas neste endereço.

Texto: Ascom/Sefaz Cage
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Divulgação)
Falecimento Há 46 minutos

Professor de Tenente Portela morre dançando em baile no Mato Grosso

Apesar dos esforços de enfermeiros presentes no local, ele não resistiu.

 © Agência Brasil
Geral Há 2 horas

Dinossauros viveram na Amazônia, descobrem pesquisadores de Roraima

Pegadas da era jurássico-cretácea foram encontradas na Bacia do Tacutu

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Há 5 horas

Hoje é Dia destaca consciência negra, trânsito e Rachel de Queiroz

Confira as principais efemérides da semana entre 16 e 22 de novembro.

 (Foto: Divulgação Jornal Sentinela)
Acidente Rural Há 15 horas

Mulher morre ao levar choque enquanto usava lava-jato no interior de Jóia

Professora de 48 anos foi encontrada sem vida após sofrer descarga elétrica em propriedade na localidade de Potreirinhos

 Gabriel Souza lembrou que que obras como esta mudam a vida das pessoas e trazem mais qualidade de vida à comunidade -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG
Estradas Há 21 horas

Vice-governador Gabriel Souza inaugura acesso asfáltico a Capão Bonito do Sul, na ERS-461

A mobilidade da população e o escoamento da produção agropecuária ganham um novo capítulo com a conclusão do acesso asfáltico a Capão Bonito do Sul...

Tenente Portela, RS
28°
Tempo nublado
Mín. 15° Máx. 27°
30° Sensação
4.44 km/h Vento
62% Umidade
100% (26.41mm) Chance chuva
05h35 Nascer do sol
19h04 Pôr do sol
Segunda
22° 15°
Terça
25° 13°
Quarta
28° 13°
Quinta
30° 15°
Sexta
32° 17°
Últimas notícias
Falecimento Há 44 minutos

Professor de Tenente Portela morre dançando em baile no Mato Grosso
Triste acidente Há 2 horas

Condutor de EcoSport Morre Após Acidente na RSC-472 em Tenente Portela
Acidente grave Há 2 horas

Colisão entre Trator e Caminhonete Deixa Dois Feridos em Três Passos
Geral Há 2 horas

Dinossauros viveram na Amazônia, descobrem pesquisadores de Roraima
Fazenda Há 2 horas

Governo do Estado entrega prêmios a professores, estudantes e instituições vencedores do Projeto Escola Íntegra

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,30 +0,00%
Euro
R$ 6,15 -0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 535,213,35 +0,81%
Ibovespa
157,738,69 pts 0.37%
Mega-Sena
Concurso 2940 (14/11/25)
07
08
09
13
22
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6879 (14/11/25)
04
25
32
43
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3539 (14/11/25)
01
02
07
08
09
11
12
13
14
16
18
19
20
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2849 (14/11/25)
11
16
18
23
25
34
35
39
42
53
54
58
60
66
67
71
74
88
90
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2886 (14/11/25)
11
29
30
35
41
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias