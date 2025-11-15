Mulher morre ao levar choque enquanto usava lava-jato no interior de Jóia

Uma mulher de 48 anos morreu após receber uma descarga elétrica enquanto manuseava um equipamento de lava-jato em sua residência, localizada na comunidade de Potreirinhos, no interior de Jóia.

A vítima, identificada como Juliana Sarturi Patias, foi encontrada já sem vida por um funcionário da propriedade. Ao tentar verificar o que havia ocorrido, o trabalhador também levou um pequeno choque antes de conseguir desligar o aparelho.

Juliana era professora na Escola Estadual de Ensino Médio Antônio Mastela e filha do ex-vereador Valdir Sarturi.







