Mulher morre ao levar choque enquanto usava lava-jato no interior de Jóia

Professora de 48 anos foi encontrada sem vida após sofrer descarga elétrica em propriedade na localidade de Potreirinhos

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com Informações Jornal Sentinela
15/11/2025 às 22h15
(Foto: Divulgação Jornal Sentinela)

Uma mulher de 48 anos morreu após receber uma descarga elétrica enquanto manuseava um equipamento de lava-jato em sua residência, localizada na comunidade de Potreirinhos, no interior de Jóia.

A vítima, identificada como Juliana Sarturi Patias, foi encontrada já sem vida por um funcionário da propriedade. Ao tentar verificar o que havia ocorrido, o trabalhador também levou um pequeno choque antes de conseguir desligar o aparelho.

Juliana era professora na Escola Estadual de Ensino Médio Antônio Mastela e filha do ex-vereador Valdir Sarturi.



* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
