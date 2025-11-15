Vice-governador Gabriel Souza inaugura acesso asfáltico a Capão Bonito do Sul, na ERS-461

A mobilidade da população e o escoamento da produção agropecuária ganham um novo capítulo com a conclusão do acesso asfáltico a Capão Bonito do Sul, na ERS-461. Inaugurada neste sábado (15/11) pelo vice-governador Gabriel Souza, a pavimentação de 14,7 quilômetros recebeu investimentos de R$ 21 milhões do governo do Estado. A obra liga Capão Bonito do Sul à BR-470, em Lagoa Vermelha, reduzindo o tempo de deslocamento, que antes chegava a 40–50 minutos, para menos de 20 minutos e fortalecendo a integração regional. A entrega consolida uma conquista aguardada pela comunidade dos Campos de Cima da Serra e representa um avanço significativo para o desenvolvimento da região, que tem forte vocação para a agropecuária, fruticultura e pecuária.

Ao celebrar a entrega, o vice-governador destacou o impacto direto da obra na vida da comunidade. “Uma obra como essa pode ser medida em metros quadrados, metros cúbicos, toneladas de asfalto. A principal medição que precisamos fazer quando inauguramos uma obra é se ela atinge o seu propósito de trazer qualidade de vida para as pessoas e oferecer dignidade e felicidade. Se mede na senhora que me disse, emocionada, que agora pode abrir a janela da própria casa sem a poeira invadir tudo. É isso que dá sentido ao nosso trabalho. Cuidar das contas, colocar o Estado de pé e voltar a investir é exatamente para isso: pra mudar a vida das pessoas. Hoje, representar o governador Eduardo Leite aqui e ver a prefeita Mari celebrando uma obra esperada há quase três décadas mostra que estamos no caminho certo”, destacou Gabriel.

Momento festivo com autoridades e comunidade marcou inauguração do acesso asfáltico de Capão Bonito do Sul neste sábado (15/11) -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

A pavimentação foi executada pelo governo do Estado, por meio do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt). O projeto seguiu os padrões técnicos atuais para obras viárias, com implantação de dispositivos de drenagem, restauração de trechos antigos e padronização do pavimento para assegurar durabilidade, conforto de rolamento e segurança. A rodovia também recebeu nova sinalização horizontal e vertical, além de adequações nos dispositivos de acesso.

Estímiulo ao potencial econômico

O secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, reforçou o papel estratégico da obra para a economia local. “A pavimentação é um estímulo para o potencial econômico desta cidade que já conta com a produção de grãos, de maçã e uva, além da pecuária. Temos certeza que o desenvolvimento será impulsionado”, afirmou Costella. O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, também ressaltou o compromisso do Estado com a mobilidade regional e disse que “o nosso compromisso é entregar mais mobilidade, segurança e qualidade na malha viária”.

A ERS-461 é uma das obras mais antigas em execução no Rio Grande do Sul, iniciada em 1998 e marcada por sete paralisações decorrentes da falta de recursos ao longo de mais de duas décadas. Nos últimos quatro anos, a obra foi retomada em ritmo contínuo, concentrando grande parte da execução nesse período. A gestão atual pavimentou 7,7 quilômetros do total da obra, enquanto aproximadamente 7 quilômetros - executados há 12 e 15 anos - foram recapados para padronizar o pavimento e garantir condições técnicas uniformes.

Acesso asfáltico representa mais desenvolvimento para Capão Bonito do Sul e para a Região de Campo de Cima da Serra - Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

A prefeita Mari Rauta relembrou a luta da comunidade pela obra e afirmou que a esperança renasceu em 2021, quando uma comissão de Capão Bonito do Sul foi recebida pelo então presidente da Assembleia Legislativa, Gabriel Souza. “Como comunidade, expressamos nossa profunda gratidão ao governo Eduardo Leite e ao Gabriel por ajudarem a tornar Capão Bonito do Sul mais próspero e desenvolvido. Esta obra representa oportunidades, futuro e dignidade para o nosso povo” agradeceu a prefeita.

A inauguração contou ainda com a presença do secretário estadual de Turismo, Ronaldo Santini, e do secretário de Trabalho e Desenvolvimento Profissional, Gilmar Sossella, que acompanharam a entrega e reforçaram o impacto da obra na infraestrutura e na competitividade regional. Após a cerimônia, o vice-governador prestigiou a 18ª Feira de Ovinos, também em Capão Bonito do Sul, no Parque Municipal de Eventos João Lindolfo Bolsonello.

Acessos Asfálticos no RS

Desde 2019, o governo Leite investiu mais de R$ 758 milhões em acessos asfálticos, eliminando barreiras históricas de ligação entre municípios. Antes, eram 62 municípios sem acesso asfáltico. Agora, 28 acessos já estão concluídos, 19 estão em obras e outros 15 trechos devem iniciar em breve, consolidando um novo ciclo de conectividade viária e integração territorial no Rio Grande do Sul.

Texto: Ascom Selt e Juliane Pimentel/Ascom GVG

Edição: Secom