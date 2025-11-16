Hoje é Dia destaca consciência negra, trânsito e Rachel de Queiroz

Iniciamos esta edição destacando uma efeméride símbolo da luta contra o racismo: 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra . Foi nesta data, em 1695, que Zumbi, o último dos líderes do Quilombo dos Palmares, foi executado pelas forças do bandeirante português Domingos Jorge Velho. Por isso, também celebramos o Dia Nacional de Zumbi .

O Dia da Consciência Negra já era celebrado regionalmente, mas se tornou um feriado nacional recentemente, como explica esta reportagem da Agência Gov , esta da Agência Brasil e esta edição do Revista Brasil , da Rádio Nacional , todas de 2024. A Radioagência Nacional aproveitou que a data foi comemorada nacionalmente pela primeira vez no ano passado para veicular um podcast especial sobre mulheres negras cientistas. E o Repórter Brasil , da TV Brasil , lembrou que todo dia é dia de combater o racismo.

O Dia Internacional para a Tolerância é celebrado em 16 de novembro. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) em reconhecimento à "Declaração de Princípios Sobre a Tolerância", assinada por 185 países na cidade de Paris, com a intenção de poupar sucessivas gerações das guerras, a partir da prática da tolerância e da convivência pacífica entre os povos. A efeméride foi tema do Revista Brasil , da Rádio Nacional , em 2015, e do Repórter Brasil , da TV Brasil , em 2018.

O Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito é uma data móvel, celebrada todo terceiro domingo de novembro. Neste ano, cai no dia 16. A efeméride foi criada em 1993, no Reino Unido, para homenagear aqueles que perderam a vida em acidentes e também para apoiar os familiares e amigos enlutados.

Além disso, a data chama a atenção da sociedade e dos governos para a necessidade de tornar o trânsito mais seguro. Os acidentes fatais e as ações de prevenção são frequentemente abordados pelos veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) . A Rádio Nacional deu destaque à temática nesta edição do Revista Brasil , de 2022, e no Tarde Nacional Amazônia , em 2024. A Agência Brasil falou sobre as mortes de motociclistas, em reportagem deste ano. E o Repórter Brasil , da TV Brasil , falou sobre as internações no Sistema Único de Saúde (SUS) decorrentes de acidentes.

No Brasil, a efeméride mais conhecida relaciona à infância é o Dia das Crianças , celebrado em 12 de outubro. Mas também existe o Dia Mundial das Crianças , comemorado em 20 de novembro. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1950, como forma de lembrar das crianças que padeciam de cuidados especiais após a Segunda Guerra Mundial. A criação da efeméride foi abordada nesta edição do História Hoje , da Rádio Nacional , veiculada em 2018. A Agência Brasil também publicou reportagem por ocasião da data, em 2017, destacando pesquisa do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) segundo a qual 82% das crianças do Brasil temem a violência.

Por falar em crianças (e adolescentes), os conselheiros tutelares são figuras fundamentais na defesa dos direitos dessa parcela da população. São eles que verificam denúncias de violência, maus tratos e negligência, encaminham os casos aos órgãos competentes, atendem as vítimas e orientam pais e responsáveis, entre outras atribuições.

Homenageá-los é o objetivo do Dia Nacional do Conselheiro Tutelar , celebrado em 18 de novembro. A efeméride foi instituída por lei em 2007. A Agência Brasil destacou o papel dos conselheiros nesta reportagem e nesta outra aqui , ambas publicadas em 2023. Esse também foi o foco de edição do Repórter Brasil , da TV Brasil , exibida em 2012. E a Radioagência Nacional falou sobre o processo de eleição dos conselheiros tutelares, em reportagem de 2023.

Meio ambiente

O dia 16 de novembro é o Dia Nacional da Amazônia Azul . Nesta data entrou em vigor, em 2015, a "Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar", viabilizando a delimitação dos espaços marítimos sob a jurisdição brasileira, os quais totalizam aproximadamente 4,5 milhões de quilômetros quadrados, área que a Marinha do Brasil convencionou chamar de Amazônia Azul.

Essa parte do nosso território foi abordada nesta reportagem da Radioagência Nacional , em 2019. A Agência Gov falou sobre o potencial econômico da Amazônia Azul nesta reportagem , e sobre o potencial científico neste outro texto , ambos publicados em 2024. O trabalho desenvolvido pela Marinha do Brasil para proteger toda essa área foi tema de entrevista exibida no programa Em Pauta , da TV Brasil , em 2022.

Cultura

A cearense Rachel de Queiroz foi a primeira escritora brasileira a entrar na Academia Brasileira de Letras (ABL) e a primeira a conquistar o Prêmio Camões, um dos mais importantes na literatura em língua portuguesa. Rachel nasceu no dia 17 de novembro de 1910, e ficou conhecida nacionalmente aos 19 anos, com a publicação do primeiro livro, "O Quinze", cuja a história faz uma representação da luta do povo nordestino contra a pobreza.

Ela também é autora de outras obras célebres, como “Memorial de Maria Moura”, Caminho das pedras” e “As três Marias”. O História Hoje , da Rádio Nacional , em edição de 2015 falou sobre seu ingresso na ABL. A vida e as obras de Rachel de Queiroz também foram destacadas pela Rádio MEC no Memória Rádio MEC (em 2018) e no Antena MEC (2020). A TV Brasil prestou seu tributo à escritora no programa De lá para cá , em 2011, e no Recordar é TV , em 2018.

O cordel é o tipo de literatura popular mais tradicional do Nordeste do Brasil, retratando desde temas fantásticos até a vida cotidiana. Os poetas que criam e declamam esse tipo de arte são homenageados com o Dia Nacional do Cordelista , em 19 de novembro. A data marca o nascimento de Leandro Gomes de Barros, na Paraíba, em 1911, conhecido como o pai do cordel.

A Rádio MEC falou sobre a efeméride no Antena MEC , veiculado em 2019, e a Rádio Nacional no Revista Brasil , em 2021. Já o Caminhos da Reportagem , da TV Brasil , mostrou como as mulheres se destacam cada vez mais na arte do cordel, em capítulo exibido em 2020.

O Dia Internacional do Músico , oficializado no Brasil como Dia da Música , é comemorado em 22 de novembro em louvor à Santa Cecília, que desde o século XV é considerada padroeira dos músicos. A Radioagência Nacional abordou a data, mostrando que ter uma deficiência não é barreira para fazer essa que é uma das mais antigas expressões culturais da humanidade, em reportagem de 2021. O Dia Internacional do Músico também foi celebrado pela Rádio Nacional , em edição do Momento Três de 2017.

Confira a relação completa de datas do Hoje é Dia de 16 a 22 de novembro de 2025*