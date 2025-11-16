Hoje é Dia destaca consciência negra, trânsito e Rachel de Queiroz

Iniciamos esta edição destacando uma efeméride símbolo da luta contra o racismo: 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra . Foi nesta data, em 1695, que Zumbi, o último dos líderes do Quilombo dos Palmares, foi executado pelas forças do bandeirante português Domingos Jorge Velho. Por isso, também celebramos o Dia Nacional de Zumbi .
O Dia da Consciência Negra já era celebrado regionalmente, mas se tornou um feriado nacional recentemente, como explica esta reportagem da Agência Gov , esta da Agência Brasil e esta edição do Revista Brasil , da Rádio Nacional , todas de 2024. A Radioagência Nacional aproveitou que a data foi comemorada nacionalmente pela primeira vez no ano passado para veicular um podcast especial sobre mulheres negras cientistas. E o Repórter Brasil , da TV Brasil , lembrou que todo dia é dia de combater o racismo.
O Dia Internacional para a Tolerância é celebrado em 16 de novembro. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) em reconhecimento à "Declaração de Princípios Sobre a Tolerância", assinada por 185 países na cidade de Paris, com a intenção de poupar sucessivas gerações das guerras, a partir da prática da tolerância e da convivência pacífica entre os povos. A efeméride foi tema do Revista Brasil , da Rádio Nacional , em 2015, e do Repórter Brasil , da TV Brasil , em 2018.
O Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito é uma data móvel, celebrada todo terceiro domingo de novembro. Neste ano, cai no dia 16. A efeméride foi criada em 1993, no Reino Unido, para homenagear aqueles que perderam a vida em acidentes e também para apoiar os familiares e amigos enlutados.
Além disso, a data chama a atenção da sociedade e dos governos para a necessidade de tornar o trânsito mais seguro. Os acidentes fatais e as ações de prevenção são frequentemente abordados pelos veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) . A Rádio Nacional deu destaque à temática nesta edição do Revista Brasil , de 2022, e no Tarde Nacional Amazônia , em 2024. A Agência Brasil falou sobre as mortes de motociclistas, em reportagem deste ano. E o Repórter Brasil , da TV Brasil , falou sobre as internações no Sistema Único de Saúde (SUS) decorrentes de acidentes.
No Brasil, a efeméride mais conhecida relaciona à infância é o Dia das Crianças , celebrado em 12 de outubro. Mas também existe o Dia Mundial das Crianças , comemorado em 20 de novembro. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1950, como forma de lembrar das crianças que padeciam de cuidados especiais após a Segunda Guerra Mundial. A criação da efeméride foi abordada nesta edição do História Hoje , da Rádio Nacional , veiculada em 2018. A Agência Brasil também publicou reportagem por ocasião da data, em 2017, destacando pesquisa do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) segundo a qual 82% das crianças do Brasil temem a violência.
Por falar em crianças (e adolescentes), os conselheiros tutelares são figuras fundamentais na defesa dos direitos dessa parcela da população. São eles que verificam denúncias de violência, maus tratos e negligência, encaminham os casos aos órgãos competentes, atendem as vítimas e orientam pais e responsáveis, entre outras atribuições.
Homenageá-los é o objetivo do Dia Nacional do Conselheiro Tutelar , celebrado em 18 de novembro. A efeméride foi instituída por lei em 2007. A Agência Brasil destacou o papel dos conselheiros nesta reportagem e nesta outra aqui , ambas publicadas em 2023. Esse também foi o foco de edição do Repórter Brasil , da TV Brasil , exibida em 2012. E a Radioagência Nacional falou sobre o processo de eleição dos conselheiros tutelares, em reportagem de 2023.
O dia 16 de novembro é o Dia Nacional da Amazônia Azul . Nesta data entrou em vigor, em 2015, a "Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar", viabilizando a delimitação dos espaços marítimos sob a jurisdição brasileira, os quais totalizam aproximadamente 4,5 milhões de quilômetros quadrados, área que a Marinha do Brasil convencionou chamar de Amazônia Azul.
Essa parte do nosso território foi abordada nesta reportagem da Radioagência Nacional , em 2019. A Agência Gov falou sobre o potencial econômico da Amazônia Azul nesta reportagem , e sobre o potencial científico neste outro texto , ambos publicados em 2024. O trabalho desenvolvido pela Marinha do Brasil para proteger toda essa área foi tema de entrevista exibida no programa Em Pauta , da TV Brasil , em 2022.
A cearense Rachel de Queiroz foi a primeira escritora brasileira a entrar na Academia Brasileira de Letras (ABL) e a primeira a conquistar o Prêmio Camões, um dos mais importantes na literatura em língua portuguesa. Rachel nasceu no dia 17 de novembro de 1910, e ficou conhecida nacionalmente aos 19 anos, com a publicação do primeiro livro, "O Quinze", cuja a história faz uma representação da luta do povo nordestino contra a pobreza.
Ela também é autora de outras obras célebres, como “Memorial de Maria Moura”, Caminho das pedras” e “As três Marias”. O História Hoje , da Rádio Nacional , em edição de 2015 falou sobre seu ingresso na ABL. A vida e as obras de Rachel de Queiroz também foram destacadas pela Rádio MEC no Memória Rádio MEC (em 2018) e no Antena MEC (2020). A TV Brasil prestou seu tributo à escritora no programa De lá para cá , em 2011, e no Recordar é TV , em 2018.
O cordel é o tipo de literatura popular mais tradicional do Nordeste do Brasil, retratando desde temas fantásticos até a vida cotidiana. Os poetas que criam e declamam esse tipo de arte são homenageados com o Dia Nacional do Cordelista , em 19 de novembro. A data marca o nascimento de Leandro Gomes de Barros, na Paraíba, em 1911, conhecido como o pai do cordel.
A Rádio MEC falou sobre a efeméride no Antena MEC , veiculado em 2019, e a Rádio Nacional no Revista Brasil , em 2021. Já o Caminhos da Reportagem , da TV Brasil , mostrou como as mulheres se destacam cada vez mais na arte do cordel, em capítulo exibido em 2020.
O Dia Internacional do Músico , oficializado no Brasil como Dia da Música , é comemorado em 22 de novembro em louvor à Santa Cecília, que desde o século XV é considerada padroeira dos músicos. A Radioagência Nacional abordou a data, mostrando que ter uma deficiência não é barreira para fazer essa que é uma das mais antigas expressões culturais da humanidade, em reportagem de 2021. O Dia Internacional do Músico também foi celebrado pela Rádio Nacional , em edição do Momento Três de 2017.
Criação da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco (80 anos)
Dia Internacional para a Tolerância - comemoração internacional instituída pela ONU na sua resolução A RES / 51/95, de 12 de dezembro de 1996. Tem por finalidade marcar a data da constituição da Unesco, que se deu em 16 de novembro de 1945, e a data da proclamação da "Declaração de Princípios Sobre a Tolerância", assinada por 185 países na cidade de Paris, com a intenção de poupar sucessivas gerações das guerras por questões culturais, a partir da prática da tolerância e da convivência pacífica entre os povos vizinhos
Dia Internacional do Patrimônio Mundial - comemoração internacional promovida pela Unesco. Tem como finalidade marcar a data da adoção da Convenção de Paris, a partir da qual foram assentadas as bases da proteção do patrimônio cultural e natural da humanidade
Dia Nacional da Amazônia Azul - comemoração no Brasil, instituída pela Lei Nº 13.187, de 11 de novembro de 2015. Tem como finalidade marcar a data da entrada em vigor da "Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar", que consagra os conceitos de Mar Territorial, Zona Econômica Exclusiva e Plataforma Continental, viabilizando a delimitação dos espaços marítimos sob a jurisdição brasileira, os quais totalizam aproximadamente 4,5 milhões de km² - área que a Marinha do Brasil convencionou chamar de Amazônia Azul
Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito - data móvel, reconhecida pela ONU (terceiro domingo de novembro)
É realizada a primeira edição da Feira do Livro de Porto Alegre (70 anos)
Lançamento do programa "Estúdio F", veiculado na Rádio Nacional AM RJ (19 anos)
Nascimento da escritora cearense Rachel de Queiroz (115 anos)
Fundação da Ordem dos Advogados do Brasil (95 anos)
Dia Nacional do Conselheiro Tutelar - data instituída pela Lei Nº 11.622, de 19 de dezembro de 2007
Dia da Bandeira - comemoração da instituição da bandeira nacional republicana, no ano de 1889
Dia Mundial do Banheiro - comemoração promovida desde 2001 pela Organização Mundial de Banheiros, objetivando melhorar a higiene e os serviços de saneamento no mundo, além de conscientizar sobre a importância das condições sanitárias na qualidade de vida das pessoas
Dia Nacional do Cordelista - marca a data de nascimento de Leandro Gomes de Barros, poeta de literatura de cordel
Assassinato de João Alberto (5 anos) - um homem negro de 40 anos, que foi espancado até a morte por dois seguranças brancos em um supermercado do grupo Carrefour, em Porto Alegre
Morte do militar, chefe de Estado e ditador espanhol Francisco Franco (50 anos)
Morte do escritor russo Liev Nikoláievich Tolstói (115 anos)
Lançamento da primeira versão do sistema operacional Windows (40 anos)
Zumbi, o último dos líderes do Quilombo dos Palmares, é executado pelas forças do bandeirante português Domingos Jorge Velho (330 anos)
Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra - comemoração do Brasil, instituída pela Lei nº 12.519, de 10 de novembro de 2011
Dia Mundial das Crianças - comemoração internacional, criada na 9ª Assembleia Geral da ONU, por meio da Resolução A/RES/836, de 14 de dezembro de 1954. Tem como finalidade marcar a data da aprovação da "Declaração dos Direitos das Crianças"
Dia do Auditor de Controle Interno
Dia da Industrialização da África - comemoração internacional, instituída pela ONU na sua resolução A/RES/44/237 de 22 de dezembro de 1989
Morte do compositor e pianista paulista José Antônio Rezende de Almeida Prado (15 anos) - membro da Academia Brasileira de Música, considerado um dos maiores expoentes da música erudita no Brasil
Nascimento da cantora e compositora islandesa Björk (60 anos) - vencedora do Polar Music Prize, conhecido como o "Prêmio Nobel da Música"
Dia Mundial da Televisão - instituído pela resolução 51/205 da Assembleia Geral da ONU em dezembro de 1996
Morte do pianista, compositor, violinista e gaitista fluminense Newton Mendonça (65 anos) - foi um dos mais importantes letristas da bossa nova. Seu modo de escrever, usando substantivos até então raramente usados em letras de músicas brasileiras, foi fundamental para chamar a atenção das pessoas para a Bossa Nova, especialmente os jovens. Injustiçado historicamente, foi um dos grandes responsáveis pelo início da Bossa Nova
Marinheiros a bordo dos navios de guerra do Brasil, incluindo o Minas Gerais, São Paulo e Bahia, se rebelam violentamente, iniciando o movimento conhecido como Revolta da Chibata (115 anos)
Dia Internacional do Músico - comemoração internacional, oficializada no Brasil como "Dia da Música", em louvor à Santa Cecília, que desde o século XV é considerada padroeira da música sacra e, consequentemente, tida também como padroeira dos músicos
*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) , que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para [email protected] .